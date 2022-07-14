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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
0:1
22' Гол
Торрес Факундо
40' Желтая карточка
Эстевес Лукас
1:1
65' Гол
Зардес Гьяси
66' Желтая карточка
Перейра Маурисио
69' Желтая карточка
Абубакар Лалас
77' Желтая карточка
Льюис Джонатан
77' Желтая карточка
Урсо Жуниор
82' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
83' Желтая карточка
Холлидей Майкл
86' Желтая карточка
Розенберри Киган
90'+5
22
Ярброуг
Вильям
33
Бейташур
Стивен
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
15
Николсон
Сэм
32
Уорнер
Коллен
8
Max
Alves
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
17
Торрес
Факундо
11
Урсо
Жуниор
5
Cesar
Araujo
19
Мишель
Бенжи
7
Пато
Алешандре
13
Акинделе
Тешо
Колорадо Рэпидс
4-1-4-1
Орландо Сити
4-4-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Орландо Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:1
М
4:3
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
2:0
ОК
5:2
ОК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 8 (2) 0.42
Кайе Марк-Энтони 3 0.16
Абубакар Лалас 3 0.16
Льюис Джонатан 3 0.16
Зардес Гьяси 2 (1) 0.11
Барриос Майкл 1 0.05
Эстевес Лукас 1 0.05
Шиньяшики Андре 1 0.05
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Акоста Бриан 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 7 0.35
Торрес Факундо 4 0.2
Пато Алешандре 3 (1) 0.15
Урсо Жуниор 2 0.1
Тейшейра Руан 2 0.1
Моутинью Жоау 2 0.1
Янссон Робин 1 0.05
Смит Кайл 1 0.05
Шлегель Родриго 1 0.05
Мишель Бенжи 1 0.05
Перейра Маурисио 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 5 1
Уилсон Дэнни 6 0
Абубакар Лалас 6 0
Трасти Остон 4 1
Эстевес Лукас 4 1
Акоста Бриан 5 0
Розенберри Киган 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Льюис Джонатан 3 0
Max Alves 3 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 9 1
Шлегель Родриго 6 1
Cesar Araujo 4 1
Смит Кайл 4 0
Моутинью Жоау 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Гальесе Педро 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Карлос Антонио 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Малрейни Джейк 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
6
40%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
5
26%
6
30%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
0
0%
2
8%
1-15
8
36%
4
17%
16-30
3
14%
7
29%
29%
31-45
4
18%
7
29%
29%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
18%
2
8%
76-90

Пропущено

27
30
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
2
7%
3
10%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
7
26%
1
3%
31-45
6
22%
7
23%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
4
15%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 9 9 2 31 - 14 36
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 19 6 4 9 19 - 29 22
12. Чикаго Файр 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 18 5 3 10 25 - 39 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Миннесота Юнайтед 20 8 4 8 27 - 25 28
6. Даллас 20 7 7 6 30 - 24 28
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 19 8 3 8 27 - 25 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 19 5 7 7 32 - 38 22
13. Колорадо Рэпидс 19 5 6 8 22 - 27 21
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 10 5 2 3 15 - 14 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Колорадо Рэпидс 10 5 3 2 15 - 8 18
5. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 9 4 4 1 19 - 17 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 11 5 1 5 17 - 16 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 14 - 10 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Эстевес Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Факундо Торрес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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