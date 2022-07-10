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США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
2:0
Второй тайм: 46'
Коламбус Кру
0'
8' Желтая карточка
Морейра Стивен
14' Желтая карточка
Хименес Гастон
1:0
29' Гол
Кцихос Рафаэль
2:0
41' Гол
Мюллер Крис
43' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль

Ход матча

8'
 
Морейра Стивен
14'
Хименес Гастон
 
29'
Кцихос Рафаэль
(Мюллер Крис)
1:0
41'
Мюллер Крис
(Jhon Duran)
2:0
43'
Кцихос Рафаэль
 
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Коламбус Кру
3.35
3.44
3.20
Все Коэффициенты
1
Слонина
Габриел
14
Эспиноса
Джон
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
40
Гутьеррес
Брайан
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
26
Jhon
Duran
1
Ром
Элой
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
23
Анибаба
Жалил
31
Морейра
Стивен
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
25
Sean
Zawadzki
7
Сантуш
Педру
39
Jacen
Russell-Rowe
10
Селараян
Лукас
Чикаго Файр
4-2-3-1
Коламбус Кру
3-5-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Коламбус Кру

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

40 матчей

32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
27.5%
42.5%
12 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
3:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
ОК
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:0
ОК
2:1
М
0:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:1
ОК
4:2
М
2:0
М
3:0
М
1:2
ОК
2:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 3 (2) 0.16
Пржибылко Каспер 3 0.16
Мюллер Крис 2 0.11
Jhon Duran 1 0.05
Гутьеррес Брайан 1 0.05
Герберс Фабиан 1 0.05
Борнштейн Джонатан 1 0.05
Кцихос Рафаэль 1 0.05
Иванов Станислав III 1 0.05
Омсберг Уайетт 1 0.05
Federico Navarro 1 0.05
Теран Карлос 1 0.05
Оффор Чинонсо 1 0.05
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.24
Этьенн Дерик 3 0.18
Нэйджби Дарлингтон 3 0.18
Уртадо Эрик 3 0.18
Берри Мигель 2 0.12
Сантуш Педру 1 0.06
Менса Джонатан 1 0.06
Зардес Гьяси 1 0.06
Диас Луис III 1 0.06
Sean Zawadzki 1 0.06
Jacen Russell-Rowe 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 6 0
Наварро Мигель 6 0
Federico Navarro 4 1
Кцихос Рафаэль 3 1
Jhon Duran 3 1
Эспиноса Джон 4 0
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Теран Карлос 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Шакири Джердан 2 0
Пржибылко Каспер 2 0
Мюллер Крис 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морейра Стивен 5 0
Сантуш Педру 4 0
Менса Джонатан 4 0
Artur Moraes III 4 0
Селараян Лукас 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

19
5
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
1
20%
1-15
4
21%
1
20%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
3
16%
2
40%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
6
35%
5
23%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
9%
3
21%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
8
35%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0
Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 1:2 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Шарлотт 2:1 20 8 2 10 21 - 24 26
6. Цинциннати 1:1 19 7 5 7 30 - 33 26
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
9. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
10. Коламбус Кру 0:2 17 5 7 5 20 - 18 22
11. Торонто 2:1 19 6 3 10 26 - 35 21
12. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
13. Чикаго Файр 2:0 19 5 5 9 18 - 24 20
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Даллас 1:0 19 8 6 5 29 - 21 30
4. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
5. Нэшвилл 1:2 19 7 6 6 25 - 23 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 0:1 19 6 3 10 22 - 24 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 20 5 4 11 18 - 34 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 18 4 6 8 28 - 37 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 2:1 10 7 0 3 13 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Торонто 2:1 11 6 0 5 16 - 18 18
5. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Клёб де Фут Монреаль 1:2 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Чикаго Файр 2:0 9 4 3 2 9 - 5 15
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
12. Коламбус Кру 0:2 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 1:1 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 1:0 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 0:1 11 4 3 4 13 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 1:2 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 1:1 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 0:2 10 2 5 3 10 - 13 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 2:1 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 2:1 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:2 12 5 2 5 15 - 15 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 3 4 3 13 - 12 13
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 0:1 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 0 2 7 9 - 20 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Коламбус Кру
3.35
3.44
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Чикаго Файр 2:0 Коламбус Кру онлайн

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