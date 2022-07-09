Стадион: Banc of California Stadium
3:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаАльварес Эфраин
1:0
17' ГолСифуэнтес Хосе
45' Желтая карточкаКулибали Сега
50' Желтая карточкаПаласиос Диего
1:1
55' ГолГрандсир Самуэль
59' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
2:1
70' ГолСифуэнтес Хосе
3:1
72' ГолАранго Кристиан
3:2
81' ГолРавелсон Райан
90' Желтая карточкаУильямс Дэррик
90'+6
Ход матча
17'
1:0
45'
50'
55'
59'
70'
2:1
72'
3:1
81'
90'
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
14
Чичарито
99
Йовелич
Деян
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|7 (1)
|0.39
|Вела Карлос
|6 (2)
|0.33
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.28
|Холлингсхед Райан
|4
|0.22
|Опоку Квадво
|4
|0.22
|Родригес Брайан II
|2
|0.11
|Мусовски Дэниел
|2
|0.11
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.11
|Мурильо Хесус
|1
|0.06
|Паласиос Диего
|1
|0.06
|Акоста Келлин
|1
|0.06
|Фалл Мамаду
|1
|0.06
|Санчес Илье
|1
|0.06
|Эскобар Франко
|1
|0.06
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|7
|0.39
|Йовелич Деян
|6 (1)
|0.33
|Равелсон Райан
|3
|0.17
|Альварес Эфраин
|2
|0.11
|Коста Дуглас
|2
|0.11
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.11
|Грандсир Самуэль
|1
|0.06
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.06
|Кулибали Сега
|1
|0.06
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Васкес Виктор II
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Daniel Aguirre
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Сифуэнтес Хосе
|6
|0
|Мурильо Хесус
|5
|0
|Паласиос Диего
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Акоста Келлин
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Daniel Crisostomo
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|6
|0
|Уильямс Дэррик
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Дельгадо Марко
|3
|1
|Депай Ник
|4
|0
|Чичарито
|3
|0
|Равелсон Райан
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
9
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 12
2
7%
3
33%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
4
15%
3
33%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
7
26%
3
33%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
50%
7
44%
76-90
Пропущено
9
13
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
4
31%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
4
44%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
37
25
13 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
2
5%
5
20%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
16%
2
8%
31-45
6
16%
5
20%
46-60
6
16%
3
12%
61-75
12
32%
10
40%
76-90
Пропущено
20
23
14 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
20%
4
17%
1-15
4
20%
5
22%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
15%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|9
|5
|5
|29 - 20
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|8
|5
|4
|33 - 19
|29
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|18
|9
|2
|7
|32 - 33
|29
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|6
|7
|5
|29 - 28
|25
|6.
|Цинциннати
|18
|7
|4
|7
|29 - 32
|25
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Шарлотт
|19
|7
|2
|10
|19 - 23
|23
|9.
|Коламбус Кру
|16
|5
|7
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|11.
|Атланта Юнайтед
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|12.
|Торонто
|18
|5
|3
|10
|24 - 34
|18
|13.
|Чикаго Файр
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|2.
|Остин
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|3.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|5.
|Даллас
|18
|7
|6
|5
|28 - 21
|27
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|7.
|Нэшвилл
|18
|7
|6
|5
|24 - 21
|27
|8.
|Сиэтл Саундерс
|17
|8
|2
|7
|26 - 19
|26
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|10.
|Портленд Тимберс
|19
|5
|8
|6
|29 - 29
|23
|11.
|Хьюстон Динамо
|18
|6
|3
|9
|22 - 23
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|4
|6
|7
|27 - 35
|18
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|4
|4
|11
|16 - 33
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|3
|1
|24 - 10
|21
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Шарлотт
|9
|6
|0
|3
|11 - 6
|18
|4.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|7.
|Торонто
|10
|5
|0
|5
|14 - 17
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|11.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|6
|1
|3
|15 - 10
|19
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|10
|6
|1
|3
|16 - 15
|19
|2.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|10
|1
|5
|4
|12 - 18
|8
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию