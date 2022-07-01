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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 43'
Атланта Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Сейдич Амар
28' Желтая карточка
Кассерес Кристиан

Ход матча

22'
 
Сейдич Амар
28'
Кассерес Кристиан
 
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Атланта Юнайтед
1.65
4.50
6.10
Все Коэффициенты
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
17
Харпер
Кэмерон
21
Фернандес
Омир
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
34
Rocco
Rios
Novo
37
Aiden
McFadden
6
Alan
Franco1
3
Де
Джон
Алекс
32
Кэмпбелл
Джордж
26
Caleb
Wiley
9
Россетто
Матеус
14
Ибарра
Франко
13
Сейдич
Амар
29
Ronaldo
Morell
19
Араужо
Луис
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
0:1
М
3:3
М
1:0
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:3
М
0:0
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 7 (2) 0.39
Лима Лукас II 5 0.28
Климала Патрик 4 (1) 0.22
Фернандес Омир 2 0.11
Лонг Аарон 2 0.11
Харпер Кэмерон 1 0.06
Барлоу Том 1 0.06
Кассерес Кристиан 1 0.06
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Луис 4 0.25
Ronaldo Morell 4 0.25
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.19
Thiago Almada 3 0.19
Дуайер Доминик 3 0.19
Морено Марселино 2 0.13
Леннон Брукс 2 0.13
Малрейни Джейк 1 0.06
Caleb Wiley 1 0.06
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Дилан 6 1
Кассерес Кристиан 6 0
Нилис Шон 5 0
Климала Патрик 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Амайя Фрэнки 2 1
Эдвардс Томас 3 0
Толкин Джон 3 0
Лонг Аарон 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Харпер Кэмерон 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 4 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Морено Марселино 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Араужо Луис 2 0
Сейдич Амар 2 0
Alan Franco1 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Конвей Джексон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
3
25%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
4
24%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

23
23
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
2
9%
5
22%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
4
17%
8
35%
76-90

Пропущено

22
22
5 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
0
0%
5
23%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
4
18%
2
9%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
9
41%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Клёб де Фут Монреаль 17 9 2 6 32 - 29 29
3. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
4. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 18 7 6 5 26 - 19 27
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 0:1 18 6 2 10 17 - 22 20
11. Атланта Юнайтед 0:0 16 5 5 6 23 - 22 20
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 10 3 3 33 - 18 33
2. Остин 1:0 17 9 4 4 32 - 20 31
3. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
4. Даллас 17 7 5 5 27 - 20 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 7 3 6 20 - 19 24
7. Сиэтл Саундерс 16 7 2 7 24 - 19 23
8. Портленд Тимберс 18 5 7 6 27 - 27 22
9. Хьюстон Динамо 17 6 3 8 21 - 21 21
10. Миннесота Юнайтед 17 6 3 8 20 - 21 21
11. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
12. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 0:1 9 6 0 3 11 - 6 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 0:0 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 9 2 5 2 12 - 9 11
12. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
7. Остин 1:0 8 4 3 1 19 - 7 15
8. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Лос-Анджелес Гэлакси 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 17 14
3. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
4. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
5. Филадельфия Юнион 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Атланта Юнайтед 0:0 8 1 2 5 6 - 12 5
10. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 0:1 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 1:0 9 5 1 3 13 - 13 16
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Миннесота Юнайтед 9 3 1 5 10 - 14 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Кассерес Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Амар Сейдич получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Атланта Юнайтед
1.65
4.50
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед онлайн

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