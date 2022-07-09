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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
0:0
Первый тайм: 14'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
8' Желтая карточка
Альварес Эфраин

Ход матча

8'
 
Альварес Эфраин
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.84
4.07
4.30
Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
25
Ибеага
Себастьен
3
Мурильо
Хесус
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
29
Мусовски
Дэниел
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
26
Альварес
Эфраин
8
Дельгадо
Марко
6
Равелсон
Райан
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
99
Йовелич
Деян
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ОК
3:1
М
2:1
М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 6 (2) 0.33
Аранго Кристиан 6 (1) 0.33
Холлингсхед Райан 4 0.22
Опоку Квадво 4 0.22
Сифуэнтес Хосе 3 0.17
Родригес Брайан II 2 0.11
Мусовски Дэниел 2 0.11
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.11
Мурильо Хесус 1 0.06
Паласиос Диего 1 0.06
Фалл Мамаду 1 0.06
Санчес Илье 1 0.06
Акоста Келлин 1 0.06
Эскобар Франко 1 0.06
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 7 0.39
Йовелич Деян 6 (1) 0.33
Альварес Эфраин 2 0.11
Равелсон Райан 2 0.11
Коста Дуглас 2 0.11
Дельгадо Марко 2 (1) 0.11
Кьестан Саша 1 (1) 0.06
Кулибали Сега 1 0.06
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Daniel Aguirre 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 6 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Мурильо Хесус 5 0
Санчес Илье 3 0
Акоста Келлин 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Вела Карлос 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 5 0
Коста Дуглас 3 1
Дельгадо Марко 3 1
Уильямс Дэррик 4 0
Депай Ник 4 0
Чичарито 3 0
Равелсон Райан 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Грандсир Самуэль 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
7
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 12
2
8%
3
43%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
29%
29%
2
29%
76-90

Пропущено

9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
50%
7
44%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
4
44%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

34
23
12 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
2
6%
5
22%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
12
35%
9
39%
76-90

Пропущено

18
20
14 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
22%
4
20%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
6
33%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
11%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз 19 9 5 5 29 - 20 32
3. Нью-Йорк Сити 17 8 5 4 33 - 19 29
4. Клёб де Фут Монреаль 18 9 2 7 32 - 33 29
5. Нью-Инглэнд Революшн 18 6 7 5 29 - 28 25
6. Цинциннати 18 7 4 7 29 - 32 25
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Шарлотт 19 7 2 10 19 - 23 23
9. Коламбус Кру 16 5 7 4 20 - 16 22
10. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
11. Атланта Юнайтед 17 5 5 7 26 - 26 20
12. Торонто 18 5 3 10 24 - 34 18
13. Чикаго Файр 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 18 10 4 4 35 - 22 34
2. Лос-Анджелес 0:0 18 10 4 4 33 - 19 34
3. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 18 8 4 6 24 - 19 28
5. Даллас 18 7 6 5 28 - 21 27
6. Нэшвилл 18 7 6 5 24 - 21 27
7. Сиэтл Саундерс 17 8 2 7 26 - 19 26
8. Миннесота Юнайтед 18 7 3 8 23 - 23 24
9. Ванкувер Уайткэпс 18 7 3 8 19 - 28 24
10. Портленд Тимберс 19 5 8 6 29 - 29 23
11. Хьюстон Динамо 18 6 3 9 22 - 23 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 4 6 7 27 - 35 18
14. Спортинг Канзас-Сити 19 4 4 11 16 - 33 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 10 6 3 1 24 - 10 21
2. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
3. Шарлотт 9 6 0 3 11 - 6 18
4. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
7. Торонто 10 5 0 5 14 - 17 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
11. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 7 3 1 23 - 10 24
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 9 5 1 3 17 - 9 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 10 4 3 3 13 - 10 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 10 6 1 3 15 - 10 19
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 10 6 1 3 16 - 15 19
2. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 8 3 3 2 8 - 6 12
4. Лос-Анджелес 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
5. Миннесота Юнайтед 9 3 1 5 10 - 14 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
9. Портленд Тимберс 10 1 5 4 12 - 18 8
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Альварес Эфраин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
1.84
4.07
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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