Стадион: МК
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
11
Вейе
Катрине
13
Юнге
Софи
19
Томсен
Янни
20
Брюн
Сигне
19
Эсси
Сайнио
10
Аланен
Эмми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Вейе КатринеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Юнге СофиПолузащитник
-
19 Томсен ЯнниПолузащитник
- Нападающий
-
20 Брюн СигнеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гевиц ЛунаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бредгор СофиПолузащитник
-
23 Свава СофиПолузащитник
-
12 Ларсен СтинеНападающий
-
17 Мадсен РиккеНападающий
-
21 Гейл МиллеНападающий
-
-
Главный тренер: Ларс Сондергард
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эсси СайниоПолузащитник
-
10 Аланен ЭммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Хероум НораЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Рантала ЮттаНападающий
-
Главный тренер: Сигнёль Анна
Бомбардиры внутри турнира
Дания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Финляндия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линда Селлстрем
|1
|0.5
|Вестерлунд Анна
|0
|0
Карточки
Дания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меллер Катрине
|1
|1
|Ларсен Стине
|1
|0
Финляндия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аланен Эмми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дания (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2
Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1 Дания (жен) - Россия (жен) 3:1 Босния и Герцеговина (жен) - Дания (жен) 0:3 Черногория (жен) - Дания (жен) 1:5 Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 8:0 Азербайджан (жен) - Дания (жен) 0:8 Дания (жен) - Мальта (жен) 7:0 Испания (жен) - Дания (жен) 3:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 3:2 Уэльс (жен) - Дания (жен) 1:1 Ирландия (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Италия (жен) 0:0 Италия (жен) - Дания (жен) 1:3 Дания (жен) - Израиль (жен) 4:0
Финляндия (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Голландия (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Грузия (жен) 6:0 Словакия (жен) - Финляндия (жен) 1:1
Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Финляндия (жен) - Голландия (жен) 0:3 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Финляндия (жен) - Ирландия (жен) 1:2 Грузия (жен) - Финляндия (жен) 0:3 Финляндия (жен) - Словакия (жен) 2:1 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Финляндия (жен) - Польша (жен) 2:2 Австрия (жен) - Финляндия (жен) 2:2 Кипр (жен) - Финляндия (жен) 0:5 Финляндия (жен) - Португалия (жен) 1:0 Шотландия (жен) - Финляндия (жен) 0:1 Финляндия (жен) - Шотландия (жен) 1:0 Словакия (жен) - Финляндия (жен) 2:4 Финляндия (жен) - Хорватия (жен) 2:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (жен)
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Испания (жен)
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Финляндия (жен)
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|Дания (жен)
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Дания (жен) 0:0 Финляндия (жен)
Исход игры
Дания (жен)
90.1% (109)
Ничья
7.4% (9)
Финляндия (жен)
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (57)
Меньше
51.28% (60)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
2:1 Дания (жен)
33.1% (40)
2:0 Дания (жен)
25.6% (31)
1:0 Дания (жен)
18.2% (22)
3:1 Дания (жен)
5% (6)
3:0 Дания (жен)
4.1% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Финляндия (жен)
1.7% (2)
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