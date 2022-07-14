Стадион: Нью-Йорк
2:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
6'
36'
1:1
41'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
22
Периссе
Эв
19
Мбок
Гридж
10
Матео
Клара
19
Кес
Сари
20
Бисманс
Жюли
13
Донт
Елена
11
Кайман
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Периссе ЭвЗащитник
-
19 Мбок ГриджЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео КлараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лерон ЖюстинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сиссоко АваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Дали КензаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Баша СельмаНападающий
-
18 Сарр УлематаНападающий
-
Главный тренер: Дьякр Корин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кес СариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Бисманс ЖюлиПолузащитник
-
13 Донт ЕленаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кайман ЖанисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лемей ДидеВратарь
-
21 Лихтфус ЛизаВратарь
-
22 Делосе ЛаураЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Миннарт МариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сернелс Ив
История личных встреч
Франция (жен)
Бельгия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Франция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейоро Грас
|3
|1.5
|Катото Мари-Антуанетт
|1
|0.5
|Диани Кадидиату
|1
|0.5
|Каскарино Дельфин
|1
|0.5
|Каршауи Сакина
|0
|0
|Толетти Санди
|0
|0
Бельгия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванхавермат Жюстин
|1 (1)
|0.5
Карточки
Франция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Бельгия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филтьенс Давина
|1
|0
|Ванхавермат Жюстин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (жен)
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Франция (жен) - Камерун (жен) 4:0 Франция (жен) - Словения (жен) 1:0
Уэльс (жен) - Франция (жен) 1:2 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Франция (жен) - Уэльс (жен) 2:0 Франция (жен) - Казахстан (жен) 6:0 Казахстан (жен) - Франция (жен) 0:5 Франция (жен) - Эстония (жен) 11:0 Словения (жен) - Франция (жен) 2:3 Греция (жен) - Франция (жен) 0:10 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Франция (жен) - США (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0 Франция (жен) - Казахстан (жен) 12:0
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1
Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Бельгия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (жен)
|2:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Исландия (жен)
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Бельгия (жен)
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Италия (жен)
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Франция (жен) 2:1 Бельгия (жен)
Исход игры
Франция (жен)
92.6% (113)
Ничья
4.1% (5)
Бельгия (жен)
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (72)
Меньше
35.14% (39)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
2:1 Франция (жен)
30.3% (37)
2:0 Франция (жен)
23% (28)
3:1 Франция (жен)
12.3% (15)
3:0 Франция (жен)
7.4% (9)
1:0 Франция (жен)
4.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:2 Франция (жен)
2.5% (3)
4:1 Франция (жен)
1.6% (2)
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