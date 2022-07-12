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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Дания (жен)
0:0
Первый тайм: 11'
Финляндия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 118
Дания (жен) 89.8% (106)
X 7.6% (9)
Финляндия (жен) 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания (жен)
Ничья
Финляндия (жен)
1.50
4.55
7.30
Все Коэффициенты
1
Кристенсен
Лене
4
Севеке
Рикке
3
Педерсен
Стине
11
Вейе
Катрине
2
Триге
Сара
7
Троэльсгор
Санне
13
Юнге
Софи
19
Томсен
Янни
9
Надим
Надя
20
Брюн
Сигне
10
Хардер
Пернилле
23
Корпела
Тинья-Рийкка
5
Койвисто
Эмма
16
Вестерлунд
Анна
15
Куйкка
Наталия
2
Пиккуямся
Элли
19
Эсси
Сайнио
10
Аланен
Эмми
20
Сумманен
Эвелийна
4
Ёлинг
Рия
18
Линда
Селлстрем
17
Франсси
Санни
Дания (жен)
3-4-3
Финляндия (жен)
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финляндия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линда Селлстрем 1 0.5
Вестерлунд Анна 0 0

Карточки

Дания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меллер Катрине 1 1
Ларсен Стине 1 0
Финляндия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аланен Эмми 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дания (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2
Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1 Дания (жен) - Россия (жен) 3:1 Босния и Герцеговина (жен) - Дания (жен) 0:3 Черногория (жен) - Дания (жен) 1:5 Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 8:0 Азербайджан (жен) - Дания (жен) 0:8 Дания (жен) - Мальта (жен) 7:0 Испания (жен) - Дания (жен) 3:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 3:2 Уэльс (жен) - Дания (жен) 1:1 Ирландия (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Италия (жен) 0:0 Италия (жен) - Дания (жен) 1:3 Дания (жен) - Израиль (жен) 4:0
Финляндия (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Голландия (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Грузия (жен) 6:0 Словакия (жен) - Финляндия (жен) 1:1
Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Финляндия (жен) - Голландия (жен) 0:3 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Финляндия (жен) - Ирландия (жен) 1:2 Грузия (жен) - Финляндия (жен) 0:3 Финляндия (жен) - Словакия (жен) 2:1 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Финляндия (жен) - Польша (жен) 2:2 Австрия (жен) - Финляндия (жен) 2:2 Кипр (жен) - Финляндия (жен) 0:5 Финляндия (жен) - Португалия (жен) 1:0 Шотландия (жен) - Финляндия (жен) 0:1 Финляндия (жен) - Шотландия (жен) 1:0 Словакия (жен) - Финляндия (жен) 2:4 Финляндия (жен) - Хорватия (жен) 2:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия (жен) 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Испания (жен) 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Финляндия (жен) 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Дания (жен) 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    11'
    Триге справа прострелила в центр. Надим несильно переправила мяч в дальний угол. Корпела растянулась на газоне и смогла отбить мяч в сторону.
  • 10'
    Надим справа из пределов штрафной площади пробила по воротам. Корпела расположилась верно и мяч поймала.
  • 9'
    Финки стараются начинать атаки длинными забросами вперёд, Датские защитницы такие забросы перехватывают.
  • 8'
    Датчанки перехватили инициативу и долго находятся на чужой половине поля, постоянно стараясь доставить мяч в штрафную площадь.
  • 7'
    Хардер по центру смело пошла вперёд, а её удар с линии штрафной площади соперницы заблокировали.
  • 6'
    У Севеке не получился удачным заброс вперёд справа в центр. Соперницы перехватили мяч.
  • 5'
    Куйкка на фланге смогла выбить мяч у Триге.
  • 4'
    Куйкка слева с тридцати трёх метров пробила выше ворот.
  • 3'
    Франсси не смогла удачно скинуть мяч себе на ход грудью после длинного заброса вперёд от партнёрши.
  • 2'
    Сборная Дании играет в красных футболках и белых трусах, сборная Финляндии - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "МК"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы В чемпионата Европы среди женщин, в котором сыграют сборные Дании и Финляндии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 118
Дания (жен) 89.8% (106)
X 7.6% (9)
Финляндия (жен) 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания (жен)
Ничья
Финляндия (жен)
1.50
4.55
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дания (жен) 0:0 Финляндия (жен) онлайн

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Прогнозы на матч Дания (жен) 0:0 Финляндия (жен)

Исход игры
Дания (жен)
90.1% (109)
Ничья
7.4% (9)
Финляндия (жен)
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (57)
Меньше
51.28% (60)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
2:1 Дания (жен)
33.1% (40)
2:0 Дания (жен)
25.6% (31)
1:0 Дания (жен)
18.2% (22)
3:1 Дания (жен)
5% (6)
3:0 Дания (жен)
4.1% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Финляндия (жен)
1.7% (2)
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