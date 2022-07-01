Стадион: Ред Булл Арена
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
22'
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
26
Caleb
Wiley
13
Сейдич
Амар
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
28 Zachary Ryan
-
22 Serge Ngoma
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|7 (2)
|0.39
|Лима Лукас II
|5
|0.28
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.22
|Фернандес Омир
|2
|0.11
|Лонг Аарон
|2
|0.11
|Харпер Кэмерон
|1
|0.06
|Барлоу Том
|1
|0.06
|Кассерес Кристиан
|1
|0.06
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Луис
|4
|0.25
|Ronaldo Morell
|4
|0.25
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.19
|Thiago Almada
|3
|0.19
|Дуайер Доминик
|3
|0.19
|Морено Марселино
|2
|0.13
|Леннон Брукс
|2
|0.13
|Малрейни Джейк
|1
|0.06
|Caleb Wiley
|1
|0.06
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Дилан
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|6
|0
|Нилис Шон
|5
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Эдвардс Томас
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Харпер Кэмерон
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|4
|0
|Дуайер Доминик
|2
|1
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Араужо Луис
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
11
12
1 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
6
55%
3
25%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
4
24%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
3
23%
2
12%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
3
23%
6
35%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Забито
23
23
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
2
9%
5
22%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
4
17%
8
35%
76-90
Пропущено
22
22
5 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
0
0%
5
23%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
4
18%
2
9%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
9
41%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|2
|6
|32 - 29
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|18
|7
|6
|5
|26 - 19
|27
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|0:1
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|16
|5
|5
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|10
|3
|3
|33 - 18
|33
|2.
|Остин
|1:0
|17
|9
|4
|4
|32 - 20
|31
|3.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|4.
|Даллас
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|7
|3
|6
|20 - 19
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|2
|7
|24 - 19
|23
|8.
|Портленд Тимберс
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|3
|8
|21 - 21
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|3
|8
|20 - 21
|21
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|0:1
|9
|6
|0
|3
|11 - 6
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|7.
|Остин
|1:0
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 17
|14
|3.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 12
|5
|10.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|0:1
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|1:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию