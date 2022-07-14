Стадион: Dignity Health Sports Park
2:3
Конец матча
0'
0:1
13' ПенальтиЭспиноса Кристиан
0:2
14' ГолЭбобисс Жереми
33' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
0:3
40' ГолЛопес Маркос
41' Желтая карточкаЛопес Маркос
1:3
48' ГолЙовелич Деян
2:3
88' ГолЙовелич Деян
90'+5
Ход матча
13'
14'
33'
40'
41'
48'
1:3
63'
88'
2:3
99
Йовелич
Деян
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Preston Judd
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
52.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
34.9%
25.6%
39.5%
15 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.6%
41.9%
25.5%
14 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|8 (1)
|0.42
|Чичарито
|7
|0.37
|Равелсон Райан
|3
|0.16
|Альварес Эфраин
|2
|0.11
|Коста Дуглас
|2
|0.11
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.11
|Грандсир Самуэль
|1
|0.05
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.05
|Кулибали Сега
|1
|0.05
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Васкес Виктор II
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Кабрал Кевин
|0
|0
|Daniel Aguirre
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|11 (1)
|0.58
|Эспиноса Кристиан
|5 (3)
|0.26
|Монтейру Жамиру
|3
|0.16
|Юилл Джексон
|3
|0.16
|Киканович Бенджамин
|2
|0.11
|Кальво Франсиско
|2
|0.11
|Кауэлл Кейд
|1
|0.05
|Томпсон Томми
|1
|0.05
|Натан Рафаэл
|1
|0.05
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.05
|Лопес Маркос IV
|1
|0.05
|Скахен Джек
|1
|0.05
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|6
|0
|Уильямс Дэррик
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Дельгадо Марко
|3
|1
|Депай Ник
|4
|0
|Чичарито
|3
|0
|Равелсон Райан
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Натан Рафаэл
|3
|0
|Юилл Джексон
|2
|0
|Жудсон
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
18
13
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
11%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
8
44%
3
23%
76-90
Пропущено
16
22
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
6
38%
3
14%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
1
6%
5
23%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
3
33%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
3
33%
5
26%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
1
10%
2
12%
76-90
Забито
27
32
7 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
5
19%
3
9%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
6
22%
3
9%
46-60
3
11%
9
28%
61-75
11
41%
8
25%
76-90
Пропущено
26
39
16 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
6
23%
5
13%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
5
19%
6
15%
31-45
4
15%
8
21%
46-60
4
15%
9
23%
61-75
2
8%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|9
|9
|2
|31 - 14
|36
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|7.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Интер Майами
|19
|6
|4
|9
|19 - 29
|22
|12.
|Чикаго Файр
|20
|5
|5
|10
|20 - 27
|20
|13.
|Торонто
|20
|5
|4
|11
|26 - 38
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|18
|5
|3
|10
|25 - 39
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|5.
|Миннесота Юнайтед
|20
|8
|4
|8
|27 - 25
|28
|6.
|Даллас
|20
|7
|7
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|19
|8
|2
|9
|26 - 23
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|13.
|Колорадо Рэпидс
|19
|5
|6
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Интер Майами
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|9.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Чикаго Файр
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|6.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию