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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Бельгия (жен)
0:0
Первый тайм: 45+'
Исландия (жен)
0'
32' Желтая карточка
Davina Philtjens
0:0
33' Не забитый пенальти
Berglind Bjoerg Thorvaldsdottir

Ход матча

32'
Davina Philtjens
 
33'
0:0
Berglind Bjoerg Thorvaldsdottir

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 116
Бельгия (жен) 83.6% (97)
X 12.9% (15)
Исландия (жен) 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия (жен)
Ничья
Исландия (жен)
2.65
3.30
2.75
Все Коэффициенты
1
Nicky
Evrard
15
Jody
Vangheluwe
19
Sari
Kees
18
Laura
de
Neve
2
Davina
Philtjens
10
Justine
Vanhaevermaet
11
Кайман
Жанис
6
Tine
de
Caigny
20
Julie
Biesmans
13
Elena
Dhont
9
Tessa
Wullaert2
1
Sandra
Sigurdardottir
2
Sif
Atladottir
4
Glodis
Perla
Viggosdottir
18
Gudrun
Arnardottir
11
Hallbera
Gudny
Gisladottir
5
Gunnhildur
Jonsdottir
10
Dagny
Brynjarsdottir
7
Сара
Бьорк
Гуннарсдоттир
8
Karolina
Vilhjalmsdottir
9
Berglind
Bjoerg
Thorvaldsdottir
23
Sveindis
Jane
Jonsdottir
Бельгия (жен)
4-1-3-2
Исландия (жен)
4-3-3

