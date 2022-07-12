Первый тайм

11' Триге справа прострелила в центр. Надим несильно переправила мяч в дальний угол. Корпела растянулась на газоне и смогла отбить мяч в сторону.

10' Надим справа из пределов штрафной площади пробила по воротам. Корпела расположилась верно и мяч поймала.

9' Финки стараются начинать атаки длинными забросами вперёд, Датские защитницы такие забросы перехватывают.

8' Датчанки перехватили инициативу и долго находятся на чужой половине поля, постоянно стараясь доставить мяч в штрафную площадь.

7' Хардер по центру смело пошла вперёд, а её удар с линии штрафной площади соперницы заблокировали.

6' У Севеке не получился удачным заброс вперёд справа в центр. Соперницы перехватили мяч.