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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
1:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
0:1
26' Пенальти
Газдаг Даниэль
45' Желтая карточка
Дюк Брайс
0:2
66' Гол
Бёрк Кори
79' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
1:2
82' Гол
Игуаин Гонсало
88' Желтая карточка
Лоу Дэмион
90' Желтая карточка
Ryan Sailor
90'+7
27
Коллендер
Дрейк
31
Лоу
Дэмион
12
Aime
Mabika
4
Маквей
Кристофер
2
Йедлин
Деандре
26
Грегоре
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
25
Emerson
Rodriguez
22
Дюк
Брайс
9
Кампана
Леонардо
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Финдли
Стюард
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
19
Бёрк
Кори
7
Уре
Микаэль
Интер Майами
3-4-2-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Интер Майами
Филадельфия Юнион

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 8 0.42
Игуаин Гонсало 3 (2) 0.16
Тейлор Роберт 2 0.11
Васильев Индиана 2 0.11
Ласситер Ариэль 1 0.05
Дюк Брайс 1 0.05
Лоу Дэмион 1 0.05
Робинсон Робби 1 0.05
Йедлин Деандре 0 0
Jean Mota 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Маквей Кристофер 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 8 (2) 0.4
Карранса Хулиан 7 (1) 0.35
Бедойя Алехандро 5 0.25
Уре Микаэль 5 0.25
Бёрк Кори 4 0.2
Сантос Сержио II 1 0.05
Вагнер Кай 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 8 0
Лоу Дэмион 6 1
Jean Mota 4 1
Йедлин Деандре 4 0
Дюк Брайс 4 0
Кинтерос Хайро 2 1
Адамс Мохаммед 3 0
Игуаин Гонсало 2 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Кампана Леонардо 1 0
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Ryan Sailor 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 1
Карранса Хулиан 6 1
Бедойя Алехандро 5 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
4
29%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
3
18%
1-15
1
20%
5
29%
29%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
1
6%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
14%
1
17%
1-15
5
36%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

20
30
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
0
0%
6
20%
1-15
6
30%
6
20%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
7
35%
2
7%
76-90

Пропущено

28
15
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
14%
1
7%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
8
29%
3
20%
61-75
5
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Даллас - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Интер Майами - Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 9 9 2 31 - 14 36
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 19 6 4 9 19 - 29 22
12. Чикаго Файр 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 18 5 3 10 25 - 39 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Миннесота Юнайтед 20 8 4 8 27 - 25 28
6. Даллас 20 7 7 6 30 - 24 28
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 19 8 3 8 27 - 25 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 19 5 7 7 32 - 38 22
13. Колорадо Рэпидс 19 5 6 8 22 - 27 21
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 10 5 2 3 15 - 14 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Колорадо Рэпидс 10 5 3 2 15 - 8 18
5. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 9 4 4 1 19 - 17 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 11 5 1 5 17 - 16 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 14 - 10 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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