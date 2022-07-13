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США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
1:0
Первый тайм: 21'
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
7' Гол
Ronaldo Morell

Ход матча

7'
Ronaldo Morell
(Thiago Almada)
1:0
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.05
4.10
3.95
Все Коэффициенты
34
Rocco
Rios
Novo
26
Caleb
Wiley
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
22
Пурата
Хуан
Хосе
8
Thiago
Almada
13
Сейдич
Амар
37
Aiden
McFadden
10
Морено
Марселино
9
Россетто
Матеус
29
Ronaldo
Morell
18
Макмат
Зак
4
Каппелхоф
Йохан
20
Холт
Эрик
21
Шмитт
Тейт
22
Эррера
Аарон
2
Броди
Эндрю
6
Руис
Пабло
13
Беслер
Ник
26
Diego
Luna
9
Мерам
Джастин
14
Рубин
Рубио
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.26
Ronaldo Morell 5 0.26
Араужо Луис 4 0.21
Дуайер Доминик 4 0.21
Thiago Almada 3 0.16
Морено Марселино 2 0.11
Леннон Брукс 2 0.11
Малрейни Джейк 1 0.05
Caleb Wiley 1 0.05
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерам Джастин 3 0.15
Вуд Бобби 3 0.15
Кордова Серхио 3 0.15
Саварино Джефферсон 3 0.15
Глэд Джастин 3 0.15
Шмитт Тейт 2 0.1
Сильва Марсело 2 0.1
Чанг Майкель 1 0.05
Руис Пабло 1 (1) 0.05
Джулио Андерсон 1 0.05
Крейлах Дамир 1 0.05
Броди Эндрю 1 0.05
Jasper Loeffelsend 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 0
Араужо Луис 4 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Морено Марселино 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Сейдич Амар 2 0
Alan Franco1 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Aiden McFadden 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 7 0
Эррера Аарон 4 1
Колдуэлл Скотт 5 0
Сильва Марсело 4 0
Шмитт Тейт 4 0
Луис Эвертон 3 0
Jasper Loeffelsend 3 0
Мерам Джастин 2 0
Макмат Зак 2 0
Глэд Джастин 2 0
Броди Эндрю 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Кордова Серхио 1 0
Беслер Ник 1 0
Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
6
35%
4
44%
76-90

Пропущено

13
18
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
23%
4
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
33%
6
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
19%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
4
15%
8
33%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
9
35%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
24
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
6
21%
5
21%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
21%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Орландо Сити 19 8 4 7 24 - 28 28
6. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
7. Цинциннати 19 7 5 7 30 - 33 26
8. Коламбус Кру 17 6 7 4 23 - 18 25
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 1:0 19 6 5 8 27 - 29 23
11. Интер Майами 18 6 4 8 18 - 27 22
12. Торонто 19 5 4 10 26 - 36 19
13. Чикаго Файр 19 4 5 10 18 - 27 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Реал Солт-Лейк 0:1 20 8 6 6 24 - 25 30
4. Даллас 19 7 7 5 30 - 23 28
5. Нэшвилл 19 7 6 6 25 - 25 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 18 5 5 8 21 - 26 20
13. Спортинг Канзас-Сити 20 5 4 11 18 - 34 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 1:0 10 5 3 2 18 - 13 18
5. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Чикаго Файр 9 3 3 3 9 - 8 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 0:1 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
6. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Коламбус Кру 10 3 5 2 13 - 13 14
5. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
6. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 1:0 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 0:1 11 2 3 6 9 - 19 9
10. Спортинг Канзас-Сити 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Ronaldo Cisneros бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.05
4.10
3.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атланта Юнайтед 1:0 Реал Солт-Лейк онлайн

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