Стадион: Солджер Филд
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолJhon Duran
2:0
16' ГолJhon Duran
34' Желтая карточкаО'Нил Шейн
37' Желтая карточкаLukas MacNaughton
45' Желтая карточкаМюллер Крис
64' Желтая карточкаГутьеррес Брайан
65' Желтая карточкаКришито Доменико
90' Желтая карточкаНельсон Джейден
90'+6
Ход матча
4'
1:0
16'
2:0
34'
45'
64'
65'
90'
23
Теран
Карлос
26
Jhon
Duran
27
О'Нил
Шейн
23
Мавинга
Крис
29
Deandre
Kerr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jhon DuranНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Чикаго Файр
Торонто
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jhon Duran
|3
|0.15
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.15
|Пржибылко Каспер
|3
|0.15
|Мюллер Крис
|2
|0.1
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.05
|Герберс Фабиан
|1
|0.05
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.05
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|Иванов Станислав III
|1
|0.05
|Омсберг Уайетт
|1
|0.05
|Federico Navarro
|1
|0.05
|Теран Карлос
|1
|0.05
|Оффор Чинонсо
|1
|0.05
|Хименес Гастон
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8
|0.4
|Осорио Джонатан
|5
|0.25
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.2
|Deandre Kerr
|3
|0.15
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|Kosi Thompson
|1
|0.05
|Акинола Айо
|1
|0.05
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.05
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|7
|1
|Хименес Гастон
|6
|0
|Federico Navarro
|4
|1
|Jhon Duran
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|Гутьеррес Брайан
|3
|1
|Эспиноса Джон
|4
|0
|Секулич Борис
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Мюллер Крис
|3
|0
|Теран Карлос
|3
|0
|Шакири Джердан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Lukas MacNaughton
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
8%
3
30%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
7
19
0 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
14%
7
37%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
3
43%
1
5%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
32%
3
15%
76-90
Забито
21
25
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
10%
5
20%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
6
29%
6
24%
76-90
Пропущено
26
39
8 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 20
2
8%
7
18%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
2
8%
8
21%
31-45
4
15%
11
28%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
9
35%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0
Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|9
|9
|2
|31 - 14
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|19
|6
|4
|9
|19 - 29
|22
|12.
|Чикаго Файр
|20
|5
|5
|10
|20 - 27
|20
|13.
|Торонто
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|18
|5
|3
|10
|25 - 39
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|5.
|Миннесота Юнайтед
|20
|8
|4
|8
|27 - 25
|28
|6.
|Даллас
|20
|7
|7
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|19
|8
|3
|8
|27 - 25
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|19
|8
|2
|9
|26 - 23
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|19
|5
|7
|7
|32 - 38
|22
|13.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|6
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|9.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Чикаго Файр
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|6.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию