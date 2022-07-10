На чужой половине поля Йонсдоттир получила по ногам от де Кайни, судья без раздумий назначила штрафной удар.

В центре поля получила по ногам Тесса в борьбе против Йонсдоттир. Штрафной удар исполнять будут бельгийки.

Прорвалась по флангу Донт и навесила в центр штрафной, но здесь в прыжке не дотянулась до мяча де Кайни.

Убежала от соперницы по флангу Йонсдоттир, сместилась в штрафную и пробила по воротам. Рикошетом от защитницы мяч полетел на угловой.

Две минуты компенсировала судья к времени первого тайма.

Навесила в центр штрафной Йонсдоттир. Здесь головой пробивала Гисладоттир, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Пробивала по воротам с линии чужой штрафной Донт после прострела от Тессы, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

Еще и желтую карточку схлопотала защитница сборной Бельгии, вот такое двойное наказание от арбитра.

Нет гола! Неудачно исполнила пенальти Торвальдсдоттир, пробив на силу, но практически по центру. Эврад в падении намертво зафиксировала мяч в руках.

Проникающий пас в штрафную Кайман исполняла на Тессу, но ту грамотно от мяча оттеснила корпусом Арнардоттир.

В центре поля столкнулись головами Йонсдоттир и Кис, потребуется помощь медиков обеим футболистам.

С угла поля навесила Йонсдоттир на линию вратарской, где пробила головой Арнардоттир, но мяч на линии ворот остановила де Неве.

Йонсдоттир зацепилась за мяч в чужой штрафной и сбросила под удар Торвальдсдоттир, но перехватила сферу Кис в подкате.

Мягко забросила в штрафную Йонсдоттир на ход Торвальдсдоттир, но первым на мяче оказалась де Неве.

Прорвалась по флангу на скорости Торвальдсдоттир и прострелила вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки Эврад.

Пробивала головой Бруньясдоттир после навеса от Атладоттир, но мяч полетел немного выше перекладины.

Мягко забросила де Кайни в штрафную, но прочитала эпизод Сигурдардоттир и забрала мяч в свои руки.

В центре поля руками Кайман подтолкнула в спину Йонсдоттир. Судья все видела и зафиксировала нарушение правил.

С левого фланга забрасывала в штрафную соперника Гисладоттир, но мяч головой скинула Кис в руки голкиперу.

Пробивала по воротам из пределов штрафной Йонсдоттир после паса от Вильхамсдоттир, но в последний момент мяч заблокировала в подкате де Неве.

Проникающий пас исполняла Кайман в штрафную на Тессу, но в последний момент мяч перехватила Арнардоттир.

В центре поля грамотно подставилась Йонсдоттир и заработала для своей команды перспективный стандарт.

Выиграла подбор у штрафной соперника Йонсдоттир и пробила с лету, но мяч от спины защитницы полетел на угловой.

Пауза в матче. Судья решила пересмотреть прошлый эпизод на предмет попадания мяча в руку защитнице и возможного пенальти.

Повторы показали, что мяч угодил все же в руку Филтенс, так что судья назначила пенальти.

22' Попыталась с левого фланга навесить в штрафную Гисладоттир, но мяч от ноги защитницы вылетел в аут.

20' Убежала по флангу Кайман и навесила в центр штрафной, но здесь никого из партнерш не оказалось.

19' Кайман с левого фланга навесила в центр штрафной, но здесь мяч головой подальше вынесла Виггосдоттир.

18' Долго катают мяч в центре поля обе команды поочередно, но пока без особой остроты у ворот.

17' Столкнулись на фланге Тесса и Атладоттир. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.

16' В центре поля получила по ногам Кис в борьбе против Гуннарсдоттир. Штрафной удар исполнять будут бельгийки.

15' Мягко забросила Донт в штрафную на Тессу, но выстрел последней не стал проблемой для вратаря.

14' Зацепилась за мяч в чужой штрафной Йонсдоттир и пробила с острого угла, но не попала в створ ворот.

13' С угла поля навесила Гуннарсдоттир на дальнюю штангу, но здесь де Неве вынесла мяч головой обратно на фланг.

12' Далеко вбросила аут Атладоттир в штрафную, но здесь Кис спокойно головой вынесла мяч на угловой.

11' По флангу забросила Атладоттир на ход Йонсдоттир, но ту опередила Кис и вынесла мяч головой в аут.

10' Забросила в штрафную Брюнарсдоттер в штрафную, но никто из партнерш так и не смог добраться до мяча.

9' Теперь уже головой в падении пробивала из пределов штрафной Кайман, но мяч полетел рядом со штангой.

8' С фланга навесила де Кайни в штрафную, но здесь защитницы не позволили пробить Донт.

7' Забросила Гуннарсдоттир в штрафную на ход Торвальдсдоттир, но та оказалась в положении "вне игры".

6' Догнала мяч на правой бровке де Неве и тут же подала на дальнюю штангу, но там никого из партнерш не оказалось.

5' Низом прострелила Кайман в центр под удар Бисманс, но выстрел последней заблокировали защитницы.

4' Прорвалась по флангу Кайман и подала в центр штрафной, но никто из партнеров не смог пробить.

3' Активнее встречу начали бельгийки, провели первую атаку, но без удара по воротам.

2' Хозяева будут играть сегодня в черно-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.