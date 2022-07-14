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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
0:1
Второй тайм: 59'
Филадельфия Юнион
0'
0:1
26' Пенальти
Газдаг Даниэль
45' Желтая карточка
Дюк Брайс

Ход матча

26'
0:1
Газдаг Даниэль
45'
Дюк Брайс
 
46'
Ryan Sailor
Aime Mabika
 
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Филадельфия Юнион
8.50
4.10
3.40
Все Коэффициенты
27
Коллендер
Дрейк
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
2
Йедлин
Деандре
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
25
Emerson
Rodriguez
22
Дюк
Брайс
9
Кампана
Леонардо
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Финдли
Стюард
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
19
Бёрк
Кори
7
Уре
Микаэль
Интер Майами
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Интер Майами
Филадельфия Юнион

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.42
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.11
Тейлор Роберт 2 0.11
Васильев Индиана 2 0.11
Ласситер Ариэль 1 0.05
Дюк Брайс 1 0.05
Лоу Дэмион 1 0.05
Робинсон Робби 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Jean Mota 0 0
Маквей Кристофер 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 8 (2) 0.4
Карранса Хулиан 7 (1) 0.35
Бедойя Алехандро 5 0.25
Уре Микаэль 5 0.25
Бёрк Кори 3 0.15
Сантос Сержио II 1 0.05
Вагнер Кай 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 8 0
Лоу Дэмион 5 1
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 4 0
Дюк Брайс 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 1
Карранса Хулиан 6 1
Бедойя Алехандро 4 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
3
27%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
3
18%
1-15
1
20%
5
29%
29%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
1
6%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
1
17%
1-15
5
36%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
0
0%
6
21%
1-15
6
32%
5
18%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
7
25%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
6
32%
2
7%
76-90

Пропущено

26
14
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
15%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
7
27%
3
21%
61-75
5
19%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 20 9 9 2 30 - 13 36
2. Нью-Йорк Сити 0:0 19 9 6 4 37 - 21 33
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Цинциннати 2:1 20 8 5 7 32 - 34 29
6. Орландо Сити 0:0 20 8 5 7 24 - 28 29
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 0:0 18 6 8 4 23 - 18 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 2:1 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 0:1 19 6 4 9 18 - 28 22
12. Чикаго Файр 2:0 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 0:2 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 0:0 18 5 3 10 23 - 37 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 1:0 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Миннесота Юнайтед 1:0 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Реал Солт-Лейк 1:2 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 0:0 20 7 8 5 30 - 23 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 1:2 20 7 3 10 21 - 33 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 19 5 6 8 21 - 26 21
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 21 5 4 12 18 - 35 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 2:1 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 0:2 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 0:0 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Цинциннати 2:1 10 4 2 4 19 - 17 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Коламбус Кру 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:2 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Колорадо Рэпидс 0:0 10 5 3 2 14 - 7 18
4. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 0:0 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 1:0 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 1:0 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 10 4 4 2 12 - 8 16
3. Цинциннати 2:1 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 13 - 13 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 0:0 10 3 5 2 9 - 9 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 2:1 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:1 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:2 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 0:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Реал Солт-Лейк 1:2 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 2 8 10 - 26 8
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 2 0 8 8 - 22 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:0 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм
  • 46'
    Aime Mabika уходит с поля. Ryan Sailor выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Брюс Дьюк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Газдаг Даниэль из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Филадельфия Юнион
8.50
4.10
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Майами 0:1 Филадельфия Юнион онлайн

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Интер Майами
Филадельфия Юнион
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