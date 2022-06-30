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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
1:2
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
3' Гол
Моррис Джордан
1:1
18' Гол
Тойе Мейсон
35' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
43' Желтая карточка
Роу Келин
1:2
62' Гол
Тойе Мейсон
90' Желтая карточка
Киото Ромель
90' Желтая карточка
Jackson Ragen
90'+5
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
12
Монтеро
Фреди
1
Бреза
Себастьян
22
Джонстон
Алистер
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
28
Коне
Исмаэль
21
Лаппалайнен
Ласси
13
Тойе
Мейсон
11
Matko
Miljevic
23
Камара
Кей
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Клёб де Фут Монреаль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:4
USL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 5 0.31
Руидиас Рауль 5 (1) 0.31
Ролдан Кристиан 3 0.19
Лодейро Николас 3 (2) 0.19
Брюин Уилл 2 0.13
Рольдан Александер 1 0.06
Руснак Альберт 1 0.06
Joao Paulo I 1 0.06
Арреага Хавьер 1 0.06
Монтеро Фреди 1 (1) 0.06
Медранда Джимми 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Leo Chu 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 7 0.41
Киото Ромель 6 (2) 0.35
Камара Кей 3 0.18
Торрес Хоакин 3 0.18
Бро-Гийяр Закари 2 0.12
Тойе Мейсон 2 0.12
Шуэньер Матьё 2 0.12
Уотерман Джоэль 2 0.12
Миллер Камаль 1 0.06
Джонстон Алистер 1 0.06
Коне Исмаэль 1 0.06
Лаппалайнен Ласси 1 0.06
Камашо Руди 1 0.06
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 4 0
Толо Нуху 3 0
Jackson Ragen 3 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Лодейро Николас 1 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 7 0
Ваньяма Виктор 6 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 3 1
Камашо Руди 4 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Пьетт Самуэль 2 0
Matko Miljevic 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
4
24%
1
6%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
11%
5
31%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Забито

6
16
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
17%
4
25%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
5
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

11
12
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
5
42%
46-60
4
36%
5
42%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

23
33
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
4
17%
4
12%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
4
17%
4
12%
61-75
4
17%
4
12%
76-90

Пропущено

20
28
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
1
5%
7
25%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
8
29%
46-60
5
25%
7
25%
61-75
5
25%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Клёб де Фут Монреаль 17 9 2 6 32 - 29 29
3. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 7 5 5 26 - 19 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
11. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 10 3 3 33 - 18 33
2. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
3. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Даллас 17 7 5 5 27 - 20 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 7 3 6 20 - 19 24
7. Сиэтл Саундерс 16 7 2 7 24 - 19 23
8. Портленд Тимберс 18 5 7 6 27 - 27 22
9. Хьюстон Динамо 17 6 3 8 21 - 21 21
10. Миннесота Юнайтед 17 6 3 8 20 - 21 21
11. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
12. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
12. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10
13. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
7. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
8. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Лос-Анджелес Гэлакси 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 17 14
3. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
4. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
5. Филадельфия Юнион 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Миннесота Юнайтед 9 3 1 5 10 - 14 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Роу Келин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:2 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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