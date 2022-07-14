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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
1:3
Второй тайм: 64'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
13' Пенальти
Эспиноса Кристиан
0:2
14' Гол
Эбобисс Жереми
33' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
0:3
40' Гол
Лопес Маркос
41' Желтая карточка
Лопес Маркос
1:3
48' Гол
Йовелич Деян
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
26
Альварес
Эфраин
37
Daniel
Aguirre
6
Равелсон
Райан
11
Грандсир
Самуэль
7
Васкес
Виктор
II
99
Йовелич
Деян
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
27
Лопес
Маркос
IV
14
Юилл
Джексон
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
52.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

34.9%
25.6%
39.5%
15 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.6%
41.9%
25.5%
14 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:2
М
1:3
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
3:0
М
3:3
М
1:0
М
0:3
ОК
3:2
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
5:2
ОК
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
1:3
М
0:1
М
2:2
М
3:4
М
2:3
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:3
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 7 0.37
Йовелич Деян 6 (1) 0.32
Равелсон Райан 3 0.16
Альварес Эфраин 2 0.11
Коста Дуглас 2 0.11
Дельгадо Марко 2 (1) 0.11
Грандсир Самуэль 1 0.05
Кьестан Саша 1 (1) 0.05
Кулибали Сега 1 0.05
Эдвардс Рахим 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Васкес Виктор II 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Daniel Aguirre 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 11 (1) 0.58
Эспиноса Кристиан 5 (3) 0.26
Монтейру Жамиру 3 0.16
Юилл Джексон 3 0.16
Киканович Бенджамин 2 0.11
Кальво Франсиско 2 0.11
Кауэлл Кейд 1 0.05
Томпсон Томми 1 0.05
Натан Рафаэл 1 0.05
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.05
Лопес Маркос IV 1 0.05
Скахен Джек 1 0.05
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 6 0
Уильямс Дэррик 5 0
Коста Дуглас 3 1
Дельгадо Марко 3 1
Депай Ник 4 0
Чичарито 3 0
Равелсон Райан 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Грандсир Самуэль 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Эдвардс Рахим 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Маркос IV 5 0
Марье Поль 5 0
Ремеди Эрик 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Натан Рафаэл 3 0
Юилл Джексон 2 0
Жудсон 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1

Голы по времени матча

Забито

16
10
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
7
44%
3
30%
76-90

Пропущено

13
20
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
31%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
3
33%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
1
10%
2
12%
76-90

Забито

25
29
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
5
20%
1
3%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
5
20%
3
10%
46-60
3
12%
9
31%
61-75
10
40%
8
28%
76-90

Пропущено

23
37
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
4
17%
5
14%
1-15
5
22%
4
11%
16-30
4
17%
6
16%
31-45
4
17%
7
19%
46-60
4
17%
9
24%
61-75
2
9%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 9 9 2 31 - 14 36
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
7. Шарлотт 20 8 2 10 23 - 24 26
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Интер Майами 19 6 4 9 19 - 29 22
12. Чикаго Файр 20 5 5 10 20 - 27 20
13. Торонто 20 5 4 11 26 - 38 19
14. Ди Си Юнайтед 18 5 3 10 25 - 39 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 20 12 4 4 41 - 23 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
4. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
5. Миннесота Юнайтед 20 8 4 8 27 - 25 28
6. Даллас 20 7 7 6 30 - 24 28
7. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 19 8 3 8 27 - 25 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 19 8 2 9 26 - 23 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 19 5 7 7 32 - 38 22
13. Колорадо Рэпидс 19 5 6 8 22 - 27 21
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
5. Интер Майами 10 5 2 3 15 - 14 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
8. Клёб де Фут Монреаль 9 5 0 4 17 - 14 15
9. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
10. Чикаго Файр 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
3. Остин 9 5 3 1 22 - 8 18
4. Колорадо Рэпидс 10 5 3 2 15 - 8 18
5. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
6. Даллас 10 5 2 3 16 - 10 17
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 9 4 4 1 19 - 17 16
10. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 11 5 1 5 17 - 16 16
11. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 14 - 10 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 9 0 3 6 10 - 19 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 9 3 1 5 9 - 11 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 10 1 3 6 13 - 21 6
14. Колорадо Рэпидс 9 0 3 6 7 - 19 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Ничья
    Сан-Хосе Эрткуэйкс
    1.60
    4.60
    4.90
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