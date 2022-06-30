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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
1:1
Второй тайм: 46'
Даллас
0'
12' Желтая карточка
Сервания Брандон
1:0
23' Гол
Мусовски Дэниел
1:1
38' Гол
Феррейра Хесус
44' Желтая карточка
Берджесс Нкоси
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
12
Паласиос
Диего
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
11
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
29
Мусовски
Дэниел
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
Лос-Анджелес
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Даллас

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:3
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 6 (2) 0.38
Аранго Кристиан 5 (1) 0.31
Холлингсхед Райан 4 0.25
Сифуэнтес Хосе 3 0.19
Опоку Квадво 3 0.19
Родригес Брайан II 2 0.13
Мусовски Дэниел 2 0.13
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.13
Мурильо Хесус 1 0.06
Паласиос Диего 1 0.06
Фалл Мамаду 1 0.06
Санчес Илье 1 0.06
Акоста Келлин 1 0.06
Эскобар Франко 1 0.06
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.59
Арриола Пол 8 0.47
Сервания Брандон 2 0.12
Alan Velasco 2 0.12
Хара Франко 2 (1) 0.12
Обриан Ядер 1 0.06
Факундо Киньон 1 0.06
Tsiki Ntsabeleng 1 0.06
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Сифуэнтес Хосе 5 0
Мурильо Хесус 4 0
Санчес Илье 3 0
Акоста Келлин 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Вела Карлос 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 4 1
Факундо Киньон 4 0
Фарфан Марко 4 0
Alan Velasco 4 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Обриан Ядер 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Твумаси Эма 3 0
Арриола Пол 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
19%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
6
29%
1
9%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
50%
7
47%
76-90

Пропущено

8
8
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

31
26
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
6%
2
8%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
11
35%
8
31%
76-90

Пропущено

16
17
13 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
25%
1
6%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
5
31%
5
29%
29%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
1
6%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1
Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Даллас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Клёб де Фут Монреаль 2:1 17 9 2 6 32 - 29 29
3. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 7 5 5 26 - 19 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
11. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 16 9 4 3 31 - 18 31
2. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
3. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Даллас 1:1 17 7 6 4 27 - 18 27
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 16 7 3 6 18 - 19 24
7. Сиэтл Саундерс 1:2 16 7 2 7 24 - 19 23
8. Портленд Тимберс 2:0 18 5 7 6 27 - 26 22
9. Миннесота Юнайтед 3:0 17 6 3 8 20 - 19 21
10. Хьюстон Динамо 0:2 17 6 3 8 20 - 21 21
11. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
12. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 2:1 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
12. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10
13. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 10 6 3 1 21 - 10 21
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 1:1 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 1:2 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Портленд Тимберс 2:0 9 4 3 2 17 - 10 15
7. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
8. Хьюстон Динамо 0:2 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Миннесота Юнайтед 3:0 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Клёб де Фут Монреаль 2:1 9 4 2 3 16 - 17 14
3. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
4. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
5. Филадельфия Юнион 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Даллас 1:1 9 2 5 2 12 - 10 11
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Лос-Анджелес 1:1 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Миннесота Юнайтед 3:0 9 3 1 5 10 - 12 10
7. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
8. Сиэтл Саундерс 1:2 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 2:0 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 0:2 8 2 0 6 8 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Мусовски Дэниел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Сервания Брандон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Даллас
1.77
4.25
5.00
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Где смотреть матч Лос-Анджелес 1:1 Даллас онлайн

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