Стадион: Солджер Филд
2:3
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМорейра Стивен
14' Желтая карточкаХименес Гастон
1:0
29' ГолКцихос Рафаэль
2:0
41' ГолМюллер Крис
43' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
50' Желтая карточкаНаварро Мигель
54' Желтая карточкаГутьеррес Брайан
60' Желтая карточкаJhon Duran
2:1
63' ГолЭтьенн Дерик
71' Желтая карточкаМенса Джонатан
2:2
75' ГолЭтьенн Дерик
2:3
83' ГолЭрнандес Хуан
84' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
90' Красная карточкаНаварро Мигель
90'+6
Ход матча
14'
29'
1:0
41'
2:0
43'
50'
54'
60'
63'
2:1
71'
75'
2:2
83'
2:3
84'
90'
23
Теран
Карлос
26
Jhon
Duran
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
- Нападающий
-
12 Диас ЛуисНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Чикаго Файр
Коламбус Кру
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
40 матчей
32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
27.5%
42.5%
12 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
12 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.16
|Пржибылко Каспер
|3
|0.16
|Мюллер Крис
|2
|0.11
|Jhon Duran
|1
|0.05
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.05
|Герберс Фабиан
|1
|0.05
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.05
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|Иванов Станислав III
|1
|0.05
|Омсберг Уайетт
|1
|0.05
|Federico Navarro
|1
|0.05
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Оффор Чинонсо
|1
|0.05
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этьенн Дерик
|5
|0.29
|Селараян Лукас
|4
|0.24
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.18
|Уртадо Эрик
|3
|0.18
|Берри Мигель
|2
|0.12
|Диас Луис III
|1
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Менса Джонатан
|1
|0.06
|Эрнандес Хуан
|1
|0.06
|Зардес Гьяси
|1
|0.06
|Sean Zawadzki
|1
|0.06
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|7
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Federico Navarro
|4
|1
|Jhon Duran
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Теран Карлос
|3
|0
|Шакири Джердан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Мюллер Крис
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|5
|0
|Морейра Стивен
|5
|0
|Сантуш Педру
|4
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Пропущено
7
11
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
3
43%
4
36%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
19
5
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
1
20%
1-15
4
21%
1
20%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
3
16%
2
40%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
1
5%
3
12%
1-15
3
16%
5
20%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
6
32%
6
24%
76-90
Пропущено
26
16
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
8%
3
19%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
4
15%
4
25%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
9
35%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0
Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0
|19
|7
|5
|7
|23 - 28
|26
|8.
|Коламбус Кру
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Интер Майами
|0:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 26
|23
|11.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|12.
|Торонто
|19
|5
|4
|10
|26 - 36
|19
|13.
|Чикаго Файр
|19
|4
|5
|10
|18 - 27
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|19
|9
|5
|5
|23 - 22
|32
|4.
|Даллас
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Нэшвилл
|19
|7
|6
|6
|25 - 25
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|19
|6
|4
|9
|24 - 25
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Интер Майами
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Чикаго Файр
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|11.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Коламбус Кру
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Интер Майами
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|11.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию