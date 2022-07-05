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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Бельгия (жен)
 
Позже
Исландия (жен)
Прогнозы 48
Бельгия (жен) 95.8% (46)
X 4.2% (2)
Исландия (жен) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия (жен)
Ничья
Исландия (жен)
2.55
3.40
2.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бельгия (жен)
Исландия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2(
1:0

Результаты последних матчей

Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0
Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Бельгия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Германия (жен) - Бельгия (жен) 2:0
Исландия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Польша (жен) - Исландия (жен) 1:3 Чехия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Беларусь (жен) - Исландия (жен) 0:5 Кипр (жен) - Исландия (жен) 0:4
Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) - Кипр (жен) 5:0 Исландия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Исландия (жен) - Ирландия (жен) 3:2 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Венгрия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Исландия (жен) 1:3 Швеция (жен) - Исландия (жен) 2:0 Исландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Исландия (жен) - Латвия (жен) 9:0 Исландия (жен) - Украина (жен) 1:0 Исландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Латвия (жен) - Исландия (жен) 0:6 Франция (жен) - Исландия (жен) 4:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия (жен) 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бельгия (жен) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Франция (жен) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Италия (жен) 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия (жен) - Исландия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2022, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Бельгия (жен) 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Исландия (жен) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия (жен)
    Ничья
    Исландия (жен)
    2.55
    3.40
    2.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бельгия (жен) - Исландия (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Бельгия (жен) - Исландия (жен)

    Исход игры
    Бельгия (жен)
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Исландия (жен)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия (жен)
    39.6% (19)
    2:0 Бельгия (жен)
    27.1% (13)
    1:0 Бельгия (жен)
    18.8% (9)
    3:1 Бельгия (жен)
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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    Исландия (жен)
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