Стадион: Рио Тинто
2:2
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаУилсон Дэнни
38' Желтая карточкаМакмат Зак
1:0
45' ГолСаварино Джефферсон
47' Желтая карточкаРуис Пабло
50' Желтая карточкаАкоста Бриан
2:0
51' ГолМерам Джастин
2:1
67' ПенальтиРубио Диего
79' Желтая карточкаMax Alves
86' Желтая карточкаМерам Джастин
2:2
89' ГолАбубакар Лалас
90' Желтая карточкаБеслер Ник
90'+7
Ход матча
33'
38'
45'
47'
50'
51'
2:0
67'
2:1
74'
79'
86'
89'
2:2
90'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
16
Чанг
Майкель
21
Акоста
Бриан
15
Николсон
Сэм
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
26 Diego Luna
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
16 Маяка ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.5%
11.1%
7.4%
22 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
41 матч
53.7%
24.4%
21.9%
22 победы 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.7%
24.4%
21.9%
22 победы 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерам Джастин
|3
|0.16
|Вуд Бобби
|3
|0.16
|Кордова Серхио
|3
|0.16
|Саварино Джефферсон
|3
|0.16
|Глэд Джастин
|3
|0.16
|Шмитт Тейт
|2
|0.11
|Сильва Марсело
|2
|0.11
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.05
|Джулио Андерсон
|1
|0.05
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|Броди Эндрю
|1
|0.05
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|8 (2)
|0.44
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.17
|Абубакар Лалас
|3
|0.17
|Льюис Джонатан
|3
|0.17
|Барриос Майкл
|1
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.06
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.06
|Шиньяшики Андре
|1
|0.06
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|7
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Jasper Loeffelsend
|3
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Беслер Ник
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Эстевес Лукас
|3
|1
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
2
33%
4
21%
76-90
Забито
9
14
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Пропущено
18
7
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
22%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
22%
2
29%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
24
21
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
8
38%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
8
33%
4
19%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90
Пропущено
24
26
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
21%
2
8%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
6
25%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|0:0
|19
|7
|5
|7
|23 - 28
|26
|8.
|Коламбус Кру
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Интер Майами
|0:0
|18
|6
|5
|7
|18 - 26
|23
|11.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|12.
|Торонто
|19
|5
|4
|10
|26 - 36
|19
|13.
|Чикаго Файр
|19
|4
|5
|10
|18 - 27
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Реал Солт-Лейк
|19
|8
|6
|5
|24 - 24
|30
|4.
|Даллас
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Нэшвилл
|19
|7
|6
|6
|25 - 25
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|19
|6
|4
|9
|24 - 25
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Интер Майами
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|11.
|Чикаго Файр
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|11.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Коламбус Кру
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Интер Майами
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|11.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|12.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию