Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
0:0
Первый тайм: 20'
0'
21
Акоста
Бриан
15
Николсон
Сэм
29
Зардес
Гьяси
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jack Lynn
-
50 Javier Otero
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Орландо Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|8 (2)
|0.42
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.16
|Абубакар Лалас
|3
|0.16
|Льюис Джонатан
|3
|0.16
|Барриос Майкл
|1
|0.05
|Эстевес Лукас
|1
|0.05
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.05
|Шиньяшики Андре
|1
|0.05
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|7
|0.35
|Торрес Факундо
|3
|0.15
|Пато Алешандре
|3 (1)
|0.15
|Урсо Жуниор
|2
|0.1
|Тейшейра Руан
|2
|0.1
|Моутинью Жоау
|2
|0.1
|Янссон Робин
|1
|0.05
|Смит Кайл
|1
|0.05
|Шлегель Родриго
|1
|0.05
|Мишель Бенжи
|1
|0.05
|Перейра Маурисио
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Эстевес Лукас
|3
|1
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|9
|1
|Шлегель Родриго
|6
|1
|Cesar Araujo
|4
|1
|Смит Кайл
|4
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Перейра Маурисио
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Малрейни Джейк
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
6
43%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
5
26%
6
30%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
4
21%
5
25%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
8
38%
3
13%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
4
19%
7
30%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
4
19%
2
9%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
8%
3
10%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
7
27%
1
3%
31-45
6
23%
7
24%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
4
15%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|20
|9
|9
|2
|30 - 13
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|19
|9
|6
|4
|37 - 21
|33
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Цинциннати
|2:1
|20
|8
|5
|7
|32 - 34
|29
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|20
|8
|5
|7
|24 - 28
|29
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|0:1
|19
|6
|4
|9
|18 - 28
|22
|12.
|Чикаго Файр
|2:0
|20
|5
|5
|10
|20 - 27
|20
|13.
|Торонто
|0:2
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|18
|5
|3
|10
|23 - 37
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|1:0
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|6.
|Даллас
|0:0
|20
|7
|8
|5
|30 - 23
|29
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|19
|8
|2
|9
|26 - 23
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|20
|7
|3
|10
|21 - 33
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|21
|5
|4
|12
|18 - 35
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Торонто
|0:2
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|9.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Цинциннати
|2:1
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|13.
|Коламбус Кру
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|0:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|6.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|3.
|Цинциннати
|2:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|0:0
|11
|3
|6
|2
|13 - 13
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|0:0
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|0:1
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|0:2
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|0:0
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|12
|2
|2
|8
|10 - 26
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2
|10
|2
|0
|8
|8 - 22
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию