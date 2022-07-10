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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
2:1
Второй тайм: 78'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
26' Гол
Эбобисс Жереми
1:1
71' Гол
Deandre Kerr
2:1
75' Гол
Осорио Джонатан
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
44
Кришито
Доменико
29
Deandre
Kerr
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
38
Luca
Petrasso
9
Хименес
Хесус
11
Нельсон
Джейден
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
10
Эспиноса
Кристиан
17
Грегуш
Ян
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
Торонто
4-4-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Сан-Хосе Эрткуэйкс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:2
М
1:2
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:3
М
1:3
М
1:1
М
1:3
М
2:0
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.42
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.21
Осорио Джонатан 4 0.21
Deandre Kerr 2 0.11
Нельсон Джейден 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Акинола Айо 1 0.05
Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 10 (1) 0.56
Эспиноса Кристиан 4 (2) 0.22
Монтейру Жамиру 3 0.17
Юилл Джексон 3 0.17
Киканович Бенджамин 2 0.11
Кальво Франсиско 2 0.11
Кауэлл Кейд 1 0.06
Томпсон Томми 1 0.06
Натан Рафаэл 1 0.06
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.06
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Осорио Джонатан 4 0
Нельсон Джейден 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
О'Нил Шейн 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Брэдли Майкл 2 0
Хименес Хесус 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0
Deandre Kerr 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марье Поль 5 0
Ремеди Эрик 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Лопес Маркос IV 4 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Натан Рафаэл 3 0
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Юилл Джексон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
1
6%
3
17%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
6
33%
2
11%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 8
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
4
40%
5
26%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
7
41%
3
18%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Забито

23
27
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
5
22%
1
4%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
5
22%
4
15%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
2
9%
9
33%
61-75
6
26%
7
26%
76-90

Пропущено

35
35
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 15
6
17%
5
14%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
8
23%
6
17%
31-45
11
31%
7
20%
46-60
3
9%
7
20%
61-75
3
9%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0
Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2
Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 1:2 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Шарлотт 2:1 20 8 2 10 21 - 24 26
6. Цинциннати 1:1 19 7 5 7 30 - 33 26
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
9. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
10. Коламбус Кру 0:2 17 5 7 5 20 - 18 22
11. Торонто 2:1 19 6 3 10 26 - 35 21
12. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
13. Чикаго Файр 2:0 19 5 5 9 18 - 24 20
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Даллас 1:0 19 8 6 5 29 - 21 30
4. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
5. Нэшвилл 1:2 19 7 6 6 25 - 23 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 0:1 19 6 3 10 22 - 24 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 20 5 4 11 18 - 34 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 18 4 6 8 28 - 37 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 2:1 10 7 0 3 13 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Торонто 2:1 11 6 0 5 16 - 18 18
5. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Клёб де Фут Монреаль 1:2 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Чикаго Файр 2:0 9 4 3 2 9 - 5 15
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
12. Коламбус Кру 0:2 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 1:1 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 1:0 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 0:1 11 4 3 4 13 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 1:2 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 1:1 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 0:2 10 2 5 3 10 - 13 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 2:1 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 2:1 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:2 12 5 2 5 15 - 15 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 3 4 3 13 - 12 13
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 0:1 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 0 2 7 9 - 20 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Deandre Kerr бьет в цель!
  • 65'
    Бенжамин Киканович уходит с поля. Кейд Коуэлл выходит вместо него
  • 61'
    Luca Petrasso уходит с поля. Акинола Айо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Эбобисс Жереми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.25
3.99
3.06
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Где смотреть матч Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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Торонто
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