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США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
0:1
Первый тайм: 33'
Даллас
0'
17' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
22' Желтая карточка
Факундо Киньон
0:1
27' Гол
Хеджес Мэтт

Ход матча

17'
 
Хеджес Мэтт
22'
 
Факундо Киньон
26'
 
Сервания Брандон
Tsiki Ntsabeleng
27'
0:1
Хеджес Мэтт
(Alan Velasco)
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Даллас
2.55
3.50
2.92
Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
2
Стирс
Дэниэл
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
10
Пико
Фабрис
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
8
Родригес
Мемо
23
Кинтеро
Дарвин
9
Carlos
Ferreira
III
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Хьюстон Динамо
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Даллас

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед

41 матч

22%
34.1%
43.9%
9 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.4%
39%
36.6%
10 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.8%
31.7%
41.5%
11 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.37
Carlos Ferreira III 6 0.32
Пико Фабрис 3 (1) 0.16
Пашер Тайлер 2 0.11
Thorleif Ulfarsson 2 0.11
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Хадебе Тинейдж 1 0.05
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.53
Арриола Пол 8 0.42
Alan Velasco 3 0.16
Сервания Брандон 2 0.11
Хара Франко 2 (1) 0.11
Обриан Ядер 1 0.05
Факундо Киньон 1 0.05
Tsiki Ntsabeleng 1 0.05
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 8 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Серен Дарвин 4 0
Вера Матиас 4 0
Лундквист Адам 2 1
Стирс Дэниэл 3 0
Пико Фабрис 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Паркер Тим 2 0
Зе Карлос 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 4 1
Факундо Киньон 4 0
Фарфан Марко 4 0
Alan Velasco 4 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Обриан Ядер 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Твумаси Эма 3 0
Арриола Пол 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Хеджес Мэтт 1 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
4
44%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
7
44%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

23
28
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
5
18%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
7
30%
3
11%
46-60
3
13%
4
14%
61-75
3
13%
8
29%
76-90

Пропущено

22
21
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
4
19%
16-30
6
27%
5
24%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 1:2 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Шарлотт 2:1 20 8 2 10 21 - 24 26
6. Цинциннати 1:1 19 7 5 7 30 - 33 26
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
9. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
10. Коламбус Кру 0:2 17 5 7 5 20 - 18 22
11. Торонто 2:1 19 6 3 10 26 - 35 21
12. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
13. Чикаго Файр 2:0 19 5 5 9 18 - 24 20
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Даллас 1:0 19 8 6 5 29 - 21 30
4. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
5. Нэшвилл 1:2 19 7 6 6 25 - 23 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 0:1 19 6 3 10 22 - 24 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 20 5 4 11 18 - 34 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 18 4 6 8 28 - 37 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 2:1 10 7 0 3 13 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Торонто 2:1 11 6 0 5 16 - 18 18
5. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Клёб де Фут Монреаль 1:2 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Чикаго Файр 2:0 9 4 3 2 9 - 5 15
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
12. Коламбус Кру 0:2 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 1:1 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 1:0 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 0:1 11 4 3 4 13 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 1:2 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 1:1 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 0:2 10 2 5 3 10 - 13 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 2:1 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 2:1 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:2 12 5 2 5 15 - 15 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 3 4 3 13 - 12 13
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 0:1 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 0 2 7 9 - 20 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Даллас
2.55
3.50
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:1 Даллас онлайн

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