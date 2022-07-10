Стадион: TQL Stadium
1:1
Второй тайм: 71'
0'
2' Желтая карточкаБлэкетт Тайлер
1:0
20' ГолВаскес Брэндон
1:1
29' ПенальтиМорган Льюис
30' Желтая карточкаТолкин Джон
30' Желтая карточкаКрус Аллан
45' Желтая карточкаЭдвардс Томас
58' Вторая желтая карточкаКрус Аллан
Ход матча
20'
1:0
29'
1:1
30'
30'
45'
58'
12
Нилис
Дилан
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
-
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
22 Serge Ngoma
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|9
|0.47
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.32
|Brenner da Silva
|5
|0.26
|Морено Хуниор
|2
|0.11
|Барреаль Альваро
|2
|0.11
|Матаррита Рональд
|1
|0.05
|Харрис Кельвин
|1
|0.05
|Ian Murphy
|1
|0.05
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (4)
|0.45
|Лима Лукас II
|5
|0.25
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.2
|Лонг Аарон
|3
|0.15
|Фернандес Омир
|2
|0.1
|Харпер Кэмерон
|1
|0.05
|Барлоу Том
|1
|0.05
|Кассерес Кристиан
|1
|0.05
|Serge Ngoma
|1
|0.05
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|6
|0
|Нвободо Обинна
|5
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Кубо Юя
|3
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Дилан
|6
|1
|Нилис Шон
|5
|1
|Кассерес Кристиан
|6
|0
|Эдвардс Томас
|5
|0
|Толкин Джон
|5
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|1
|Климала Патрик
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
6
38%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
1
6%
6
50%
76-90
Забито
27
26
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
5
19%
2
8%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
5
19%
6
23%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
4
15%
6
23%
76-90
Пропущено
34
23
21 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
9%
0
0%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
11
32%
3
13%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
4
12%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|2:1
|20
|8
|2
|10
|21 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|1:1
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|9.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|10.
|Коламбус Кру
|0:2
|17
|5
|7
|5
|20 - 18
|22
|11.
|Торонто
|2:1
|19
|6
|3
|10
|26 - 35
|21
|12.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|19
|5
|5
|9
|18 - 24
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Даллас
|1:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|5.
|Нэшвилл
|1:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 23
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|19
|6
|3
|10
|22 - 24
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|18
|4
|6
|8
|28 - 37
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|2:1
|10
|7
|0
|3
|13 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Торонто
|2:1
|11
|6
|0
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Чикаго Файр
|2:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|12.
|Коламбус Кру
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|1:1
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|1:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|1:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|1:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|0:2
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|2:1
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|2:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:2
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|0
|2
|7
|9 - 20
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию