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США: МЛС

2022

Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:0
Перерыв
Колорадо Рэпидс
0'
33' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
38' Желтая карточка
Макмат Зак
1:0
45' Гол
Саварино Джефферсон

Ход матча

15'
Мерам Джастин
Джулио Андерсон
 
33'
 
Уилсон Дэнни
38'
Макмат Зак
 
45'
Саварино Джефферсон
1:0
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Колорадо Рэпидс
3.65
3.52
3.50
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
4
Каппелхоф
Йохан
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
11
Саварино
Джефферсон
6
Руис
Пабло
28
Jasper
Loeffelsend
16
Чанг
Майкель
10
Кордова
Серхио
29
Джулио
Андерсон
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
6
Абубакар
Лалас
33
Бейташур
Стивен
21
Акоста
Бриан
15
Николсон
Сэм
8
Max
Alves
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Колорадо Рэпидс
5-4-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.5%
11.1%
7.4%
22 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

41 матч

53.7%
24.4%
21.9%
22 победы 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.7%
24.4%
21.9%
22 победы 10 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
0:5
М
1:4
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
0:6
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
4:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.16
Кордова Серхио 3 0.16
Глэд Джастин 3 0.16
Мерам Джастин 2 0.11
Саварино Джефферсон 2 0.11
Шмитт Тейт 2 0.11
Сильва Марсело 2 0.11
Чанг Майкель 1 0.05
Руис Пабло 1 (1) 0.05
Джулио Андерсон 1 0.05
Крейлах Дамир 1 0.05
Броди Эндрю 1 0.05
Jasper Loeffelsend 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 7 (1) 0.39
Кайе Марк-Энтони 3 0.17
Льюис Джонатан 3 0.17
Абубакар Лалас 2 0.11
Барриос Майкл 1 0.06
Эстевес Лукас 1 0.06
Зардес Гьяси 1 (1) 0.06
Шиньяшики Андре 1 0.06
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Акоста Бриан 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 6 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Луис Эвертон 3 0
Jasper Loeffelsend 3 0
Макмат Зак 2 0
Глэд Джастин 2 0
Броди Эндрю 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Мерам Джастин 1 0
Кордова Серхио 1 0
Холт Эрик 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 5 1
Трасти Остон 4 1
Уилсон Дэнни 5 0
Абубакар Лалас 5 0
Эстевес Лукас 3 1
Акоста Бриан 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Розенберри Киган 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
40%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

4
17
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
4
24%
76-90

Забито

9
14
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
22%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
22%
2
29%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

22
19
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
8
42%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
7
32%
4
21%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
7
32%
3
16%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
23%
2
8%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
6. Цинциннати 19 7 5 7 30 - 33 26
7. Орландо Сити 0:0 19 7 5 7 23 - 28 26
8. Коламбус Кру 17 6 7 4 23 - 18 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Интер Майами 0:0 18 6 5 7 18 - 26 23
11. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
12. Торонто 19 5 4 10 26 - 36 19
13. Чикаго Файр 19 4 5 10 18 - 27 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Реал Солт-Лейк 1:0 19 9 5 5 23 - 22 32
4. Даллас 19 7 7 5 30 - 23 28
5. Нэшвилл 19 7 6 6 25 - 25 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 19 6 4 9 24 - 25 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19
13. Колорадо Рэпидс 0:1 18 5 4 9 19 - 25 19
14. Спортинг Канзас-Сити 20 5 4 11 18 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Интер Майами 0:0 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
7. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 0:0 10 4 1 5 14 - 19 13
11. Чикаго Файр 9 3 3 3 9 - 8 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:0 9 7 2 0 14 - 4 23
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 0:1 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
10. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
11. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Коламбус Кру 10 3 5 2 13 - 13 14
5. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Орландо Сити 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Интер Майами 0:0 9 1 3 5 4 - 14 6
11. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
12. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 1:0 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:1 9 0 2 7 5 - 18 2
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