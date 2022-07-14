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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0:0
Первый тайм: 20'
Орландо Сити
0'
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Орландо Сити
1.89
3.90
4.10
Все Коэффициенты
22
Ярброуг
Вильям
33
Бейташур
Стивен
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
15
Николсон
Сэм
32
Уорнер
Коллен
8
Max
Alves
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
19
Мишель
Бенжи
7
Пато
Алешандре
13
Акинделе
Тешо
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1
Орландо Сити
4-4-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Орландо Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:1
М
4:3
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
2:0
ОК
5:2
ОК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 8 (2) 0.42
Кайе Марк-Энтони 3 0.16
Абубакар Лалас 3 0.16
Льюис Джонатан 3 0.16
Барриос Майкл 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Зардес Гьяси 1 (1) 0.05
Шиньяшики Андре 1 0.05
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Акоста Бриан 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 0.35
Торрес Факундо 3 0.15
Пато Алешандре 3 (1) 0.15
Урсо Жуниор 2 0.1
Тейшейра Руан 2 0.1
Моутинью Жоау 2 0.1
Янссон Робин 1 0.05
Смит Кайл 1 0.05
Шлегель Родриго 1 0.05
Мишель Бенжи 1 0.05
Перейра Маурисио 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 5 1
Трасти Остон 4 1
Уилсон Дэнни 5 0
Акоста Бриан 5 0
Абубакар Лалас 5 0
Эстевес Лукас 3 1
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Розенберри Киган 3 0
Max Alves 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 4 1
Смит Кайл 4 0
Моутинью Жоау 3 0
Гальесе Педро 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Перейра Маурисио 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Карлос Антонио 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
6
43%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
5
26%
6
30%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
8
38%
3
13%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
4
19%
7
30%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
4
19%
2
9%
76-90

Пропущено

26
29
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
8%
3
10%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
7
27%
1
3%
31-45
6
23%
7
24%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
4
15%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 20 9 9 2 30 - 13 36
2. Нью-Йорк Сити 0:0 19 9 6 4 37 - 21 33
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Цинциннати 2:1 20 8 5 7 32 - 34 29
6. Орландо Сити 0:0 20 8 5 7 24 - 28 29
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 0:0 18 6 8 4 23 - 18 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 2:1 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 0:1 19 6 4 9 18 - 28 22
12. Чикаго Файр 2:0 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 0:2 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 0:0 18 5 3 10 23 - 37 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 1:0 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Миннесота Юнайтед 1:0 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Реал Солт-Лейк 1:2 20 8 6 6 25 - 26 30
6. Даллас 0:0 20 7 8 5 30 - 23 29
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 0:1 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 1:2 20 7 3 10 21 - 33 24
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Колорадо Рэпидс 0:0 19 5 6 8 21 - 26 21
13. Спортинг Канзас-Сити 0:1 21 5 4 12 18 - 35 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 4 7 7 29 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 0:0 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 1:0 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 2:1 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 0:2 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 0:0 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 2:0 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Цинциннати 2:1 10 4 2 4 19 - 17 14
12. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
13. Коламбус Кру 0:0 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 0:0 10 3 2 5 13 - 15 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 1:2 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Колорадо Рэпидс 0:0 10 5 3 2 14 - 7 18
4. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Даллас 0:0 10 5 3 2 16 - 9 18
6. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
7. Миннесота Юнайтед 1:0 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Сиэтл Саундерс 0:1 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 1:0 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 1:0 10 4 4 2 12 - 8 16
3. Цинциннати 2:1 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 0:0 11 3 6 2 13 - 13 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 0:0 10 3 5 2 9 - 9 14
7. Нью-Йорк Сити 0:0 8 2 3 3 9 - 9 9
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 0:0 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 2:1 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:1 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 0:2 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 0:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 0:1 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Реал Солт-Лейк 1:2 11 2 3 6 10 - 20 9
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 12 2 2 8 10 - 26 8
11. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 10 2 0 8 8 - 22 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 0 3 6 10 - 20 3
14. Колорадо Рэпидс 0:0 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Орландо Сити
1.89
3.90
4.10
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Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Орландо Сити онлайн

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