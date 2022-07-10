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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
1:1
Второй тайм: 71'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
2' Желтая карточка
Блэкетт Тайлер
1:0
20' Гол
Васкес Брэндон
1:1
29' Пенальти
Морган Льюис
30' Желтая карточка
Толкин Джон
30' Желтая карточка
Крус Аллан
45' Желтая карточка
Эдвардс Томас
58' Вторая желтая карточка
Крус Аллан

Ход матча

2'
Блэкетт Тайлер
 
20'
Васкес Брэндон
1:0
29'
1:1
Морган Льюис
30'
 
Толкин Джон
30'
Крус Аллан
 
45'
 
Эдвардс Томас
55'
 
Барлоу Том
Климала Патрик
57'
Нельсон Джон
Гэддис Рэймон
 
58'
Крус Аллан
 
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.80
3.70
2.60
Все Коэффициенты
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
28
Гэддис
Рэймон
5
Нвободо
Обинна
8
Крус
Аллан
31
Барреаль
Альваро
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
12
Нилис
Дилан
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
17
Харпер
Кэмерон
82
Лима
Лукас
II
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 9 0.47
Акоста Лусиано 6 (2) 0.32
Brenner da Silva 5 0.26
Морено Хуниор 2 0.11
Барреаль Альваро 2 0.11
Матаррита Рональд 1 0.05
Харрис Кельвин 1 0.05
Ian Murphy 1 0.05
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (4) 0.45
Лима Лукас II 5 0.25
Климала Патрик 4 (1) 0.2
Лонг Аарон 3 0.15
Фернандес Омир 2 0.1
Харпер Кэмерон 1 0.05
Барлоу Том 1 0.05
Кассерес Кристиан 1 0.05
Serge Ngoma 1 0.05
Амайя Фрэнки 0 0
Толкин Джон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 6 0
Нвободо Обинна 5 0
Крус Аллан 3 1
Пауэлл Альвас 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Хагглунд Ник 2 1
Кубо Юя 3 0
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Кэмерон Джефф 2 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Дилан 6 1
Нилис Шон 5 1
Кассерес Кристиан 6 0
Эдвардс Томас 5 0
Толкин Джон 5 0
Амайя Фрэнки 3 1
Климала Патрик 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Лонг Аарон 3 0
Харпер Кэмерон 3 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Фернандес Омир 1 0
Кларк Кейден 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
6
38%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
1
6%
6
50%
76-90

Забито

27
26
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
5
19%
2
8%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
5
19%
6
23%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
4
15%
6
23%
76-90

Пропущено

34
23
21 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
9%
0
0%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
11
32%
3
13%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
3
9%
5
22%
61-75
4
12%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 1:2 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Шарлотт 2:1 20 8 2 10 21 - 24 26
6. Цинциннати 1:1 19 7 5 7 30 - 33 26
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
9. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
10. Коламбус Кру 0:2 17 5 7 5 20 - 18 22
11. Торонто 2:1 19 6 3 10 26 - 35 21
12. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
13. Чикаго Файр 2:0 19 5 5 9 18 - 24 20
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Даллас 1:0 19 8 6 5 29 - 21 30
4. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
5. Нэшвилл 1:2 19 7 6 6 25 - 23 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 0:1 19 6 3 10 22 - 24 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 20 5 4 11 18 - 34 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 18 4 6 8 28 - 37 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 2:1 10 7 0 3 13 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Торонто 2:1 11 6 0 5 16 - 18 18
5. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Клёб де Фут Монреаль 1:2 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Чикаго Файр 2:0 9 4 3 2 9 - 5 15
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
12. Коламбус Кру 0:2 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 1:1 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 1:0 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 0:1 11 4 3 4 13 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 1:2 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 1:1 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 0:2 10 2 5 3 10 - 13 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 2:1 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 2:1 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:2 12 5 2 5 15 - 15 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 3 4 3 13 - 12 13
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 0:1 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 0 2 7 9 - 20 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Эдвардс Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Крус Аллан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Джон Толкин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Морган Льюис из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает с точки!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Блэкетт Тайлер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.80
3.70
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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Цинциннати
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