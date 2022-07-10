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США: МЛС

2022

Стадион:
Шарлотт
4:1
Конец матча
Нэшвилл
0'
21' Желтая карточка
Анунга Брайан
1:0
26' Пенальти
Фухс Кристиан
2:0
61' Гол
Свидерски Кароль
2:1
67' Пенальти
Мукхтар Хани
71' Желтая карточка
Леаль Рэндэлл
3:1
89' Гол
Руис Серхио
4:1
90' Гол
Шиньяшики Андре
90' Желтая карточка
Вашингтон Тейлор
90'+6
1
Кахлина
Кристиян
25
Аффул
Харрисон
4
Guzman
Corujo
5
Уолкс
Антон
22
Фухс
Кристиан
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
35
Quinn
McNeill
6
Руис
Серхио
26
Рейна
Йорди
11
Свидерски
Кароль
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
8
Леаль
Рэндэлл
27
Анунга
Брайан
54
Дэвис
Шон
II
2
Ловитц
Дэниел
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Шарлотт
4-1-4-1
Нэшвилл
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 0.25
Шиньяшики Андре 5 0.25
Ben Bender 3 0.15
Фухс Кристиан 2 (2) 0.1
Руис Серхио 1 0.05
Джонс Деррик 1 0.05
Guzman Corujo 1 0.05
Adam Armour 1 0.05
Рейна Йорди 0 0
Бронико Брандт 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 10 (1) 0.53
Сапонг Чарльз 5 0.26
Мьюл Алекс 2 0.11
David Romney 2 0.11
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.05
Годой Анибал 1 0.05
Ловитц Дэниел 1 0.05
Циммерман Уолкер 1 0.05
Ake Arnaud Loba 1 0.05
Дэвис Шон II 1 0.05
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Фухс Кристиан 2 0
Аффул Харрисон 2 0
Франко Алан 2 0
Риос Даниэль 1 0
Руис Серхио 1 0
Orrin McKinze Gaines 1 0
Chris Hegardt 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 5 0
Годой Анибал 4 0
Ловитц Дэниел 4 0
Циммерман Уолкер 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Анунга Брайан 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Миллер Эрик 2 0
Мукхтар Хани 2 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Дэвис Шон II 2 0
David Romney 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 10
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
3
50%
1
7%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
31%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
2
13%
6
35%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
16 Не забивали 13
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

21
8
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
4
19%
2
25%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
4
19%
1
13%
76-90

Забито

10
25
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 10
14 Не забивали 4
1
10%
4
16%
1-15
1
10%
6
24%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
1
10%
4
16%
46-60
3
30%
5
20%
61-75
3
30%
3
12%
76-90

Пропущено

37
25
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
8
22%
1
4%
1-15
3
8%
4
16%
16-30
5
14%
1
4%
31-45
7
19%
6
24%
46-60
8
22%
6
24%
61-75
6
16%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
6. Цинциннати 19 7 5 7 30 - 33 26
7. Орландо Сити 0:0 19 7 5 7 23 - 28 26
8. Коламбус Кру 17 6 7 4 23 - 18 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Интер Майами 0:0 18 6 5 7 18 - 26 23
11. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
12. Торонто 19 5 4 10 26 - 36 19
13. Чикаго Файр 19 4 5 10 18 - 27 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Реал Солт-Лейк 1:0 19 9 5 5 23 - 22 32
4. Даллас 19 7 7 5 30 - 23 28
5. Нэшвилл 19 7 6 6 25 - 25 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 19 6 4 9 24 - 25 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19
13. Колорадо Рэпидс 0:1 18 5 4 9 19 - 25 19
14. Спортинг Канзас-Сити 20 5 4 11 18 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Интер Майами 0:0 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
7. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 0:0 10 4 1 5 14 - 19 13
11. Чикаго Файр 9 3 3 3 9 - 8 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:0 9 7 2 0 14 - 4 23
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 0:1 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
10. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
11. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Коламбус Кру 10 3 5 2 13 - 13 14
5. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Орландо Сити 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Интер Майами 0:0 9 1 3 5 4 - 14 6
11. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 1:0 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:1 9 0 2 7 5 - 18 2
  • — Выход в финальную серию
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Фухс Кристиан из команды Шарлотт забивает с точки!
    • Желтая карточка
      21'
      Анунга Брайан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шарлотт 4:1 Нэшвилл онлайн

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