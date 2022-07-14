Стадион: Allianz Field
1:0
Второй тайм: 63'
0'
16' Желтая карточкаТрапп Уилл
1:0
43' Гол в свои воротаПульскемп Джон
46' Желтая карточкаФонтас Андреу
53' Желтая карточкаТейлор Ди Джей
Ход матча
16'
43'
1:0
46'
53'
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
18
Нденбе
Логан
28
Дюк
Кэмерон
54
Вальтер
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
48 Kaveh Rad
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|7 (2)
|0.35
|Лод Робин
|6
|0.3
|Амарилья Луис
|5
|0.25
|Фрагапане Франко
|2
|0.1
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.05
|Дотсон Хассани
|1
|0.05
|Лоуренс Кемар
|1
|0.05
|Дибасси Бакай
|1
|0.05
|Данлади Абу
|1
|0.05
|Kervin Arriaga
|1
|0.05
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Хейс Джекори
|0
|0
|Сен Клер Дейн
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рассел Джонни
|5 (1)
|0.24
|Саллой Даниэль
|4
|0.19
|Вальтер Реми
|3
|0.14
|Эспиноза Роджер
|2
|0.1
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.05
|Зуси Грэм
|1
|0.05
|Ционис Маринос
|1
|0.05
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
|Шелтон Кири
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|10
|0
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Лод Робин
|5
|0
|Kervin Arriaga
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|5
|0
|Росалес Джозеф
|3
|1
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Фрагапане Франко
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|8
|0
|Фонтас Андреу
|5
|1
|Росель Ориоль
|4
|1
|Рассел Джонни
|4
|0
|Форд Кортни
|4
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Kayden Pierre
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
6
43%
1
11%
76-90
Пропущено
8
26
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
13%
3
12%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
13%
5
19%
61-75
3
38%
6
23%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
15
9
1 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
6
40%
1
11%
76-90
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
4
24%
16-30
7
26%
2
12%
31-45
3
11%
6
35%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
8
30%
30%
3
18%
76-90
Пропущено
23
35
5 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
1
4%
3
9%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
3
13%
5
14%
31-45
5
22%
8
23%
46-60
4
17%
6
17%
61-75
9
39%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0
Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|20
|9
|9
|2
|30 - 13
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|19
|9
|6
|4
|37 - 21
|33
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Цинциннати
|2:1
|20
|8
|5
|7
|32 - 34
|29
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|20
|8
|5
|7
|24 - 28
|29
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|0:1
|19
|6
|4
|9
|18 - 28
|22
|12.
|Чикаго Файр
|2:0
|20
|5
|5
|10
|20 - 27
|20
|13.
|Торонто
|0:2
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|18
|5
|3
|10
|23 - 37
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|1:0
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|6.
|Даллас
|0:0
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|19
|8
|2
|9
|26 - 23
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|20
|7
|3
|10
|21 - 33
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|21
|5
|4
|12
|18 - 35
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Торонто
|0:2
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Цинциннати
|2:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|13.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|0:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|3.
|Цинциннати
|2:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|0:0
|11
|3
|6
|2
|13 - 13
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|0:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|0:2
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|0:0
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|12
|2
|2
|8
|10 - 26
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|10
|2
|0
|8
|8 - 22
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
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