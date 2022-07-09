Стадион: Янки
4:2
Конец матча
0'
1:0
10' ПенальтиTalles Magno
1:1
18' ГолБоу Густаво
1:1
34' Не забитый пенальтиКастельянос Валентин
36' Желтая карточкаКастельянос Валентин
41' Красная карточкаФаррелл Эндрю
2:1
44' ПенальтиКастельянос Валентин
3:1
49' ГолПерейра Габриэл
70' Желтая карточкаХаак Джастин
3:2
77' ГолБоу Густаво
4:2
82' ГолКастельянос Валентин
84' Желтая карточкаХиль Карлес
90'+6
Ход матча
10'
1:0
18'
1:1
34'
41'
44'
49'
3:1
70'
77'
3:2
82'
84'
24
Грей
Тэйвон
43
Talles
Magno
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.5%
57.1%
33.4%
2 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|12 (5)
|0.67
|Talles Magno
|5 (1)
|0.28
|Хавьер Тиаго
|4
|0.22
|Перейра Габриэл
|4
|0.22
|Эбер Араужо
|4 (1)
|0.22
|Калленс Александр
|3
|0.17
|Родригес Сантьяго
|2
|0.11
|Паркс Китон
|2
|0.11
|Глостер Кристофер
|1
|0.06
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.37
|Боу Густаво
|6 (1)
|0.32
|Хиль Карлес
|4 (3)
|0.21
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.11
|Бай Брэндон
|2
|0.11
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.11
|Dylan Borrero
|2
|0.11
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|Алтидор Жози
|1
|0.05
|Макнамара Томас
|1
|0.05
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|Ренникс Джастин
|1
|0.05
|Ривера Дамьен
|1
|0.05
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Моралес Альфредо
|4
|1
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|4
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Фаррелл Эндрю
|4
|1
|Макнамара Томас
|5
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Боу Густаво
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Бай Брэндон
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
16
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
5
18%
2
13%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
8
29%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
18%
4
25%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
17%
3
15%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
2
17%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
3
15%
76-90
Забито
10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
5
50%
3
18%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
2
20%
2
12%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
6
60%
76-90
Забито
38
33
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
6
16%
4
12%
1-15
3
8%
6
18%
16-30
9
24%
5
15%
31-45
9
24%
4
12%
46-60
4
11%
8
24%
61-75
7
18%
6
18%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 15
4
20%
3
10%
1-15
4
20%
5
17%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
30%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|9
|5
|5
|29 - 20
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|18
|9
|2
|7
|32 - 33
|29
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|6.
|Цинциннати
|18
|7
|4
|7
|29 - 32
|25
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Шарлотт
|19
|7
|2
|10
|19 - 23
|23
|9.
|Коламбус Кру
|16
|5
|7
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|11.
|Атланта Юнайтед
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|12.
|Торонто
|18
|5
|3
|10
|24 - 34
|18
|13.
|Чикаго Файр
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|2.
|Остин
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|3.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|5.
|Даллас
|18
|7
|6
|5
|28 - 21
|27
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|7.
|Нэшвилл
|18
|7
|6
|5
|24 - 21
|27
|8.
|Сиэтл Саундерс
|17
|8
|2
|7
|26 - 19
|26
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|10.
|Портленд Тимберс
|19
|5
|8
|6
|29 - 29
|23
|11.
|Хьюстон Динамо
|18
|6
|3
|9
|22 - 23
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|4
|6
|7
|27 - 35
|18
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|4
|4
|11
|16 - 33
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Шарлотт
|9
|6
|0
|3
|11 - 6
|18
|4.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|7.
|Торонто
|10
|5
|0
|5
|14 - 17
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|11.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|6
|1
|3
|15 - 10
|19
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|10
|6
|1
|3
|16 - 15
|19
|2.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|10
|1
|5
|4
|12 - 18
|8
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию