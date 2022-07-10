Стадион: БМО Филд
2:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолЭбобисс Жереми
1:1
71' ГолDeandre Kerr
2:1
75' ГолОсорио Джонатан
86' Желтая карточкаDeandre Kerr
2:2
90' ГолСкахен Джек
90' Желтая карточкаЮилл Джексон
90'+6
Ход матча
26'
71'
1:1
75'
2:1
83'
83'
86'
90'
2:2
90'
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
29
Deandre
Kerr
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
17
Грегуш
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
-
12 Kadin Chung
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Торонто
Сан-Хосе Эрткуэйкс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8
|0.42
|Осорио Джонатан
|5
|0.26
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.21
|Deandre Kerr
|3
|0.16
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|Kosi Thompson
|1
|0.05
|Акинола Айо
|1
|0.05
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.05
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|10 (1)
|0.56
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|0.22
|Монтейру Жамиру
|3
|0.17
|Юилл Джексон
|3
|0.17
|Киканович Бенджамин
|2
|0.11
|Кальво Франсиско
|2
|0.11
|Кауэлл Кейд
|1
|0.06
|Томпсон Томми
|1
|0.06
|Натан Рафаэл
|1
|0.06
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.06
|Скахен Джек
|1
|0.06
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Нельсон Джейден
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марье Поль
|5
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Натан Рафаэл
|3
|0
|Юилл Джексон
|2
|0
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
5%
3
15%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
6
30%
2
10%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
3
15%
4
20%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 9
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
4
40%
5
26%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
7
41%
3
18%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Забито
25
29
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
5
20%
1
3%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
5
20%
4
14%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
4
16%
9
31%
61-75
6
24%
8
28%
76-90
Пропущено
37
37
19 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
6
16%
5
14%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
11
30%
30%
7
19%
46-60
3
8%
9
24%
61-75
4
11%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0
Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2
Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0
|19
|7
|5
|7
|23 - 28
|26
|8.
|Коламбус Кру
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Интер Майами
|0:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 26
|23
|11.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|12.
|Торонто
|19
|5
|4
|10
|26 - 36
|19
|13.
|Чикаго Файр
|19
|4
|5
|10
|18 - 27
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|5
|5
|23 - 22
|32
|4.
|Даллас
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Нэшвилл
|19
|7
|6
|6
|25 - 25
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|19
|6
|4
|9
|24 - 25
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Интер Майами
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Чикаго Файр
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|11.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Коламбус Кру
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Интер Майами
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|11.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию