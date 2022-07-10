Стадион: Academy Stadium
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
32'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
19
Sari
Kees
11
Кайман
Жанис
13
Elena
Dhont
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Sari KeesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кайман ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Elena DhontНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Diede Lemley
-
-
-
-
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-
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-
-
Главный тренер: Ives Serneels
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
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-
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-
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-
-
Главный тренер: Thorsteinn Halldorsson
История личных встреч
Бельгия (жен)
Исландия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Бельгия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davina Philtjens
|1
|0
Исландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0
Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Бельгия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Германия (жен) - Бельгия (жен) 2:0
Исландия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Польша (жен) - Исландия (жен) 1:3 Чехия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Беларусь (жен) - Исландия (жен) 0:5 Кипр (жен) - Исландия (жен) 0:4
Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) - Кипр (жен) 5:0 Исландия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Исландия (жен) - Ирландия (жен) 3:2 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Венгрия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Исландия (жен) 1:3 Швеция (жен) - Исландия (жен) 2:0 Исландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Исландия (жен) - Латвия (жен) 9:0 Исландия (жен) - Украина (жен) 1:0 Исландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Латвия (жен) - Исландия (жен) 0:6 Франция (жен) - Исландия (жен) 4:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Исландия (жен)
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Бельгия (жен)
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Франция (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Италия (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Бельгия (жен) 0:0 Исландия (жен)
Исход игры
Бельгия (жен)
83.6% (97)
Ничья
12.9% (15)
Исландия (жен)
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
56.36% (62)
Нет
43.64% (48)
Популярный счёт
2:1 Бельгия (жен)
34.5% (40)
1:0 Бельгия (жен)
16.4% (19)
2:0 Бельгия (жен)
16.4% (19)
1:1 Ничья
11.2% (13)
3:0 Бельгия (жен)
5.2% (6)
3:1 Бельгия (жен)
5.2% (6)
0:1 Исландия (жен)
1.7% (2)
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