Стадион: Lumen Field
1:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолМоррис Джордан
1:1
18' ГолТойе Мейсон
35' Желтая карточкаВаньяма Виктор
43' Желтая карточкаРоу Келин
1:2
62' ГолТойе Мейсон
90' Желтая карточкаКиото Ромель
90' Желтая карточкаJackson Ragen
90'+5
Ход матча
3'
18'
1:1
35'
43'
62'
1:2
66'
90'
90'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
28
Коне
Исмаэль
13
Тойе
Мейсон
23
Камара
Кей
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
23 Leo Chu
-
-
-
99 Dylan Teves
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Клёб де Фут Монреаль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|5
|0.31
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.31
|Ролдан Кристиан
|3
|0.19
|Лодейро Николас
|3 (2)
|0.19
|Брюин Уилл
|2
|0.13
|Рольдан Александер
|1
|0.06
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Joao Paulo I
|1
|0.06
|Арреага Хавьер
|1
|0.06
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.06
|Медранда Джимми
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|7
|0.41
|Киото Ромель
|6 (2)
|0.35
|Камара Кей
|3
|0.18
|Торрес Хоакин
|3
|0.18
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.12
|Тойе Мейсон
|2
|0.12
|Шуэньер Матьё
|2
|0.12
|Уотерман Джоэль
|2
|0.12
|Миллер Камаль
|1
|0.06
|Джонстон Алистер
|1
|0.06
|Коне Исмаэль
|1
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.06
|Камашо Руди
|1
|0.06
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|4
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Jackson Ragen
|3
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|7
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
4
24%
1
6%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
11%
5
31%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Забито
6
16
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
17%
4
25%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
5
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
11
12
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
5
42%
46-60
4
36%
5
42%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
23
33
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
4
17%
4
12%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
4
17%
4
12%
61-75
4
17%
4
12%
76-90
Пропущено
20
28
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
1
5%
7
25%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
8
29%
46-60
5
25%
7
25%
61-75
5
25%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|2
|6
|32 - 29
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|7
|5
|5
|26 - 19
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|10
|3
|3
|33 - 18
|33
|2.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|3.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Даллас
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|7
|3
|6
|20 - 19
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|2
|7
|24 - 19
|23
|8.
|Портленд Тимберс
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|3
|8
|21 - 21
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|3
|8
|20 - 21
|21
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|12.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|7.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 17
|14
|3.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию