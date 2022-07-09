Стадион: Би-Си Плэйс
1:3
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЛод Робин
1:0
66' ГолКаваллини Лукас
1:1
71' ГолХлонгвейн Бонгокуле
1:2
84' ГолАмарилья Луис
1:3
88' ГолФрагапане Франко
90'+5
Ход матча
24'
66'
1:0
71'
84'
1:2
88'
55
Кроппер
Коди
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Chris Lee
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|6 (2)
|0.32
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.11
|Уайт Брайан
|2
|0.11
|Рапосо Райан
|2
|0.11
|Голд Райан
|2 (2)
|0.11
|Дахоме Кристиан
|1
|0.05
|Кайседо Дейбер
|1
|0.05
|Годой Эрик
|1
|0.05
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|7 (2)
|0.37
|Лод Робин
|6
|0.32
|Амарилья Луис
|5
|0.26
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0.05
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.05
|Дотсон Хассани
|1
|0.05
|Фрагапане Франко
|1
|0.05
|Дибасси Бакай
|1
|0.05
|Данлади Абу
|1
|0.05
|Kervin Arriaga
|1
|0.05
|Лоуренс Кемар
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|6
|0
|Тейберт Расселл
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|9
|0
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Лод Робин
|5
|0
|Kervin Arriaga
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|5
|0
|Росалес Джозеф
|3
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Фрагапане Франко
|3
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
1 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
7
58%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Забито
7
14
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
57%
1
7%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
25%
1
13%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
4
20%
3
38%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
4
21%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
7
37%
6
25%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
5
18%
1
5%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
5
18%
5
23%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
6
21%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|9
|5
|5
|29 - 20
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|8
|5
|4
|33 - 19
|29
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|18
|9
|2
|7
|32 - 33
|29
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|6
|7
|5
|29 - 28
|25
|6.
|Цинциннати
|18
|7
|4
|7
|29 - 32
|25
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Шарлотт
|19
|7
|2
|10
|19 - 23
|23
|9.
|Коламбус Кру
|16
|5
|7
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|11.
|Атланта Юнайтед
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|12.
|Торонто
|18
|5
|3
|10
|24 - 34
|18
|13.
|Чикаго Файр
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|2.
|Остин
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|3.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|5.
|Даллас
|18
|7
|6
|5
|28 - 21
|27
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|7.
|Нэшвилл
|18
|7
|6
|5
|24 - 21
|27
|8.
|Сиэтл Саундерс
|17
|8
|2
|7
|26 - 19
|26
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|10.
|Портленд Тимберс
|19
|5
|8
|6
|29 - 29
|23
|11.
|Хьюстон Динамо
|18
|6
|3
|9
|22 - 23
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|4
|6
|7
|27 - 35
|18
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|4
|4
|11
|16 - 33
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|3
|1
|24 - 10
|21
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Шарлотт
|9
|6
|0
|3
|11 - 6
|18
|4.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|7.
|Торонто
|10
|5
|0
|5
|14 - 17
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|11.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|6
|1
|3
|15 - 10
|19
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|10
|6
|1
|3
|16 - 15
|19
|2.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|10
|1
|5
|4
|12 - 18
|8
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию