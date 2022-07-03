Стадион: БМО Филд
0:2
Второй тайм: 87'
0'
14' Желтая карточкаLeo Chu
31' Желтая карточкаСальседо Карлос
34' Желтая карточкаТоло Нуху
0:1
39' ГолDylan Teves
0:2
60' ГолМонтеро Фреди
70' Желтая карточкаЛодейро Николас
Ход матча
14'
31'
34'
39'
0:1
60'
0:2
70'
23
Мавинга
Крис
20
Акинола
Айо
28
Гомес
Еймар
75
Лейва
Дэнни
99
Dylan
Teves
23
Leo
Chu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Dylan TevesНападающий
- Нападающий
-
23 Leo ChuНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Торонто
Сиэтл Саундерс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8
|0.44
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.22
|Осорио Джонатан
|4
|0.22
|Deandre Kerr
|2
|0.11
|Нельсон Джейден
|1
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|Kosi Thompson
|1
|0.06
|Акинола Айо
|1
|0.06
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.06
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|5
|0.29
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.29
|Ролдан Кристиан
|3
|0.18
|Лодейро Николас
|3 (2)
|0.18
|Брюин Уилл
|2
|0.12
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.12
|Рольдан Александер
|1
|0.06
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Joao Paulo I
|1
|0.06
|Арреага Хавьер
|1
|0.06
|Dylan Teves
|1
|0.06
|Leo Chu
|0
|0
|Медранда Джимми
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Нельсон Джейден
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|4
|0
|Толо Нуху
|4
|0
|Jackson Ragen
|3
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
3
30%
3
18%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
40%
4
24%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
29%
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
7
41%
1
11%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Забито
23
23
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
22%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Пропущено
33
20
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
6
18%
1
5%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
7
21%
3
15%
31-45
10
30%
4
20%
46-60
3
9%
5
25%
61-75
3
9%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|5
|5
|28 - 20
|29
|2.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|2
|6
|32 - 29
|29
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|18
|6
|2
|10
|17 - 22
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|12.
|Торонто
|0:2
|18
|5
|3
|10
|24 - 34
|18
|13.
|Чикаго Файр
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|10
|3
|3
|33 - 18
|33
|2.
|Остин
|17
|9
|4
|4
|32 - 20
|31
|3.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|4.
|Даллас
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|17
|8
|2
|7
|26 - 19
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|7
|3
|6
|20 - 19
|24
|8.
|Портленд Тимберс
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|3
|8
|21 - 21
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|3
|8
|20 - 21
|21
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|9
|6
|0
|3
|11 - 6
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Торонто
|0:2
|10
|5
|0
|5
|14 - 17
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|11.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|7.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 17
|14
|3.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|0:2
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию