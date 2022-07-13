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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
3:1
Второй тайм: 89'
Хьюстон Динамо
0'
0:1
11' Гол
Карраскилья Адальберто
14' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
1:1
15' Гол
Фагундес Диего
2:1
57' Гол
Урути Максимилиано
62' Желтая карточка
Лундквист Адам
66' Желтая карточка
Лима Ник
3:1
70' Гол
Ринг Александр
79' Желтая карточка
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
13
Финлей
Итан
8
Ринг
Александр
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
37
Урути
Максимилиано
14
Фагундес
Диего
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
10
Пико
Фабрис
20
Карраскилья
Адальберто
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
24
Серен
Дарвин
34
Thor
Ulfarsson
Остин
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-4-1-1

История личных встреч

Остин
Хьюстон Динамо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 11 (2) 0.55
Урути Максимилиано 7 0.35
Фагундес Диего 4 0.2
Финлей Итан 4 0.2
Ринг Александр 3 0.15
Даниэль Перейра 2 0.1
Габриэльсен Рубен 2 0.1
Хюсен Дэнни 2 0.1
Домингес Сесильо 2 0.1
Касканте Хулио 1 0.05
Джитте Мусса 1 0.05
Фелипе 1 0.05
Лима Ник 0 0
Галлахер Джон 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 7 (1) 0.35
Carlos Ferreira III 6 0.3
Пико Фабрис 3 (1) 0.15
Пашер Тайлер 2 0.1
Thorleif Ulfarsson 2 0.1
Карраскилья Адальберто 2 0.1
Хадебе Тинейдж 2 0.1
Thor Ulfarsson 1 0.05
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Зе Карлос 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 2
Kipp Keller 3 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Галлахер Джон 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Лима Ник 2 0
Фелипе 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 9 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Лундквист Адам 4 1
Родригес Мемо 5 0
Кинтеро Дарвин 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Серен Дарвин 4 0
Вера Матиас 4 0
Пико Фабрис 3 0
Зе Карлос 3 0
Roberto Avila 3 0
Thorleif Ulfarsson 3 0
Паркер Тим 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
3
17%
1
11%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
2
11%
4
44%
46-60
6
33%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
16%
2
13%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Забито

37
25
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
6
16%
3
12%
1-15
6
16%
3
12%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
6
16%
7
28%
46-60
9
24%
4
16%
61-75
7
19%
4
16%
76-90

Пропущено

23
24
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
6
25%
16-30
2
9%
6
25%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
5
22%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Орландо Сити 19 8 4 7 24 - 28 28
6. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
7. Цинциннати 19 7 5 7 30 - 33 26
8. Коламбус Кру 17 6 7 4 23 - 18 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Интер Майами 18 6 4 8 18 - 27 22
11. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
12. Торонто 19 5 4 10 26 - 36 19
13. Чикаго Файр 19 4 5 10 18 - 27 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:1 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Реал Солт-Лейк 19 8 6 5 24 - 24 30
4. Даллас 19 7 7 5 30 - 23 28
5. Нэшвилл 19 7 6 6 25 - 25 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 1:3 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 18 5 5 8 21 - 26 20
13. Спортинг Канзас-Сити 20 5 4 11 18 - 34 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
7. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Чикаго Файр 9 3 3 3 9 - 8 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 3:1 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 1:3 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Коламбус Кру 10 3 5 2 13 - 13 14
5. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3:1 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 1:3 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
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    Остин
    Ничья
    Хьюстон Динамо
    1.95
    3.90
    3.65
    Все Коэффициенты
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