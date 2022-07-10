Стадион: PNC Stadium
0:1
Первый тайм: 33'
Ход матча
17'
22'
27'
0:1
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
10
Пико
Фабрис
22
Вера
Матиас
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
14 Beni Redzic
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Даллас
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед
41 матч
22%
34.1%
43.9%
9 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.4%
39%
36.6%
10 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.8%
31.7%
41.5%
11 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.37
|Carlos Ferreira III
|6
|0.32
|Пико Фабрис
|3 (1)
|0.16
|Пашер Тайлер
|2
|0.11
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.05
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.53
|Арриола Пол
|8
|0.42
|Alan Velasco
|3
|0.16
|Сервания Брандон
|2
|0.11
|Хара Франко
|2 (1)
|0.11
|Обриан Ядер
|1
|0.05
|Факундо Киньон
|1
|0.05
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.05
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|8
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Серен Дарвин
|4
|0
|Вера Матиас
|4
|0
|Лундквист Адам
|2
|1
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Зе Карлос
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|4
|1
|Факундо Киньон
|4
|0
|Фарфан Марко
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Мартинес Хосе VI
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Обриан Ядер
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
4
44%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
7
44%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Забито
23
28
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
5
18%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
7
30%
3
11%
46-60
3
13%
4
14%
61-75
3
13%
8
29%
76-90
Пропущено
22
21
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
5%
1
5%
1-15
5
23%
4
19%
16-30
6
27%
5
24%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|2:1
|20
|8
|2
|10
|21 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|1:1
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|9.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|10.
|Коламбус Кру
|0:2
|17
|5
|7
|5
|20 - 18
|22
|11.
|Торонто
|2:1
|19
|6
|3
|10
|26 - 35
|21
|12.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|19
|5
|5
|9
|18 - 24
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Даллас
|1:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|5.
|Нэшвилл
|1:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 23
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|19
|6
|3
|10
|22 - 24
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|18
|4
|6
|8
|28 - 37
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|2:1
|10
|7
|0
|3
|13 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Торонто
|2:1
|11
|6
|0
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Чикаго Файр
|2:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|12.
|Коламбус Кру
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|1:1
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|1:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|1:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|1:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|0:2
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|2:1
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|2:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:2
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|0
|2
|7
|9 - 20
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию