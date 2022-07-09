  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:1
Первый тайм: 29'
Портленд Тимберс
0'
6' Желтая карточка
Уильямсон Эрик
0:1
24' Гол
Незгода Ярослав
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
30
Santiago
Moreno
10
Бланко
Себастьян
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
8 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

42 матча

40.5%
19%
40.5%
17 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
8 побед 24 ничьи 10 побед

Второй тайм

40.5%
33.3%
26.2%
17 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

М
0:2
М
2:6
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
0:3
М
1:2
М
1:2
ОК
1:2
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:1
М
4:1
ОК
1:3
М
1:0
М
2:4
М
2:0
ОК
3:1
М
4:4
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
USL
0:1
USL
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 5 0.28
Руидиас Рауль 5 (1) 0.28
Ролдан Кристиан 3 0.17
Лодейро Николас 3 (2) 0.17
Брюин Уилл 2 0.11
Монтеро Фреди 2 (1) 0.11
Рольдан Александер 1 0.06
Руснак Альберт 1 0.06
Joao Paulo I 1 0.06
Арреага Хавьер 1 0.06
Dylan Teves 1 0.06
Leo Chu 0 0
Медранда Джимми 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Незгода Ярослав 6 0.3
Туилома Билл 5 0.25
Чара Йимми 4 0.2
Бланко Себастьян 3 (1) 0.15
Santiago Moreno 3 (1) 0.15
Асприлья Дайрон 3 (2) 0.15
Паредес Кристиан 2 (1) 0.1
Nathan Fogaca 2 0.1
Лориа Марвин 1 0.05
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 4 0
Толо Нуху 4 0
Jackson Ragen 3 0
Лодейро Николас 2 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 6 2
Браво Клаудио III 5 1
Туилома Билл 4 1
Чара Диего 5 0
Мабьяла Ларрис 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Уильямсон Эрик 5 0
Бланко Себастьян 4 0
Жупарич Дарио 3 0
Асприлья Дайрон 3 0
Чара Йимми 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Nathan Fogaca 1 0
Santiago Moreno 1 0
David Ayala 1 0
Макгро Зак 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
5
28%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
7
39%
76-90

Забито

8
18
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
2
25%
6
33%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

11
10
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
4
40%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

25
30
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
16%
1
3%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
5
20%
9
30%
46-60
4
16%
6
20%
61-75
4
16%
6
20%
76-90

Пропущено

20
28
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
1
5%
2
7%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
6
21%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
5
25%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1
Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
2. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
3. Нью-Йорк Ред Буллз 19 9 5 5 29 - 20 32
4. Клёб де Фут Монреаль 18 9 2 7 32 - 33 29
5. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
6. Цинциннати 18 7 4 7 29 - 32 25
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Шарлотт 19 7 2 10 19 - 23 23
9. Коламбус Кру 16 5 7 4 20 - 16 22
10. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
11. Атланта Юнайтед 17 5 5 7 26 - 26 20
12. Торонто 18 5 3 10 24 - 34 18
13. Чикаго Файр 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
2. Остин 18 10 4 4 35 - 22 34
3. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
4. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
5. Даллас 18 7 6 5 28 - 21 27
6. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
7. Нэшвилл 18 7 6 5 24 - 21 27
8. Портленд Тимберс 1:0 20 6 8 6 30 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 18 8 2 8 26 - 20 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 18 6 3 9 22 - 23 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 4 6 7 27 - 35 18
14. Спортинг Канзас-Сити 19 4 4 11 16 - 33 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
3. Шарлотт 9 6 0 3 11 - 6 18
4. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
7. Торонто 10 5 0 5 14 - 17 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
11. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 10 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 1:0 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 10 4 3 3 13 - 10 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 10 6 1 3 15 - 10 19
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 10 6 1 3 16 - 15 19
2. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
5. Портленд Тимберс 1:0 11 2 5 4 13 - 18 11
6. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
7. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Портленд Тимберс
2.01
3.92
3.65
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 