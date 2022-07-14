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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
0:0
Первый тайм: 24'
Нью-Йорк Сити
0'
8' Желтая карточка
Шано Максим

Ход матча

8'
 
Шано Максим
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.50
3.62
2.80
Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
2
Мунджома
Эдди
8
Обриан
Ядер
16
Tsiki
Ntsabeleng
6
Серрильо
Эдвин
20
Alan
Velasco
10
Феррейра
Хесус
29
Хара
Франко
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
7
Моралес
Альфредо
4
Шано
Максим
8
Хавьер
Тиаго
26
Асеведо
Николас
5
Мартинс
Тьяго
II
43
Talles
Magno
80
Хаак
Джастин
20
Родригес
Сантьяго
9
Эбер
Араужо
Даллас
4-4-2
Нью-Йорк Сити
4-4-2

История личных встреч

Даллас
Нью-Йорк Сити

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:3
М
1:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 11 0.55
Арриола Пол 8 0.4
Alan Velasco 3 0.15
Сервания Брандон 2 0.1
Хара Франко 2 (1) 0.1
Обриан Ядер 1 0.05
Хеджес Мэтт 1 0.05
Факундо Киньон 1 0.05
Tsiki Ntsabeleng 1 0.05
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 12 (5) 0.63
Talles Magno 5 (1) 0.26
Хавьер Тиаго 4 0.21
Перейра Габриэл 4 0.21
Эбер Араужо 4 (1) 0.21
Калленс Александр 3 0.16
Родригес Сантьяго 2 0.11
Паркс Китон 2 0.11
Глостер Кристофер 1 0.05
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Факундо Киньон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Alan Velasco 4 0
Мартинес Хосе VI 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Обриан Ядер 3 0
Феррейра Хесус 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Твумаси Эма 3 0
Арриола Пол 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Хеджес Мэтт 1 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Родригес Сантьяго 6 0
Моралес Альфредо 4 1
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 4 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Шано Максим 2 0
Паркс Китон 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
5
50%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
2
20%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

14
28
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
7%
5
18%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
1
7%
8
29%
46-60
3
21%
4
14%
61-75
2
14%
5
18%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
5
36%
4
33%
76-90

Забито

30
38
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
7%
6
16%
1-15
6
20%
3
8%
16-30
6
20%
9
24%
31-45
3
10%
9
24%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
9
30%
7
18%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
1
4%
4
20%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
6
26%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 20 9 9 2 30 - 13 36
2. Нью-Йорк Сити 0:0 19 9 6 4 37 - 21 33
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Орландо Сити 1:0 20 9 4 7 25 - 28 31
5. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
6. Цинциннати 2:1 20 8 5 7 32 - 34 29
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 0:0 18 6 8 4 23 - 18 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 0:1 19 6 4 9 18 - 28 22
12. Чикаго Файр 2:0 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 0:2 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 0:0 18 5 3 10 23 - 37 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 1:0 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Даллас 0:0 20 7 8 5 30 - 23 29
6. Миннесота Юнайтед 1:1 20 8 4 8 27 - 25 28
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 1:2 20 7 3 10 21 - 33 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 0:1 19 5 5 9 21 - 27 20
13. Спортинг Канзас-Сити 1:1 21 5 5 11 19 - 35 20
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 0:2 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 1:0 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Цинциннати 2:1 10 4 2 4 19 - 17 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Коламбус Кру 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 0:0 10 5 3 2 16 - 9 18
5. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Колорадо Рэпидс 0:1 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 1:1 10 4 3 3 14 - 10 15
13. Нэшвилл 1:0 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 1:1 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 10 4 4 2 12 - 8 16
3. Орландо Сити 1:0 10 4 4 2 10 - 9 16
4. Цинциннати 2:1 10 4 3 3 13 - 17 15
5. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 13 - 13 15
6. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:1 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:2 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 1:1 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 0:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Спортинг Канзас-Сити 1:1 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 2 0 8 8 - 22 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:1 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Шано Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.50
3.62
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити онлайн

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Нью-Йорк Сити
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