  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Чикаго Файр
2:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
4' Гол
Jhon Duran
2:0
16' Гол
Jhon Duran
34' Желтая карточка
О'Нил Шейн
37' Желтая карточка
Lukas MacNaughton
45' Желтая карточка
Мюллер Крис
64' Желтая карточка
Гутьеррес Брайан
65' Желтая карточка
Кришито Доменико
90' Желтая карточка
Нельсон Джейден
90'+6
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Борнштейн
Джонатан
31
Federico
Navarro
22
Пинеда
Маурисио
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
40
Гутьеррес
Брайан
26
Jhon
Duran
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
38
Luca
Petrasso
8
Кайе
Марк-Энтони
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
11
Нельсон
Джейден
29
Deandre
Kerr
9
Хименес
Хесус
Чикаго Файр
4-2-3-1
Торонто
4-4-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Торонто

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

М
3:2
М
3:1
М
1:2
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jhon Duran 3 0.15
Шакири Джердан 3 (2) 0.15
Пржибылко Каспер 3 0.15
Мюллер Крис 2 0.1
Гутьеррес Брайан 1 0.05
Герберс Фабиан 1 0.05
Борнштейн Джонатан 1 0.05
Кцихос Рафаэль 1 0.05
Иванов Станислав III 1 0.05
Омсберг Уайетт 1 0.05
Federico Navarro 1 0.05
Теран Карлос 1 0.05
Оффор Чинонсо 1 0.05
Хименес Гастон 0 0
Секулич Борис 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.4
Осорио Джонатан 5 0.25
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.2
Deandre Kerr 3 0.15
Нельсон Джейден 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Акинола Айо 1 0.05
Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 7 1
Хименес Гастон 6 0
Federico Navarro 4 1
Jhon Duran 4 1
Кцихос Рафаэль 3 1
Гутьеррес Брайан 3 1
Эспиноса Джон 4 0
Секулич Борис 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Мюллер Крис 3 0
Теран Карлос 3 0
Шакири Джердан 2 0
Пржибылко Каспер 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Осорио Джонатан 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Посуэло Алехандро 3 0
Lukas MacNaughton 3 0
Брэдли Майкл 2 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
8%
3
30%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Пропущено

7
19
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
14%
7
37%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
3
43%
1
5%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Забито

21
25
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
10%
5
20%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
6
29%
6
24%
76-90

Пропущено

26
39
8 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 20
2
8%
7
18%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
2
8%
8
21%
31-45
4
15%
11
28%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
9
35%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0
Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 9 9 2 31 - 14 36
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 19 6 4 9 19 - 29 22
12. Чикаго Файр 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 18 5 3 10 25 - 39 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Миннесота Юнайтед 20 8 4 8 27 - 25 28
6. Даллас 20 7 7 6 30 - 24 28
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 19 8 3 8 27 - 25 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 19 5 7 7 32 - 38 22
13. Колорадо Рэпидс 19 5 6 8 22 - 27 21
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 10 5 2 3 15 - 14 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Колорадо Рэпидс 10 5 3 2 15 - 8 18
5. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 9 4 4 1 19 - 17 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 11 5 1 5 17 - 16 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 14 - 10 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Мюллер Крис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Чикаго Файр 2:0 Торонто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     