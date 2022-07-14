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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
1:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
16' Желтая карточка
Трапп Уилл
1:0
43' Гол в свои ворота
Пульскемп Джон
47' Желтая карточка
Фонтас Андреу
53' Желтая карточка
Тейлор Ди Джей
1:1
63' Гол
Рассел Джонни
76' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
90'+4
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
1
Пульскемп
Джон
24
Kayden
Pierre
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
6
Росель
Ориоль
28
Дюк
Кэмерон
21
Эрнандес
Фелипе
54
Вальтер
Реми
20
Саллой
Даниэль
27
Ционис
Маринос
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 7 (2) 0.35
Лод Робин 6 0.3
Амарилья Луис 5 0.25
Фрагапане Франко 2 0.1
Тейлор Ди Джей 1 0.05
Дотсон Хассани 1 0.05
Лоуренс Кемар 1 0.05
Дибасси Бакай 1 0.05
Данлади Абу 1 0.05
Kervin Arriaga 1 0.05
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Хейс Джекори 0 0
Сен Клер Дейн 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рассел Джонни 6 (1) 0.29
Саллой Даниэль 4 0.19
Вальтер Реми 3 0.14
Эспиноза Роджер 2 0.1
Эрнандес Фелипе 1 0.05
Зуси Грэм 1 0.05
Ционис Маринос 1 0.05
Дюк Кэмерон 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Шелтон Кири 0 0
Kayden Pierre 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 10 0
Боксолл Михаэл 7 0
Emanuel Reynoso2 6 0
Лод Робин 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Росалес Джозеф 3 1
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Амарилья Луис 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 8 0
Фонтас Андреу 5 1
Росель Ориоль 4 1
Рассел Джонни 4 0
Форд Кортни 4 0
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0
Мелия Тим 1 0
Kayden Pierre 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Пропущено

10
26
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
3
30%
6
23%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

15
9
1 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
6
40%
1
11%
76-90

Забито

27
19
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
4
21%
16-30
7
26%
3
16%
31-45
3
11%
6
32%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
8
30%
30%
3
16%
76-90

Пропущено

25
35
6 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
1
4%
3
9%
1-15
1
4%
6
17%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
5
20%
8
23%
46-60
5
20%
6
17%
61-75
9
36%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Юнион Омаха 6:0
Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 9 9 2 31 - 14 36
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 19 6 4 9 19 - 29 22
12. Чикаго Файр 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 18 5 3 10 25 - 39 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Миннесота Юнайтед 20 8 4 8 27 - 25 28
6. Даллас 20 7 7 6 30 - 24 28
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 19 8 3 8 27 - 25 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 19 5 7 7 32 - 38 22
13. Колорадо Рэпидс 19 5 6 8 22 - 27 21
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 10 5 2 3 15 - 14 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Колорадо Рэпидс 10 5 3 2 15 - 8 18
5. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 9 4 4 1 19 - 17 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 11 5 1 5 17 - 16 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 14 - 10 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Джон Пульскамп уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    16'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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