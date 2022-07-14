Стадион: Audi Field
0:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
1
Ром
Элой
21
Моррис
Эйдан
19
Уртадо
Эрик
22
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
97 Sami Guediri
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
22 Этьенн ДерикНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Йебоа ЯвНападающий
-
30 Will Sands
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
53.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
84.6%
4 победы 11 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
35 матчей
31.4%
14.3%
54.3%
11 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
11.4%
42.9%
45.7%
4 победы 15 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|9
|0.5
|Камара Ола
|6 (1)
|0.33
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.22
|Nigel Robertha
|1
|0.06
|Каноуз Расселл
|1
|0.06
|Флорес Эдисон
|1
|0.06
|Смит Кимарни
|1
|0.06
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этьенн Дерик
|5
|0.28
|Селараян Лукас
|4
|0.22
|Нэйджби Дарлингтон
|3
|0.17
|Уртадо Эрик
|3
|0.17
|Берри Мигель
|2
|0.11
|Диас Луис III
|1
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.06
|Менса Джонатан
|1
|0.06
|Эрнандес Хуан
|1
|0.06
|Зардес Гьяси
|1
|0.06
|Sean Zawadzki
|1
|0.06
|Jacen Russell-Rowe
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Уильямс Джош
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|5
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Бирнбом Стив
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Одои-Атсем Крис
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Sofiane Djeffal
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Джонатан
|5
|0
|Морейра Стивен
|5
|0
|Сантуш Педру
|4
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Уртадо Эрик
|2
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Игбекеме Джеймс
|2
|0
|Диас Луис III
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
15
10 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
7
54%
2
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
7
47%
4
36%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
27%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
21
5
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
5%
1
20%
1-15
4
19%
1
20%
16-30
5
24%
1
20%
31-45
5
24%
2
40%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
24
25
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
4
17%
3
12%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
8
33%
4
16%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Пропущено
36
16
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
11%
3
19%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
9
25%
2
13%
31-45
6
17%
4
25%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
9
25%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Кру 0:0
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|20
|9
|9
|2
|30 - 13
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|19
|9
|6
|4
|37 - 21
|33
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Цинциннати
|2:1
|20
|8
|5
|7
|32 - 34
|29
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|20
|8
|5
|7
|24 - 28
|29
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|0:1
|19
|6
|4
|9
|18 - 28
|22
|12.
|Чикаго Файр
|2:0
|20
|5
|5
|10
|20 - 27
|20
|13.
|Торонто
|0:2
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|18
|5
|3
|10
|23 - 37
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|1:0
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|6.
|Даллас
|0:0
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|19
|8
|2
|9
|26 - 23
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|20
|7
|3
|10
|21 - 33
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|21
|5
|4
|12
|18 - 35
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Торонто
|0:2
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Цинциннати
|2:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|13.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|0:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|3.
|Цинциннати
|2:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|0:0
|11
|3
|6
|2
|13 - 13
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|0:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|0:2
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|0:0
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|12
|2
|2
|8
|10 - 26
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|10
|2
|0
|8
|8 - 22
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию