  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
2:1
Второй тайм: 57'
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
3' Гол
Барреаль Альваро
1:1
5' Гол
Голд Райан
2:1
23' Гол
Васкес Брэндон
38' Желтая карточка
Тейберт Расселл
52' Желтая карточка
Нвободо Обинна
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
28
Гэддис
Рэймон
5
Нвободо
Обинна
7
Кубо
Юя
3
Нельсон
Джон
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
55
Кроппер
Коди
23
Браун
Джавейн
22
Годой
Эрик
6
Блэкмон
Тристан
27
Рапосо
Райан
31
Тейберт
Расселл
26
Юнгвирт
Флориан
11
Дахоме
Кристиан
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
9
Каваллини
Лукас
Цинциннати
3-4-1-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Ванкувер Уайткэпс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 10 0.5
Акоста Лусиано 6 (2) 0.3
Brenner da Silva 5 0.25
Барреаль Альваро 3 0.15
Морено Хуниор 2 0.1
Матаррита Рональд 1 0.05
Харрис Кельвин 1 0.05
Ian Murphy 1 0.05
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 6 (2) 0.3
Голд Райан 3 (2) 0.15
Рикеттс Тосайн 2 0.1
Уайт Брайан 2 0.1
Рапосо Райан 2 0.1
Дахоме Кристиан 1 0.05
Кайседо Дейбер 1 0.05
Годой Эрик 1 0.05
Кубас Андрес 1 0.05
Блэкмон Тристан 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Pedro Vite 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 6 0
Акоста Лусиано 4 1
Нвободо Обинна 5 0
Крус Аллан 3 1
Кубо Юя 4 0
Пауэлл Альвас 4 0
Хагглунд Ник 2 1
Морено Хуниор 3 0
Баджи Доминик 3 0
Кэмерон Джефф 2 0
Канн Алек 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Тейберт Расселл 4 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Александр Кайо 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Голд Райан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кроппер Коди 1 0
Кубас Андрес 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
19%
4
57%
1-15
6
38%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

17
20
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
5
25%
1-15
5
29%
29%
4
20%
16-30
6
35%
2
10%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
4
20%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
7
54%
76-90

Пропущено

18
11
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
1
6%
4
36%
76-90

Забито

28
20
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
5
18%
4
20%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
5
18%
5
25%
61-75
4
14%
7
35%
76-90

Пропущено

35
31
22 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
3
9%
5
16%
1-15
8
23%
4
13%
16-30
11
31%
4
13%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
4
11%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 20 9 9 2 30 - 13 36
2. Нью-Йорк Сити 0:0 19 9 6 4 37 - 21 33
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Цинциннати 2:1 20 8 5 7 32 - 34 29
6. Орландо Сити 0:0 20 8 5 7 24 - 28 29
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 0:0 18 6 8 4 23 - 18 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 2:1 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 0:1 19 6 4 9 18 - 28 22
12. Чикаго Файр 2:0 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 0:2 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 0:0 18 5 3 10 23 - 37 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 1:0 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Миннесота Юнайтед 1:0 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Реал Солт-Лейк 1:2 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 0:0 20 7 8 5 30 - 23 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 1:2 20 7 3 10 21 - 33 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 19 5 6 8 21 - 26 21
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 21 5 4 12 18 - 35 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 2:1 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 0:2 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 0:0 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Цинциннати 2:1 10 4 2 4 19 - 17 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Коламбус Кру 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:2 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Колорадо Рэпидс 0:0 10 5 3 2 14 - 7 18
4. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 0:0 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 1:0 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 1:0 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 10 4 4 2 12 - 8 16
3. Цинциннати 2:1 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 13 - 13 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 0:0 10 3 5 2 9 - 9 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 2:1 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:1 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:2 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 0:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Реал Солт-Лейк 1:2 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 2 8 10 - 26 8
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 2 0 8 8 - 22 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:0 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Тейберт Расселл получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Браун Джавейн уходит с поля. Нервински Джейк выходит вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
4.20
6.10
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 2:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Цинциннати
Ванкувер Уайткэпс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 