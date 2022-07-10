Стадион: Сапуто
1:2
Второй тайм: 76'
0'
1:0
13' ГолКиото Ромель
27' Желтая карточкаРосель Ориоль
1:1
29' ГолЭспиноза Роджер
32' Желтая карточкаJojea Kwizera
61' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
1:2
63' ГолВальтер Реми
Ход матча
13'
27'
29'
1:1
32'
61'
63'
1:2
28
Коне
Исмаэль
13
Тойе
Мейсон
30
Киото
Ромель
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
54
Вальтер
Реми
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Спортинг Канзас-Сити
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|7
|0.37
|Киото Ромель
|7 (2)
|0.37
|Камара Кей
|3
|0.16
|Торрес Хоакин
|3
|0.16
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.11
|Тойе Мейсон
|2
|0.11
|Шуэньер Матьё
|2
|0.11
|Уотерман Джоэль
|2
|0.11
|Миллер Камаль
|1
|0.05
|Джонстон Алистер
|1
|0.05
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.05
|Коне Исмаэль
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|5
|0.25
|Рассел Джонни
|5 (1)
|0.25
|Вальтер Реми
|2
|0.1
|Эспиноза Роджер
|2
|0.1
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.05
|Зуси Грэм
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|7
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|8
|0
|Фонтас Андреу
|4
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
5
31%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Пропущено
12
25
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
5
42%
6
24%
46-60
5
42%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
3
38%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
3
38%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
6
30%
0
0%
1-15
3
15%
3
33%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
4
20%
1
11%
76-90
Забито
33
15
17 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
4
12%
0
0%
1-15
6
18%
3
20%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
8
24%
6
40%
46-60
4
12%
1
7%
61-75
4
12%
3
20%
76-90
Пропущено
32
34
12 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
8
25%
2
6%
1-15
3
9%
6
18%
16-30
1
3%
5
15%
31-45
9
28%
8
24%
46-60
7
22%
6
18%
61-75
4
13%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0 Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|2:1
|20
|8
|2
|10
|21 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|1:1
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|9.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|10.
|Коламбус Кру
|0:2
|17
|5
|7
|5
|20 - 18
|22
|11.
|Торонто
|2:1
|19
|6
|3
|10
|26 - 35
|21
|12.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|19
|5
|5
|9
|18 - 24
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Даллас
|1:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|5.
|Нэшвилл
|1:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 23
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|19
|6
|3
|10
|22 - 24
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|18
|4
|6
|8
|28 - 37
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|2:1
|10
|7
|0
|3
|13 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Торонто
|2:1
|11
|6
|0
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Чикаго Файр
|2:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|12.
|Коламбус Кру
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|1:1
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|1:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|1:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|1:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|0:2
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|2:1
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|2:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:2
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|0
|2
|7
|9 - 20
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию