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США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
2:0
Второй тайм: 67'
Торонто
0'
1:0
4' Гол
Jhon Duran
2:0
16' Гол
Jhon Duran
34' Желтая карточка
О'Нил Шейн
37' Желтая карточка
Lukas MacNaughton
45' Желтая карточка
Мюллер Крис
64' Желтая карточка
65' Желтая карточка
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Борнштейн
Джонатан
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
26
Jhon
Duran
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
38
Luca
Petrasso
8
Кайе
Марк-Энтони
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
11
Нельсон
Джейден
29
Deandre
Kerr
9
Хименес
Хесус
Чикаго Файр
4-2-3-1
Торонто
4-4-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Торонто

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

М
3:2
М
3:1
М
1:2
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jhon Duran 3 0.15
Шакири Джердан 3 (2) 0.15
Пржибылко Каспер 3 0.15
Мюллер Крис 2 0.1
Гутьеррес Брайан 1 0.05
Герберс Фабиан 1 0.05
Борнштейн Джонатан 1 0.05
Кцихос Рафаэль 1 0.05
Иванов Станислав III 1 0.05
Омсберг Уайетт 1 0.05
Federico Navarro 1 0.05
Теран Карлос 1 0.05
Оффор Чинонсо 1 0.05
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.4
Осорио Джонатан 5 0.25
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.2
Deandre Kerr 3 0.15
Нельсон Джейден 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Акинола Айо 1 0.05
Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 7 1
Хименес Гастон 6 0
Federico Navarro 4 1
Jhon Duran 4 1
Кцихос Рафаэль 3 1
Эспиноса Джон 4 0
Гутьеррес Брайан 2 1
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Мюллер Крис 3 0
Теран Карлос 3 0
Шакири Джердан 2 0
Пржибылко Каспер 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
О'Нил Шейн 4 0
Осорио Джонатан 4 0
Нельсон Джейден 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Посуэло Алехандро 3 0
Lukas MacNaughton 3 0
Брэдли Майкл 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
3
30%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Пропущено

7
17
0 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
7
41%
46-60
3
43%
2
12%
61-75
3
43%
1
6%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
5%
5
20%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
4
21%
5
20%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
6
32%
6
24%
76-90

Пропущено

26
37
8 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 19
2
8%
6
16%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
2
8%
8
22%
31-45
4
15%
11
30%
30%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
9
35%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0
Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 20 9 9 2 30 - 13 36
2. Нью-Йорк Сити 0:0 19 9 6 4 37 - 21 33
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Орландо Сити 1:0 20 9 4 7 25 - 28 31
5. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
6. Цинциннати 2:1 20 8 5 7 32 - 34 29
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 0:0 18 6 8 4 23 - 18 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 0:1 19 6 4 9 18 - 28 22
12. Чикаго Файр 2:0 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 0:2 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 0:0 18 5 3 10 23 - 37 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 1:0 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Даллас 0:0 20 7 8 5 30 - 23 29
6. Миннесота Юнайтед 1:1 20 8 4 8 27 - 25 28
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 1:2 20 7 3 10 21 - 33 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 0:1 19 5 5 9 21 - 27 20
13. Спортинг Канзас-Сити 1:1 21 5 5 11 19 - 35 20
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 0:2 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 1:0 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Цинциннати 2:1 10 4 2 4 19 - 17 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Коламбус Кру 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 0:0 10 5 3 2 16 - 9 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Колорадо Рэпидс 0:1 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 1:1 10 4 3 3 14 - 10 15
13. Нэшвилл 1:0 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 1:1 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 10 4 4 2 12 - 8 16
3. Орландо Сити 1:0 10 4 4 2 10 - 9 16
4. Цинциннати 2:1 10 4 3 3 13 - 17 15
5. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 13 - 13 15
6. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:1 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:2 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 1:1 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 0:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Спортинг Канзас-Сити 1:1 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 2 0 8 8 - 22 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:1 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Торонто
4.20
4.20
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Чикаго Файр 2:0 Торонто онлайн

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