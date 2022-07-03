  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
0:2
Второй тайм: 87'
Сиэтл Саундерс
0'
14' Желтая карточка
Leo Chu
31' Желтая карточка
Сальседо Карлос
34' Желтая карточка
Толо Нуху
0:1
39' Гол
Dylan Teves
0:2
60' Гол
Монтеро Фреди
70' Желтая карточка
Лодейро Николас
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
23
Мавинга
Крис
3
Сальседо
Карлос
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
11
Нельсон
Джейден
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
30
Кливленд
Стефан
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
75
Лейва
Дэнни
10
Лодейро
Николас
94
Медранда
Джимми
99
Dylan
Teves
12
Монтеро
Фреди
23
Leo
Chu
Торонто
4-4-2
Сиэтл Саундерс
3-4-3

История личных встреч

Торонто
Сиэтл Саундерс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
2:0
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:2
М
0:1
М
3:0
М
3:2
М
2:0
М
0:0
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.44
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.22
Осорио Джонатан 4 0.22
Deandre Kerr 2 0.11
Нельсон Джейден 1 0.06
Брэдли Майкл 1 0.06
Kosi Thompson 1 0.06
Акинола Айо 1 0.06
Присо-Мбонге Ральф 1 0.06
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 5 0.29
Руидиас Рауль 5 (1) 0.29
Ролдан Кристиан 3 0.18
Лодейро Николас 3 (2) 0.18
Брюин Уилл 2 0.12
Монтеро Фреди 2 (1) 0.12
Рольдан Александер 1 0.06
Руснак Альберт 1 0.06
Joao Paulo I 1 0.06
Арреага Хавьер 1 0.06
Dylan Teves 1 0.06
Leo Chu 0 0
Медранда Джимми 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 4 0
Нельсон Джейден 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
О'Нил Шейн 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Брэдли Майкл 2 0
Хименес Хесус 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0
Deandre Kerr 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 4 0
Толо Нуху 4 0
Jackson Ragen 3 0
Лодейро Николас 2 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
3
30%
3
18%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
40%
4
24%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
29%
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
7
41%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Забито

23
23
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
22%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
6
26%
4
17%
76-90

Пропущено

33
20
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
6
18%
1
5%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
7
21%
3
15%
31-45
10
30%
4
20%
46-60
3
9%
5
25%
61-75
3
9%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 5 5 28 - 20 29
2. Филадельфия Юнион 17 7 8 2 22 - 13 29
3. Клёб де Фут Монреаль 17 9 2 6 32 - 29 29
4. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 18 6 2 10 17 - 22 20
11. Атланта Юнайтед 16 5 4 7 24 - 24 19
12. Торонто 0:2 18 5 3 10 24 - 34 18
13. Чикаго Файр 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 10 3 3 33 - 18 33
2. Остин 17 9 4 4 32 - 20 31
3. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
4. Даллас 17 7 5 5 27 - 20 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Сиэтл Саундерс 2:0 17 8 2 7 26 - 19 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси 16 7 3 6 20 - 19 24
8. Портленд Тимберс 18 5 7 6 27 - 27 22
9. Хьюстон Динамо 17 6 3 8 21 - 21 21
10. Миннесота Юнайтед 17 6 3 8 20 - 21 21
11. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
12. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 9 6 0 3 11 - 6 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Торонто 0:2 10 5 0 5 14 - 17 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
11. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 23 - 10 23
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 2:0 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
7. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
8. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Лос-Анджелес Гэлакси 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Клёб де Фут Монреаль 9 4 2 3 16 - 17 14
3. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
4. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
5. Филадельфия Юнион 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 8 1 1 6 7 - 14 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 0:2 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 9 5 1 3 13 - 13 16
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Миннесота Юнайтед 9 3 1 5 10 - 14 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Сиэтл Саундерс 2:0 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Dylan Teves бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Сальседо Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Лео Чу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торонто
    Ничья
    Сиэтл Саундерс
    2.55
    3.75
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торонто 0:2 Сиэтл Саундерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торонто
    Сиэтл Саундерс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     