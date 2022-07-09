Стадион: Lumen Field
0:3
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаУильямсон Эрик
0:1
24' ГолНезгода Ярослав
45' Желтая карточкаJackson Ragen
46' Вторая желтая карточкаJackson Ragen
57' Желтая карточкаЧара Йимми
70' Желтая карточкаРолдан Кристиан
81' Желтая карточкаТоло Нуху
0:2
82' ПенальтиSantiago Moreno
0:3
85' ГолПаредес Кристиан
85' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
87' Желтая карточкаЧара Диего
90'+6
Ход матча
24'
45'
46'
57'
70'
81'
82'
0:2
85'
85'
87'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
31
Ивачич
Альяз
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
-
99 Dylan Teves
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
8 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
42 матча
40.5%
19%
40.5%
17 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
8 побед 24 ничьи 10 побед
Второй тайм
40.5%
33.3%
26.2%
17 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|5
|0.28
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.28
|Ролдан Кристиан
|3
|0.17
|Лодейро Николас
|3 (2)
|0.17
|Брюин Уилл
|2
|0.11
|Монтеро Фреди
|2 (1)
|0.11
|Рольдан Александер
|1
|0.06
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Joao Paulo I
|1
|0.06
|Арреага Хавьер
|1
|0.06
|Dylan Teves
|1
|0.06
|Leo Chu
|0
|0
|Медранда Джимми
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Незгода Ярослав
|7
|0.35
|Туилома Билл
|5
|0.25
|Чара Йимми
|4
|0.2
|Santiago Moreno
|4 (2)
|0.2
|Бланко Себастьян
|3 (1)
|0.15
|Паредес Кристиан
|3 (1)
|0.15
|Асприлья Дайрон
|3 (2)
|0.15
|Nathan Fogaca
|2
|0.1
|Лориа Марвин
|1
|0.05
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jackson Ragen
|4
|1
|Толо Нуху
|5
|0
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|4
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Моррис Джордан
|2
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|6
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Чара Диего
|6
|0
|Туилома Билл
|4
|1
|Мабьяла Ларрис
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Бланко Себастьян
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|4
|0
|Чара Йимми
|3
|0
|Жупарич Дарио
|3
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Nathan Fogaca
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Макгро Зак
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
5
28%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
33%
7
39%
76-90
Забито
8
18
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
2
25%
6
33%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
11
10
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
4
40%
46-60
4
36%
3
30%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
25
33
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
4
16%
1
3%
1-15
4
16%
4
12%
16-30
4
16%
5
15%
31-45
5
20%
9
27%
46-60
4
16%
6
18%
61-75
4
16%
8
24%
76-90
Пропущено
23
28
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
1
4%
2
7%
1-15
3
13%
5
18%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
4
17%
6
21%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
7
30%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1
Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|9
|5
|5
|29 - 20
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|18
|9
|2
|7
|32 - 33
|29
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|6.
|Цинциннати
|18
|7
|4
|7
|29 - 32
|25
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Шарлотт
|19
|7
|2
|10
|19 - 23
|23
|9.
|Коламбус Кру
|16
|5
|7
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|18
|5
|5
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Торонто
|18
|5
|3
|10
|24 - 34
|18
|13.
|Чикаго Файр
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|19
|11
|4
|4
|36 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|4.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|5.
|Даллас
|18
|7
|6
|5
|28 - 21
|27
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|7.
|Нэшвилл
|18
|7
|6
|5
|24 - 21
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|18
|6
|3
|9
|22 - 23
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|4
|6
|7
|27 - 35
|18
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|4
|4
|11
|16 - 33
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Шарлотт
|9
|6
|0
|3
|11 - 6
|18
|4.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|7.
|Торонто
|10
|5
|0
|5
|14 - 17
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|11.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|1:0
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|6
|1
|3
|15 - 10
|19
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:0
|11
|7
|1
|3
|17 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|6.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию