Стадион: Banc of California Stadium
1:1
Второй тайм: 46'
0'
12' Желтая карточкаСервания Брандон
1:0
23' ГолМусовски Дэниел
1:1
38' ГолФеррейра Хесус
44' Желтая карточкаБерджесс Нкоси
Ход матча
12'
23'
38'
1:1
44'
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
-
31 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
20 Alan Velasco
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Лос-Анджелес
Даллас
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|6 (2)
|0.38
|Аранго Кристиан
|5 (1)
|0.31
|Холлингсхед Райан
|4
|0.25
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0.19
|Опоку Квадво
|3
|0.19
|Родригес Брайан II
|2
|0.13
|Мусовски Дэниел
|2
|0.13
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.13
|Мурильо Хесус
|1
|0.06
|Паласиос Диего
|1
|0.06
|Фалл Мамаду
|1
|0.06
|Санчес Илье
|1
|0.06
|Акоста Келлин
|1
|0.06
|Эскобар Франко
|1
|0.06
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.59
|Арриола Пол
|8
|0.47
|Сервания Брандон
|2
|0.12
|Alan Velasco
|2
|0.12
|Хара Франко
|2 (1)
|0.12
|Обриан Ядер
|1
|0.06
|Факундо Киньон
|1
|0.06
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.06
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Паласиос Диего
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|4
|1
|Факундо Киньон
|4
|0
|Фарфан Марко
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Обриан Ядер
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
19%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
6
29%
1
9%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
50%
7
47%
76-90
Пропущено
8
8
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
31
26
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
6%
2
8%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
11
35%
8
31%
76-90
Пропущено
16
17
13 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
25%
1
6%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
5
31%
5
29%
29%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
1
6%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1
Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Даллас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|17
|9
|2
|6
|32 - 29
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|7
|5
|5
|26 - 19
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|2.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|3.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Даллас
|1:1
|17
|7
|6
|4
|27 - 18
|27
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|16
|7
|2
|7
|24 - 19
|23
|8.
|Портленд Тимберс
|2:0
|18
|5
|7
|6
|27 - 26
|22
|9.
|Миннесота Юнайтед
|3:0
|17
|6
|3
|8
|20 - 19
|21
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|17
|6
|3
|8
|20 - 21
|21
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|12.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|10
|6
|3
|1
|21 - 10
|21
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|1:1
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|2:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Миннесота Юнайтед
|3:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 17
|14
|3.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Даллас
|1:1
|9
|2
|5
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|3:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|2:0
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|8
|2
|0
|6
|8 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию