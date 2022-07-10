Стадион: TQL Stadium
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаБлэкетт Тайлер
1:0
20' ГолВаскес Брэндон
1:1
29' ПенальтиМорган Льюис
30' Желтая карточкаТолкин Джон
30' Желтая карточкаКрус Аллан
45' Желтая карточкаЭдвардс Томас
58' Вторая желтая карточкаКрус Аллан
90' Желтая карточкаКубо Юя
90' Красная карточкаАкоста Лусиано
90' Желтая карточкаЛонг Аарон
90'+6
Ход матча
20'
1:0
29'
1:1
30'
30'
45'
58'
90'
90'
90'
12
Нилис
Дилан
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
-
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
22 Serge Ngoma
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|9
|0.47
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.32
|Brenner da Silva
|5
|0.26
|Морено Хуниор
|2
|0.11
|Барреаль Альваро
|2
|0.11
|Матаррита Рональд
|1
|0.05
|Харрис Кельвин
|1
|0.05
|Ian Murphy
|1
|0.05
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (4)
|0.45
|Лима Лукас II
|5
|0.25
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.2
|Лонг Аарон
|3
|0.15
|Фернандес Омир
|2
|0.1
|Харпер Кэмерон
|1
|0.05
|Барлоу Том
|1
|0.05
|Кассерес Кристиан
|1
|0.05
|Serge Ngoma
|1
|0.05
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|6
|0
|Акоста Лусиано
|4
|1
|Нвободо Обинна
|5
|0
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Морено Хуниор
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Дилан
|6
|1
|Нилис Шон
|5
|1
|Кассерес Кристиан
|6
|0
|Эдвардс Томас
|5
|0
|Толкин Джон
|5
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|1
|Лонг Аарон
|4
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
6
38%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
1
6%
3
20%
76-90
Пропущено
17
12
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
25%
16-30
6
35%
2
17%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
1
6%
6
50%
76-90
Забито
28
27
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
5
18%
2
7%
1-15
6
21%
5
19%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
5
18%
6
22%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
4
14%
6
22%
76-90
Пропущено
35
24
22 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
3
9%
0
0%
1-15
8
23%
3
13%
16-30
11
31%
3
13%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
3
9%
5
21%
61-75
4
11%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0
|19
|7
|5
|7
|23 - 28
|26
|8.
|Коламбус Кру
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Интер Майами
|0:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 26
|23
|11.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|12.
|Торонто
|19
|5
|4
|10
|26 - 36
|19
|13.
|Чикаго Файр
|19
|4
|5
|10
|18 - 27
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|5
|5
|23 - 22
|32
|4.
|Даллас
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Нэшвилл
|19
|7
|6
|6
|25 - 25
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|19
|6
|4
|9
|24 - 25
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Интер Майами
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Чикаго Файр
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|11.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Коламбус Кру
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Интер Майами
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|11.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию