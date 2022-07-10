Стадион: Солджер Филд
2:0
Второй тайм: 46'
0'
8' Желтая карточкаМорейра Стивен
14' Желтая карточкаХименес Гастон
1:0
29' ГолКцихос Рафаэль
2:0
41' ГолМюллер Крис
43' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
Ход матча
14'
29'
1:0
41'
2:0
43'
23
Теран
Карлос
26
Jhon
Duran
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
- Нападающий
-
12 Диас ЛуисНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Чикаго Файр
Коламбус Кру
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
40 матчей
32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
27.5%
42.5%
12 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.16
|Пржибылко Каспер
|3
|0.16
|Мюллер Крис
|2
|0.11
|Jhon Duran
|1
|0.05
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.05
|Герберс Фабиан
|1
|0.05
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.05
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|Иванов Станислав III
|1
|0.05
|Омсберг Уайетт
|1
|0.05
|Federico Navarro
|1
|0.05
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Оффор Чинонсо
|1
|0.05
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|0.24
|Этьенн Дерик
|3
|0.18
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.18
|Уртадо Эрик
|3
|0.18
|Берри Мигель
|2
|0.12
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Менса Джонатан
|1
|0.06
|Зардес Гьяси
|1
|0.06
|Диас Луис III
|1
|0.06
|Sean Zawadzki
|1
|0.06
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|6
|0
|Наварро Мигель
|6
|0
|Federico Navarro
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|Jhon Duran
|3
|1
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Теран Карлос
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Шакири Джердан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Мюллер Крис
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морейра Стивен
|5
|0
|Сантуш Педру
|4
|0
|Менса Джонатан
|4
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
4
44%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
19
5
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
1
20%
1-15
4
21%
1
20%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
3
16%
2
40%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
6
35%
5
23%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
9%
3
21%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
8
35%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0
Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|2:1
|20
|8
|2
|10
|21 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|1:1
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|9.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|10.
|Коламбус Кру
|0:2
|17
|5
|7
|5
|20 - 18
|22
|11.
|Торонто
|2:1
|19
|6
|3
|10
|26 - 35
|21
|12.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|19
|5
|5
|9
|18 - 24
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Даллас
|1:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|5.
|Нэшвилл
|1:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 23
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|19
|6
|3
|10
|22 - 24
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|18
|4
|6
|8
|28 - 37
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|2:1
|10
|7
|0
|3
|13 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Торонто
|2:1
|11
|6
|0
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Чикаго Файр
|2:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|12.
|Коламбус Кру
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|1:1
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|1:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|1:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|1:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|0:2
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|2:1
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|2:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:2
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|0
|2
|7
|9 - 20
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию