Стадион: Провиденс
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаБланко Себастьян
21' Желтая карточкаРодригес Мемо
27' Желтая карточкаЖупарич Дарио
34' Желтая карточкаЗе Карлос
1:0
34' ПенальтиSantiago Moreno
2:0
36' ГолSantiago Moreno
42' Желтая карточкаSantiago Moreno
44' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
54' Желтая карточкаТуилома Билл
2:1
65' ГолКинтеро Дарвин
69' Желтая карточкаВера Матиас
72' Желтая карточкаУильямсон Эрик
75' Вторая желтая карточкаТуилома Билл
90'+6
Ход матча
17'
21'
27'
34'
34'
1:0
36'
2:0
42'
44'
54'
65'
69'
72'
75'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
24 David Ayala
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
110%
10%
11 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туилома Билл
|5
|0.28
|Незгода Ярослав
|5
|0.28
|Чара Йимми
|4
|0.22
|Бланко Себастьян
|3 (1)
|0.17
|Santiago Moreno
|3 (1)
|0.17
|Паредес Кристиан
|2 (1)
|0.11
|Nathan Fogaca
|2
|0.11
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.11
|Лориа Марвин
|1
|0.06
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.41
|Carlos Ferreira III
|6
|0.35
|Пашер Тайлер
|2
|0.12
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.12
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.12
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.06
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.06
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|6
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Туилома Билл
|4
|1
|Чара Диего
|5
|0
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Уильямсон Эрик
|4
|0
|Жупарич Дарио
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|8
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Вера Матиас
|4
|0
|Лундквист Адам
|2
|1
|Серен Дарвин
|3
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Зе Карлос
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
6
33%
4
44%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
4
22%
1
11%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
25%
3
38%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
7
44%
1
13%
76-90
Забито
28
21
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
4%
3
14%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
9
32%
7
33%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
6
21%
2
10%
76-90
Пропущено
26
21
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
5
24%
16-30
4
15%
6
29%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
7
27%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|2
|6
|32 - 29
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|7
|5
|5
|26 - 19
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|10
|3
|3
|33 - 18
|33
|2.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|3.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Даллас
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|7
|3
|6
|20 - 19
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|2
|7
|24 - 19
|23
|8.
|Портленд Тимберс
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|3
|8
|21 - 21
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|3
|8
|20 - 21
|21
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|12.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|7.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 17
|14
|3.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию