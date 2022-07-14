Стадион: TQL Stadium
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолБарреаль Альваро
1:1
5' ГолГолд Райан
2:1
23' ГолВаскес Брэндон
38' Желтая карточкаТейберт Расселл
52' Желтая карточкаНвободо Обинна
58' Желтая карточкаБлэкетт Тайлер
2:2
82' ГолДахоме Кристиан
90' Желтая карточкаГолд Райан
90'+5
Ход матча
3'
5'
1:1
23'
38'
52'
58'
82'
90'
7
Кубо
Юя
55
Кроппер
Коди
22
Годой
Эрик
27
Рапосо
Райан
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Ian Murphy
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
44 Chris Lee
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Цинциннати
Ванкувер Уайткэпс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|10
|0.5
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.3
|Brenner da Silva
|5
|0.25
|Барреаль Альваро
|3
|0.15
|Морено Хуниор
|2
|0.1
|Матаррита Рональд
|1
|0.05
|Харрис Кельвин
|1
|0.05
|Ian Murphy
|1
|0.05
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|6 (2)
|0.3
|Голд Райан
|3 (2)
|0.15
|Дахоме Кристиан
|2
|0.1
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.1
|Уайт Брайан
|2
|0.1
|Рапосо Райан
|2
|0.1
|Кайседо Дейбер
|1
|0.05
|Годой Эрик
|1
|0.05
|Кубас Андрес
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|1
|0.05
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|7
|0
|Нвободо Обинна
|6
|0
|Акоста Лусиано
|4
|1
|Крус Аллан
|3
|1
|Кубо Юя
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|4
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Морено Хуниор
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|6
|0
|Тейберт Расселл
|4
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Голд Райан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кроппер Коди
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
22%
5
56%
1-15
7
39%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
19
22
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
5%
6
27%
1-15
5
26%
5
23%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
7
54%
76-90
Пропущено
18
11
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
1
6%
4
36%
76-90
Забито
30
22
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
6
20%
5
23%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
2
9%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
5
17%
5
23%
61-75
4
13%
8
36%
76-90
Пропущено
37
33
23 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
4
11%
6
18%
1-15
8
22%
5
15%
16-30
11
30%
30%
4
12%
31-45
6
16%
5
15%
46-60
3
8%
5
15%
61-75
5
14%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати - Орландо Сити 1:0
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|9
|9
|2
|31 - 14
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|19
|6
|4
|9
|19 - 29
|22
|12.
|Чикаго Файр
|20
|5
|5
|10
|20 - 27
|20
|13.
|Торонто
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|18
|5
|3
|10
|25 - 39
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|5.
|Миннесота Юнайтед
|20
|8
|4
|8
|27 - 25
|28
|6.
|Даллас
|20
|7
|7
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|19
|8
|3
|8
|27 - 25
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|19
|8
|2
|9
|26 - 23
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|19
|5
|7
|7
|32 - 38
|22
|13.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|6
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|9.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Чикаго Файр
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|6.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию