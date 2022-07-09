  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
0:1
Первый тайм: 13'
Остин
0'
0:1
9' Гол
Фелипе

Ход матча

9'
0:1
Фелипе
(Финлей Итан)
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Остин
1.78
4.50
4.28
Все Коэффициенты
34
Rocco
Rios
Novo
37
Aiden
McFadden
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
26
Caleb
Wiley
14
Ибарра
Франко
9
Россетто
Матеус
19
Араужо
Луис
8
Thiago
Almada
29
Ronaldo
Morell
7
Мартинес
Хосеф
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
4
Габриэльсен
Рубен
18
Касканте
Хулио
17
Галлахер
Джон
22
Фелипе
8
Ринг
Александр
33
Gavin
Wolff
13
Финлей
Итан
14
Фагундес
Диего
9
Хюсен
Дэнни
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.28
Араужо Луис 4 0.22
Ronaldo Morell 4 0.22
Дуайер Доминик 4 0.22
Thiago Almada 3 0.17
Морено Марселино 2 0.11
Леннон Брукс 2 0.11
Малрейни Джейк 1 0.06
Caleb Wiley 1 0.06
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 10 (2) 0.53
Урути Максимилиано 6 0.32
Фагундес Диего 3 0.16
Финлей Итан 3 0.16
Ринг Александр 2 0.11
Даниэль Перейра 2 0.11
Габриэльсен Рубен 2 0.11
Хюсен Дэнни 2 0.11
Домингес Сесильо 2 0.11
Касканте Хулио 1 0.05
Джитте Мусса 1 0.05
Лима Ник 0 0
Галлахер Джон 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Араужо Луис 3 0
Морено Марселино 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Сейдич Амар 2 0
Alan Franco1 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Aiden McFadden 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 2
Kipp Keller 3 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Галлахер Джон 2 0
Фелипе 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
4
24%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
6
35%
4
25%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Забито

9
18
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
6
33%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Забито

26
34
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
5
19%
5
15%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
3
12%
9
26%
61-75
9
35%
7
21%
76-90

Пропущено

26
23
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
19%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
2
8%
6
26%
61-75
6
23%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0
Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
2. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
3. Нью-Йорк Ред Буллз 19 9 5 5 29 - 20 32
4. Клёб де Фут Монреаль 18 9 2 7 32 - 33 29
5. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
6. Цинциннати 18 7 4 7 29 - 32 25
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Шарлотт 19 7 2 10 19 - 23 23
9. Коламбус Кру 16 5 7 4 20 - 16 22
10. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
11. Атланта Юнайтед 0:1 18 5 5 8 26 - 27 20
12. Торонто 18 5 3 10 24 - 34 18
13. Чикаго Файр 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 19 11 4 4 36 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
4. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
5. Даллас 18 7 6 5 28 - 21 27
6. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
7. Нэшвилл 18 7 6 5 24 - 21 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 18 6 3 9 22 - 23 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 4 6 7 27 - 35 18
14. Спортинг Канзас-Сити 19 4 4 11 16 - 33 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
3. Шарлотт 9 6 0 3 11 - 6 18
4. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
7. Торонто 10 5 0 5 14 - 17 15
8. Атланта Юнайтед 0:1 9 4 3 2 17 - 11 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
11. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 1:0 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 10 4 3 3 13 - 10 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 10 6 1 3 15 - 10 19
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 0:1 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:0 11 7 1 3 17 - 15 22
2. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
5. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
6. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
7. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Фелипе Мартинс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Остин
1.78
4.50
4.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 0:1 Остин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атланта Юнайтед
Остин
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 