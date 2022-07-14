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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
1:0
Второй тайм: 63'
Спортинг Канзас-Сити
0'
16' Желтая карточка
Трапп Уилл
1:0
43' Гол в свои ворота
Пульскемп Джон
46' Желтая карточка
Фонтас Андреу
53' Желтая карточка
Тейлор Ди Джей

Ход матча

16'
Трапп Уилл
 
43'
Пульскемп Джон
1:0
46'
 
Фонтас Андреу
46'
Росалес Джозеф
Хлонгвейн Бонгокуле
 
53'
Тейлор Ди Джей
 
57'
 
Рассел Джонни
Росель Ориоль
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
5.00
5.60
5.20
Все Коэффициенты
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
1
Пульскемп
Джон
24
Kayden
Pierre
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
6
Росель
Ориоль
28
Дюк
Кэмерон
21
Эрнандес
Фелипе
54
Вальтер
Реми
20
Саллой
Даниэль
27
Ционис
Маринос
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 7 (2) 0.35
Лод Робин 6 0.3
Амарилья Луис 5 0.25
Фрагапане Франко 2 0.1
Тейлор Ди Джей 1 0.05
Дотсон Хассани 1 0.05
Лоуренс Кемар 1 0.05
Дибасси Бакай 1 0.05
Данлади Абу 1 0.05
Kervin Arriaga 1 0.05
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 5 (1) 0.24
Саллой Даниэль 4 0.19
Вальтер Реми 3 0.14
Эспиноза Роджер 2 0.1
Эрнандес Фелипе 1 0.05
Зуси Грэм 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Шелтон Кири 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 7 0
Лод Робин 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Emanuel Reynoso2 5 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Амарилья Луис 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 8 0
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
6
43%
1
11%
76-90

Пропущено

8
26
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
13%
3
12%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
13%
5
19%
61-75
3
38%
6
23%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

15
9
1 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
6
40%
1
11%
76-90

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
4
24%
16-30
7
26%
2
12%
31-45
3
11%
6
35%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
8
30%
30%
3
18%
76-90

Пропущено

23
35
5 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
1
4%
3
9%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
3
13%
5
14%
31-45
5
22%
8
23%
46-60
4
17%
6
17%
61-75
9
39%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0
Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 20 9 9 2 30 - 13 36
2. Нью-Йорк Сити 0:0 19 9 6 4 37 - 21 33
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Цинциннати 2:1 20 8 5 7 32 - 34 29
6. Орландо Сити 0:0 20 8 5 7 24 - 28 29
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 0:0 18 6 8 4 23 - 18 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 2:1 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 0:1 19 6 4 9 18 - 28 22
12. Чикаго Файр 2:0 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 0:2 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 0:0 18 5 3 10 23 - 37 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 1:0 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Миннесота Юнайтед 1:0 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Реал Солт-Лейк 1:2 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 0:0 20 7 8 5 30 - 23 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 1:2 20 7 3 10 21 - 33 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 19 5 6 8 21 - 26 21
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 21 5 4 12 18 - 35 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 2:1 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 0:2 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 0:0 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Цинциннати 2:1 10 4 2 4 19 - 17 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Коламбус Кру 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:2 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Колорадо Рэпидс 0:0 10 5 3 2 14 - 7 18
4. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 0:0 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 1:0 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 1:0 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 10 4 4 2 12 - 8 16
3. Цинциннати 2:1 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 13 - 13 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 0:0 10 3 5 2 9 - 9 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 2:1 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:1 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:2 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 0:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Реал Солт-Лейк 1:2 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 2 8 10 - 26 8
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 2 0 8 8 - 22 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:0 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Джон Пульскамп уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    16'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
5.00
5.60
5.20
Все Коэффициенты
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