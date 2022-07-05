Стадион: Academy Stadium
Позже
История личных встреч
Бельгия (жен)
Исландия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0
Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Бельгия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Германия (жен) - Бельгия (жен) 2:0
Исландия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Польша (жен) - Исландия (жен) 1:3 Чехия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Беларусь (жен) - Исландия (жен) 0:5 Кипр (жен) - Исландия (жен) 0:4
Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) - Кипр (жен) 5:0 Исландия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Исландия (жен) - Ирландия (жен) 3:2 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Венгрия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Исландия (жен) 1:3 Швеция (жен) - Исландия (жен) 2:0 Исландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Исландия (жен) - Латвия (жен) 9:0 Исландия (жен) - Украина (жен) 1:0 Исландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Латвия (жен) - Исландия (жен) 0:6 Франция (жен) - Исландия (жен) 4:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Исландия (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бельгия (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Франция (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Италия (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Бельгия (жен) - Исландия (жен)
Исход игры
Бельгия (жен)
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Исландия (жен)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
50% (24)
Нет
50% (24)
Популярный счёт
2:1 Бельгия (жен)
39.6% (19)
2:0 Бельгия (жен)
27.1% (13)
1:0 Бельгия (жен)
18.8% (9)
3:1 Бельгия (жен)
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!