Стадион: Mercedes-Benz Stadium
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолRonaldo Morell
2:0
33' ГолRonaldo Morell
2:1
37' ГолКаппелхоф Йохан
44' Желтая карточкаХолт Эрик
56' Желтая карточкаБеслер Ник
90' Желтая карточкаМорено Марселино
90'+4
Ход матча
7'
1:0
33'
37'
2:1
44'
56'
90'
26
Caleb
Wiley
13
Сейдич
Амар
18
Макмат
Зак
20
Холт
Эрик
21
Шмитт
Тейт
22
Эррера
Аарон
13
Беслер
Ник
26
Diego
Luna
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
26 Diego LunaПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Реал Солт-Лейк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Morell
|6
|0.32
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.26
|Араужо Луис
|4
|0.21
|Дуайер Доминик
|4
|0.21
|Thiago Almada
|3
|0.16
|Морено Марселино
|2
|0.11
|Леннон Брукс
|2
|0.11
|Малрейни Джейк
|1
|0.05
|Caleb Wiley
|1
|0.05
|Россетто Матеус
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерам Джастин
|3
|0.15
|Вуд Бобби
|3
|0.15
|Кордова Серхио
|3
|0.15
|Саварино Джефферсон
|3
|0.15
|Глэд Джастин
|3
|0.15
|Шмитт Тейт
|2
|0.1
|Сильва Марсело
|2
|0.1
|Чанг Майкель
|1
|0.05
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.05
|Джулио Андерсон
|1
|0.05
|Крейлах Дамир
|1
|0.05
|Каппелхоф Йохан
|1
|0.05
|Броди Эндрю
|1
|0.05
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|5
|0
|Араужо Луис
|4
|0
|Дуайер Доминик
|2
|1
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Aiden McFadden
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|7
|0
|Эррера Аарон
|4
|1
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Сильва Марсело
|4
|0
|Шмитт Тейт
|4
|0
|Луис Эвертон
|3
|0
|Jasper Loeffelsend
|3
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Беслер Ник
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
6
35%
4
44%
76-90
Пропущено
13
18
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
23%
4
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
33%
6
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
19%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
4
15%
8
33%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
9
35%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
24
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
6
21%
5
21%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
21%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1
Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|20
|9
|9
|2
|30 - 13
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|19
|9
|6
|4
|37 - 21
|33
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Орландо Сити
|1:0
|20
|9
|4
|7
|25 - 28
|31
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|6.
|Цинциннати
|2:1
|20
|8
|5
|7
|32 - 34
|29
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|0:1
|19
|6
|4
|9
|18 - 28
|22
|12.
|Чикаго Файр
|2:0
|20
|5
|5
|10
|20 - 27
|20
|13.
|Торонто
|0:2
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|18
|5
|3
|10
|23 - 37
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|1:0
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|5.
|Даллас
|0:0
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|20
|8
|4
|8
|27 - 25
|28
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|19
|8
|2
|9
|26 - 23
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|20
|7
|3
|10
|21 - 33
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Торонто
|0:2
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Цинциннати
|2:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|13.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|0:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|13.
|Нэшвилл
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|3.
|Орландо Сити
|1:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|4.
|Цинциннати
|2:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|5.
|Коламбус Кру
|0:0
|11
|3
|6
|2
|13 - 13
|15
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|0:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|0:2
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|0:0
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|10
|2
|0
|8
|8 - 22
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию