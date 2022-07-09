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США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
1:3
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
24' Желтая карточка
Лод Робин
1:0
66' Гол
Каваллини Лукас
1:1
71' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
1:2
84' Гол
Амарилья Луис
1:3
88' Гол
Фрагапане Франко
90'+5
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
2
Годиньо
Маркус
31
Тейберт
Расселл
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Дахоме
Кристиан
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
0:0
М
2:3
М
4:2
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 6 (2) 0.32
Рикеттс Тосайн 2 0.11
Уайт Брайан 2 0.11
Рапосо Райан 2 0.11
Голд Райан 2 (2) 0.11
Дахоме Кристиан 1 0.05
Кайседо Дейбер 1 0.05
Годой Эрик 1 0.05
Кубас Андрес 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 7 (2) 0.37
Лод Робин 6 0.32
Амарилья Луис 5 0.26
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0.05
Тейлор Ди Джей 1 0.05
Дотсон Хассани 1 0.05
Фрагапане Франко 1 0.05
Дибасси Бакай 1 0.05
Данлади Абу 1 0.05
Kervin Arriaga 1 0.05
Лоуренс Кемар 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Тейберт Расселл 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Александр Кайо 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Голд Райан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 9 0
Боксолл Михаэл 7 0
Лод Робин 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Emanuel Reynoso2 5 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Амарилья Луис 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
1 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
7
58%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Забито

7
14
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
57%
1
7%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
25%
1
13%
1-15
4
20%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
4
20%
3
38%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
4
21%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
7
37%
6
25%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
5
18%
1
5%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
5
18%
5
23%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
6
21%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз 19 9 5 5 29 - 20 32
3. Нью-Йорк Сити 17 8 5 4 33 - 19 29
4. Клёб де Фут Монреаль 18 9 2 7 32 - 33 29
5. Нью-Инглэнд Революшн 18 6 7 5 29 - 28 25
6. Цинциннати 18 7 4 7 29 - 32 25
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Шарлотт 19 7 2 10 19 - 23 23
9. Коламбус Кру 16 5 7 4 20 - 16 22
10. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
11. Атланта Юнайтед 17 5 5 7 26 - 26 20
12. Торонто 18 5 3 10 24 - 34 18
13. Чикаго Файр 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
2. Остин 18 10 4 4 35 - 22 34
3. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
4. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
5. Даллас 18 7 6 5 28 - 21 27
6. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
7. Нэшвилл 18 7 6 5 24 - 21 27
8. Сиэтл Саундерс 17 8 2 7 26 - 19 26
9. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
10. Портленд Тимберс 19 5 8 6 29 - 29 23
11. Хьюстон Динамо 18 6 3 9 22 - 23 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 4 6 7 27 - 35 18
14. Спортинг Канзас-Сити 19 4 4 11 16 - 33 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 10 6 3 1 24 - 10 21
2. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
3. Шарлотт 9 6 0 3 11 - 6 18
4. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
7. Торонто 10 5 0 5 14 - 17 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
11. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 9 5 1 3 17 - 9 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 10 4 3 3 13 - 10 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 10 6 1 3 15 - 10 19
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 10 6 1 3 16 - 15 19
2. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
5. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
9. Портленд Тимберс 10 1 5 4 12 - 18 8
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
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    • Желтая карточка
      24'
      Лод Робин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 1:3 Миннесота Юнайтед онлайн

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