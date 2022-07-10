Стадион: Bank of America Stadium
0'
21' Желтая карточкаАнунга Брайан
1:0
26' ПенальтиФухс Кристиан
2:0
61' ГолСвидерски Кароль
2:1
67' ПенальтиМукхтар Хани
71' Желтая карточкаЛеаль Рэндэлл
3:1
89' ГолРуис Серхио
4:1
90' ГолШиньяшики Андре
90' Желтая карточкаВашингтон Тейлор
90'+6
Ход матча
21'
26'
1:0
61'
2:0
67'
2:1
71'
89'
3:1
90'
4:1
90'
26
Рейна
Йорди
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
15 Ben Bender
-
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|5
|0.25
|Шиньяшики Андре
|5
|0.25
|Ben Bender
|3
|0.15
|Фухс Кристиан
|2 (2)
|0.1
|Руис Серхио
|1
|0.05
|Джонс Деррик
|1
|0.05
|Guzman Corujo
|1
|0.05
|Adam Armour
|1
|0.05
|Рейна Йорди
|0
|0
|Бронико Брандт
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|10 (1)
|0.53
|Сапонг Чарльз
|5
|0.26
|Мьюл Алекс
|2
|0.11
|David Romney
|2
|0.11
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.05
|Годой Анибал
|1
|0.05
|Ловитц Дэниел
|1
|0.05
|Циммерман Уолкер
|1
|0.05
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.05
|Дэвис Шон II
|1
|0.05
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Фухс Кристиан
|2
|0
|Аффул Харрисон
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
|Руис Серхио
|1
|0
|Orrin McKinze Gaines
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Годой Анибал
|4
|0
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|Циммерман Уолкер
|4
|0
|Сапонг Чарльз
|3
|0
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Анунга Брайан
|3
|0
|Хакенсон Люк
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Миллер Эрик
|2
|0
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|David Romney
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 10
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
3
50%
1
7%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
31%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
2
13%
6
35%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
21
8
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
4
19%
2
25%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
4
19%
1
13%
76-90
Забито
10
25
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 10
14 Не забивали 4
1
10%
4
16%
1-15
1
10%
6
24%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
1
10%
4
16%
46-60
3
30%
5
20%
61-75
3
30%
3
12%
76-90
Пропущено
37
25
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
8
22%
1
4%
1-15
3
8%
4
16%
16-30
5
14%
1
4%
31-45
7
19%
6
24%
46-60
8
22%
6
24%
61-75
6
16%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0
|19
|7
|5
|7
|23 - 28
|26
|8.
|Коламбус Кру
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Интер Майами
|0:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 26
|23
|11.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|12.
|Торонто
|19
|5
|4
|10
|26 - 36
|19
|13.
|Чикаго Файр
|19
|4
|5
|10
|18 - 27
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|5
|5
|23 - 22
|32
|4.
|Даллас
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Нэшвилл
|19
|7
|6
|6
|25 - 25
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|19
|6
|4
|9
|24 - 25
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Интер Майами
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Чикаго Файр
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|11.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Коламбус Кру
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Интер Майами
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|11.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию