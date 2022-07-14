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США: МЛС

2022

Стадион:
Нэшвилл
1:0
Перерыв
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
44' Гол
Мукхтар Хани
45' Желтая карточка
Мьюл Алекс

Ход матча

44'
Мукхтар Хани
(Сапонг Чарльз)
1:0
45'
Мьюл Алекс
 
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Сиэтл Саундерс
1.97
3.52
5.00
Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
2
Ловитц
Дэниел
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
30
Кливленд
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
92
Abdoulaye
Cissoko
5
Толо
Нуху
94
Медранда
Джимми
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
12
Монтеро
Фреди
Нэшвилл
3-5-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Сиэтл Саундерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 10 (1) 0.5
Сапонг Чарльз 5 0.25
Мьюл Алекс 2 0.1
David Romney 2 0.1
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.05
Годой Анибал 1 0.05
Ловитц Дэниел 1 0.05
Циммерман Уолкер 1 0.05
Ake Arnaud Loba 1 0.05
Дэвис Шон II 1 0.05
Хакенсон Люк 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Уиллис Джо 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 5 0.26
Руидиас Рауль 5 (1) 0.26
Ролдан Кристиан 3 0.16
Лодейро Николас 3 (2) 0.16
Брюин Уилл 2 0.11
Монтеро Фреди 2 (1) 0.11
Рольдан Александер 1 0.05
Руснак Альберт 1 0.05
Joao Paulo I 1 0.05
Арреага Хавьер 1 0.05
Dylan Teves 1 0.05
Leo Chu 0 0
Медранда Джимми 0 0
Толо Нуху 0 0
Лейва Дэнни 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 5 0
Годой Анибал 4 0
Ловитц Дэниел 4 0
Циммерман Уолкер 4 0
Сапонг Чарльз 3 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Анунга Брайан 3 0
Хакенсон Люк 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Миллер Эрик 2 0
Мукхтар Хани 2 0
Зубак Итан 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Дэвис Шон II 2 0
David Romney 1 0
Махер Джек 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jackson Ragen 4 1
Толо Нуху 5 0
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 4 0
Лодейро Николас 2 0
Моррис Джордан 2 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
3
30%
2
25%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
3
38%
4
36%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
27%
3
18%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
6
35%
4
33%
76-90

Забито

25
25
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
4
16%
4
16%
1-15
6
24%
4
16%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
5
20%
4
16%
61-75
3
12%
4
16%
76-90

Пропущено

25
23
6 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
6
24%
5
22%
61-75
7
28%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Нэшвилл - Портленд Тимберс 2:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3
Нэшвилл - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:3 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 20 9 9 2 30 - 13 36
2. Нью-Йорк Сити 0:0 19 9 6 4 37 - 21 33
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Цинциннати 2:1 20 8 5 7 32 - 34 29
6. Орландо Сити 0:0 20 8 5 7 24 - 28 29
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 0:0 18 6 8 4 23 - 18 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 2:1 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 0:1 19 6 4 9 18 - 28 22
12. Чикаго Файр 2:0 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 0:2 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 0:0 18 5 3 10 23 - 37 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 1:0 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Миннесота Юнайтед 1:0 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Реал Солт-Лейк 1:2 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 0:0 20 7 8 5 30 - 23 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 1:2 20 7 3 10 21 - 33 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 19 5 6 8 21 - 26 21
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 21 5 4 12 18 - 35 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 2:1 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 0:2 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 0:0 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Цинциннати 2:1 10 4 2 4 19 - 17 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Коламбус Кру 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:2 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Колорадо Рэпидс 0:0 10 5 3 2 14 - 7 18
4. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 0:0 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 1:0 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 1:0 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 10 4 4 2 12 - 8 16
3. Цинциннати 2:1 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 13 - 13 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 0:0 10 3 5 2 9 - 9 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 2:1 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:1 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:2 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 0:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Реал Солт-Лейк 1:2 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 2 8 10 - 26 8
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 2 0 8 8 - 22 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:0 9 0 3 6 7 - 19 3
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    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Мьюл Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Сиэтл Саундерс
1.97
3.52
5.00
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Где смотреть матч Нэшвилл 1:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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