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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0:0
Второй тайм: 57'
Коламбус Кру
0'
22' Желтая карточка
Одои-Атсем Крис
45' Желтая карточка
Drew Skundrich
1
Ромо
Рафаэль
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
3
Одои-Атсем
Крис
12
Drew
Skundrich
8
Дуркин
Кристофер
25
Jackson
Hopkins
19
Nigel
Robertha
11
Фунтас
Таксиархис
7
Эстрада
Майкл
1
Ром
Элой
26
Игбекеме
Джеймс
3
Уильямс
Джош
23
Анибаба
Жалил
31
Морейра
Стивен
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
12
Диас
Луис
III
7
Сантуш
Педру
19
Уртадо
Эрик
22
Этьенн
Дерик
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Коламбус Кру
3-5-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

35 матчей

31.4%
14.3%
54.3%
11 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

11.4%
42.9%
45.7%
4 победы 15 ничьих 16 побед

История матчей

М
3:0
М
1:3
М
2:4
М
3:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
0:2
М
3:0
М
1:1
М
5:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
3:0
М
1:2
М
3:2
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:1
ОК
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 9 0.5
Камара Ола 6 (1) 0.33
Эстрада Майкл 4 (1) 0.22
Nigel Robertha 1 0.06
Каноуз Расселл 1 0.06
Флорес Эдисон 1 0.06
Смит Кимарни 1 0.06
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Drew Skundrich 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этьенн Дерик 5 0.28
Селараян Лукас 4 0.22
Нэйджби Дарлингтон 3 0.17
Уртадо Эрик 3 0.17
Берри Мигель 2 0.11
Диас Луис III 1 0.06
Сантуш Педру 1 0.06
Менса Джонатан 1 0.06
Эрнандес Хуан 1 0.06
Зардес Гьяси 1 0.06
Sean Zawadzki 1 0.06
Jacen Russell-Rowe 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Бирнбом Стив 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Одои-Атсем Крис 2 0
Drew Skundrich 2 0
Sofiane Djeffal 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Джонатан 5 0
Морейра Стивен 5 0
Сантуш Педру 4 0
Artur Moraes III 4 0
Селараян Лукас 2 0
Уртадо Эрик 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Игбекеме Джеймс 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Йебоа Яв 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
15
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
7
54%
2
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
7
47%
4
36%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
27%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

21
5
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
5%
1
20%
1-15
4
19%
1
20%
16-30
5
24%
1
20%
31-45
5
24%
2
40%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

24
25
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
4
17%
3
12%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
8
33%
4
16%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Пропущено

36
16
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
11%
3
19%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
9
25%
2
13%
31-45
6
17%
4
25%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
9
25%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 20 9 9 2 30 - 13 36
2. Нью-Йорк Сити 0:0 19 9 6 4 37 - 21 33
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Цинциннати 2:1 20 8 5 7 32 - 34 29
6. Орландо Сити 0:0 20 8 5 7 24 - 28 29
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 0:0 18 6 8 4 23 - 18 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 2:1 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 0:1 19 6 4 9 18 - 28 22
12. Чикаго Файр 2:0 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 0:2 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 0:0 18 5 3 10 23 - 37 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 1:0 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Миннесота Юнайтед 1:0 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Реал Солт-Лейк 1:2 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 0:0 20 7 8 5 30 - 23 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 1:2 20 7 3 10 21 - 33 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 19 5 6 8 21 - 26 21
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 21 5 4 12 18 - 35 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 2:1 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 0:2 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 0:0 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Цинциннати 2:1 10 4 2 4 19 - 17 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Коламбус Кру 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:2 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Колорадо Рэпидс 0:0 10 5 3 2 14 - 7 18
4. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 0:0 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 1:0 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 1:0 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 10 4 4 2 12 - 8 16
3. Цинциннати 2:1 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 13 - 13 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 0:0 10 3 5 2 9 - 9 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 2:1 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:1 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:2 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 0:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Реал Солт-Лейк 1:2 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 2 8 10 - 26 8
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 2 0 8 8 - 22 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:0 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Дрю Скундрич получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Одои-Атсем Крис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Коламбус Кру
2.85
3.50
2.90
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Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Кру онлайн

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