История личных встреч

Бельгия (жен)
Исландия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2(
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Бельгия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davina Philtjens 1 0
Исландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0
Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Бельгия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Германия (жен) - Бельгия (жен) 2:0
Исландия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Польша (жен) - Исландия (жен) 1:3 Чехия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Беларусь (жен) - Исландия (жен) 0:5 Кипр (жен) - Исландия (жен) 0:4
Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) - Кипр (жен) 5:0 Исландия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Исландия (жен) - Ирландия (жен) 3:2 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Венгрия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Исландия (жен) 1:3 Швеция (жен) - Исландия (жен) 2:0 Исландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Исландия (жен) - Латвия (жен) 9:0 Исландия (жен) - Украина (жен) 1:0 Исландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Латвия (жен) - Исландия (жен) 0:6 Франция (жен) - Исландия (жен) 4:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия (жен) 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Бельгия (жен) 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Франция (жен) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Италия (жен) 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • 45'
    Пробивала по воротам с линии чужой штрафной Донт после прострела от Тессы, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • Офсайд
    45'
    Навесила в центр штрафной Йонсдоттир. Здесь головой пробивала Гисладоттир, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировала судья к времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Убежала от соперницы по флангу Йонсдоттир, сместилась в штрафную и пробила по воротам. Рикошетом от защитницы мяч полетел на угловой.
  • 43'
    Прорвалась по флангу Донт и навесила в центр штрафной, но здесь в прыжке не дотянулась до мяча де Кайни.
  • 42'
    В центре поля получила по ногам Тесса в борьбе против Йонсдоттир. Штрафной удар исполнять будут бельгийки. 
  • 41'
    На чужой половине поля Йонсдоттир получила по ногам от де Кайни, судья без раздумий назначила штрафной удар.
  • 40'
    Прорвалась по флангу на скорости Торвальдсдоттир и прострелила вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки Эврад.
  • 39'
    Мягко забросила в штрафную Йонсдоттир на ход Торвальдсдоттир, но первым на мяче оказалась де Неве.
  • 38'
    Йонсдоттир зацепилась за мяч в чужой штрафной и сбросила под удар Торвальдсдоттир, но перехватила сферу Кис в подкате.
  • 37'
    С угла поля навесила Йонсдоттир на линию вратарской, где пробила головой Арнардоттир, но мяч на линии ворот остановила де Неве.
  • 36'
    В центре поля столкнулись головами Йонсдоттир и Кис, потребуется помощь медиков обеим футболистам.
  • 35'
    Проникающий пас в штрафную Кайман исполняла на Тессу, но ту грамотно от мяча оттеснила корпусом Арнардоттир.
  • Не забитый пенальти
    34'
    Нет гола! Неудачно исполнила пенальти Торвальдсдоттир, пробив на силу, но практически по центру. Эврад в падении намертво зафиксировала мяч в руках. 
  • Желтая карточка
    33'
    Еще и желтую карточку схлопотала защитница сборной Бельгии, вот такое двойное наказание от арбитра.
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    • 32'
      Повторы показали, что мяч угодил все же в руку Филтенс, так что судья назначила пенальти.
    • Видеоповтор
      31'
      Пауза в матче. Судья решила пересмотреть прошлый эпизод на предмет попадания мяча в руку защитнице и возможного пенальти.
    • Угловой
      30'
      Выиграла подбор у штрафной соперника Йонсдоттир и пробила с лету, но мяч от спины защитницы полетел на угловой.
    • 29'
      В центре поля грамотно подставилась Йонсдоттир и заработала для своей команды перспективный стандарт.
    • 28'
      Проникающий пас исполняла Кайман в штрафную на Тессу, но в последний момент мяч перехватила Арнардоттир.
    • 27'
      Пробивала по воротам из пределов штрафной Йонсдоттир после паса от Вильхамсдоттир, но в последний момент мяч заблокировала в подкате де Неве.
    • 26'
      С левого фланга забрасывала в штрафную соперника Гисладоттир, но мяч головой скинула Кис в руки голкиперу.
    • 25'
      В центре поля руками Кайман подтолкнула в спину Йонсдоттир. Судья все видела и зафиксировала нарушение правил.
    • 24'
      Мягко забросила де Кайни в штрафную, но прочитала эпизод Сигурдардоттир и забрала мяч в свои руки.
    • 23'
      Пробивала головой Бруньясдоттир после навеса от Атладоттир, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 22'
      Попыталась с левого фланга навесить в штрафную Гисладоттир, но мяч от ноги защитницы вылетел в аут.
    • 20'
      Убежала по флангу Кайман и навесила в центр штрафной, но здесь никого из партнерш не оказалось.
    • 19'
      Кайман с левого фланга навесила в центр штрафной, но здесь мяч головой подальше вынесла Виггосдоттир.
    • 18'
      Долго катают мяч в центре поля обе команды поочередно, но пока без особой остроты у ворот.
    • 17'
      Столкнулись на фланге Тесса и Атладоттир. Без помощи медиков в этом эпизоде не обойтись.
    • 16'
      В центре поля получила по ногам Кис в борьбе против Гуннарсдоттир. Штрафной удар исполнять будут бельгийки.
    • 15'
      Мягко забросила Донт в штрафную на Тессу, но выстрел последней не стал проблемой для вратаря.
    • 14'
      Зацепилась за мяч в чужой штрафной Йонсдоттир и пробила с острого угла, но не попала в створ ворот.
    • 13'
      С угла поля навесила Гуннарсдоттир на дальнюю штангу, но здесь де Неве вынесла мяч головой обратно на фланг.
    • 12'
      Далеко вбросила аут Атладоттир в штрафную, но здесь Кис спокойно головой вынесла мяч на угловой.
    • 11'
      По флангу забросила Атладоттир на ход Йонсдоттир, но ту опередила Кис и вынесла мяч головой в аут.
    • 10'
      Забросила в штрафную Брюнарсдоттер в штрафную, но никто из партнерш так и не смог добраться до мяча.
    • 9'
      Теперь уже головой в падении пробивала из пределов штрафной Кайман, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 8'
      С фланга навесила де Кайни в штрафную, но здесь защитницы не позволили пробить Донт.
    • Угловой
      7'
      Забросила Гуннарсдоттир в штрафную на ход Торвальдсдоттир, но та оказалась в положении "вне игры".
    • 6'
      Догнала мяч на правой бровке де Неве и тут же подала на дальнюю штангу, но там никого из партнерш не оказалось. 
    • 5'
      Низом прострелила Кайман в центр под удар Бисманс, но выстрел последней заблокировали защитницы.
    • 4'
      Прорвалась по флангу Кайман и подала в центр штрафной, но никто из партнеров не смог пробить.
    • 3'
      Активнее встречу начали бельгийки, провели первую атаку, но без удара по воротам.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в черно-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Женский чемпионат Европы набирает обороты. В одном из поединков встретятся сборные Бельгии и Исландии. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 116
    Бельгия (жен) 83.6% (97)
    X 12.9% (15)
    Исландия (жен) 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия (жен)
    Ничья
    Исландия (жен)
    2.65
    3.30
    2.75
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Бельгия (жен) 0:0 Исландия (жен)

    Исход игры
    Бельгия (жен)
    83.6% (97)
    Ничья
    12.9% (15)
    Исландия (жен)
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    56.36% (62)
    Нет
    43.64% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия (жен)
    34.5% (40)
    1:0 Бельгия (жен)
    16.4% (19)
    2:0 Бельгия (жен)
    16.4% (19)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    3:0 Бельгия (жен)
    5.2% (6)
    3:1 Бельгия (жен)
    5.2% (6)
    0:1 Исландия (жен)
    1.7% (2)
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    Бельгия (жен)
    Исландия (жен)
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