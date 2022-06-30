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США: МЛС

2022

Стадион:
Портленд Тимберс
2:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
17' Желтая карточка
Бланко Себастьян
21' Желтая карточка
Родригес Мемо
27' Желтая карточка
Жупарич Дарио
34' Желтая карточка
Зе Карлос
1:0
34' Пенальти
Santiago Moreno
2:0
36' Гол
Santiago Moreno
42' Желтая карточка
Santiago Moreno
44' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
54' Желтая карточка
Туилома Билл
2:1
65' Гол
Кинтеро Дарвин
69' Желтая карточка
Вера Матиас
72' Желтая карточка
Уильямсон Эрик
75' Вторая желтая карточка
Туилома Билл
90'+6
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
2
Стирс
Дэниэл
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
8
Родригес
Мемо
20
Карраскилья
Адальберто
34
Thorleif
Ulfarsson
9
Carlos
Ferreira
III
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

110%
10%
11 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:0
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
4:2
М
3:1
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
0:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туилома Билл 5 0.28
Незгода Ярослав 5 0.28
Чара Йимми 4 0.22
Бланко Себастьян 3 (1) 0.17
Santiago Moreno 3 (1) 0.17
Паредес Кристиан 2 (1) 0.11
Nathan Fogaca 2 0.11
Асприлья Дайрон 2 (1) 0.11
Лориа Марвин 1 0.06
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.41
Carlos Ferreira III 6 0.35
Пашер Тайлер 2 0.12
Thorleif Ulfarsson 2 0.12
Пико Фабрис 2 (1) 0.12
Карраскилья Адальберто 1 0.06
Хадебе Тинейдж 1 0.06
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 6 2
Браво Клаудио III 5 1
Туилома Билл 4 1
Чара Диего 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Бланко Себастьян 4 0
Уильямсон Эрик 4 0
Жупарич Дарио 3 0
Асприлья Дайрон 3 0
Чара Йимми 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
Justin Rasmussen 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 8 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Вера Матиас 4 0
Лундквист Адам 2 1
Серен Дарвин 3 0
Пико Фабрис 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Стирс Дэниэл 2 0
Паркер Тим 2 0
Зе Карлос 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
6
33%
4
44%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
25%
3
38%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
7
44%
1
13%
76-90

Забито

28
21
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
4%
3
14%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
9
32%
7
33%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
6
21%
2
10%
76-90

Пропущено

26
21
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
5
24%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
7
27%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Клёб де Фут Монреаль 17 9 2 6 32 - 29 29
3. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 7 5 5 26 - 19 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
11. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 10 3 3 33 - 18 33
2. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
3. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Даллас 17 7 5 5 27 - 20 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 7 3 6 20 - 19 24
7. Сиэтл Саундерс 16 7 2 7 24 - 19 23
8. Портленд Тимберс 18 5 7 6 27 - 27 22
9. Хьюстон Динамо 17 6 3 8 21 - 21 21
10. Миннесота Юнайтед 17 6 3 8 20 - 21 21
11. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
12. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
12. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10
13. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
7. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
8. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Лос-Анджелес Гэлакси 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 17 14
3. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
4. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
5. Филадельфия Юнион 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Миннесота Юнайтед 9 3 1 5 10 - 14 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
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