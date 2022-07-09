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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 8'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.71
4.33
5.10
Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
26
Асеведо
Николас
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
26
Макнамара
Томас
5
Каптум
Вилфрид
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
27
Dylan
Borrero
7
Боу
Густаво
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ОК
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
1:2
М
0:0
М
0:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 10 (4) 0.59
Talles Magno 4 0.24
Хавьер Тиаго 4 0.24
Эбер Араужо 4 (1) 0.24
Перейра Габриэл 3 0.18
Калленс Александр 3 0.18
Родригес Сантьяго 2 0.12
Паркс Китон 2 0.12
Глостер Кристофер 1 0.06
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.39
Хиль Карлес 4 (3) 0.22
Боу Густаво 4 (1) 0.22
Бай Брэндон 2 0.11
Ллетгет Себастьян 2 0.11
Боатенг Эммануль II 2 0.11
Dylan Borrero 2 0.11
Джонс Дехуан 1 0.06
Алтидор Жози 1 0.06
Макнамара Томас 1 0.06
Полстер Мэтт 1 0.06
Ренникс Джастин 1 0.06
Ривера Дамьен 1 0.06

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 7 0
Родригес Сантьяго 6 0
Моралес Альфредо 4 1
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 4 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Паркс Китон 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Шано Максим 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Хаак Джастин 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Макнамара Томас 5 0
Фаррелл Эндрю 4 0
Букса Адам 2 1
Боу Густаво 3 0
Каптум Вилфрид 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Кесслер Генри 3 0
Бай Брэндон 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Хиль Карлес 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Dylan Borrero 1 0
Ривера Дамьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
17%
2
14%
1-15
2
8%
3
21%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
7
29%
29%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
5
50%
3
18%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
2
20%
2
12%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
6
60%
76-90

Забито

34
31
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
5
15%
4
13%
1-15
3
9%
5
16%
16-30
8
24%
5
16%
31-45
8
24%
4
13%
46-60
4
12%
8
26%
61-75
6
18%
5
16%
76-90

Пропущено

18
26
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 14
4
22%
2
8%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
28%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз 19 9 5 5 29 - 20 32
3. Нью-Йорк Сити 0:0 18 8 6 4 33 - 19 30
4. Клёб де Фут Монреаль 18 9 2 7 32 - 33 29
5. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 19 6 8 5 29 - 28 26
6. Цинциннати 18 7 4 7 29 - 32 25
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Шарлотт 19 7 2 10 19 - 23 23
9. Коламбус Кру 16 5 7 4 20 - 16 22
10. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
11. Атланта Юнайтед 17 5 5 7 26 - 26 20
12. Торонто 18 5 3 10 24 - 34 18
13. Чикаго Файр 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
2. Остин 18 10 4 4 35 - 22 34
3. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
4. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
5. Даллас 18 7 6 5 28 - 21 27
6. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
7. Нэшвилл 18 7 6 5 24 - 21 27
8. Сиэтл Саундерс 17 8 2 7 26 - 19 26
9. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
10. Портленд Тимберс 19 5 8 6 29 - 29 23
11. Хьюстон Динамо 18 6 3 9 22 - 23 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 4 6 7 27 - 35 18
14. Спортинг Канзас-Сити 19 4 4 11 16 - 33 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 6 4 1 24 - 10 22
2. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
3. Шарлотт 9 6 0 3 11 - 6 18
4. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
7. Торонто 10 5 0 5 14 - 17 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
11. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 9 5 1 3 17 - 9 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 10 4 3 3 13 - 10 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 10 6 1 3 15 - 10 19
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 9 2 4 3 14 - 16 10
8. Нью-Йорк Сити 0:0 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 10 6 1 3 16 - 15 19
2. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
5. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
9. Портленд Тимберс 10 1 5 4 12 - 18 8
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.71
4.33
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
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