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  3. Чемпионат Европы (женщины) 2022

Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Франция (жен)
2:1
Первый тайм: 45+'
Бельгия (жен)
0'
1:0
6' Гол
Диани Кадидиату
1:1
36' Гол
Кайман Жанис
2:1
41' Гол
Мбок Гридж

Ход матча

6'
Диани Кадидиату
(Каршауи Сакина)
1:0
17'
Сарр Улемата
Катото Мари-Антуанетт
 
36'
1:1
Кайман Жанис
(Вулларт Тесса)
41'
Мбок Гридж
(Матео Клара)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 122
Франция (жен) 92.6% (113)
X 4.1% (5)
Бельгия (жен) 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (жен)
Ничья
Бельгия (жен)
1.18
8.20
17.00
Все Коэффициенты
21
Пейро-Магнин
Полин
22
Периссе
Эв
19
Мбок
Гридж
3
Ренар
Венди
7
Каршауи
Сакина
8
Гейоро
Грас
14
Бильбо
Шарлот
10
Матео
Клара
11
Диани
Кадидиату
9
Катото
Мари-Антуанетт
20
Каскарино
Дельфин
1
Эврар
Ники
15
Вангелуве
Джоди
19
Кес
Сари
18
Де
Неве
Лаура
2
Филтьенс
Давина
10
Ванхавермат
Жюстин
20
Бисманс
Жюли
13
Донт
Елена
6
Де
Кеньи
Тине
11
Кайман
Жанис
9
Вулларт
Тесса
Франция (жен)
4-3-3
Бельгия (жен)
4-2-3-1

История личных встреч

Франция (жен)
Бельгия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейоро Грас 3 1.5
Катото Мари-Антуанетт 1 0.5
Диани Кадидиату 1 0.5
Каскарино Дельфин 1 0.5
Каршауи Сакина 0 0
Толетти Санди 0 0
Бельгия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванхавермат Жюстин 1 (1) 0.5

Карточки

Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельгия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филтьенс Давина 1 0
Ванхавермат Жюстин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (жен)
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Франция (жен) - Камерун (жен) 4:0 Франция (жен) - Словения (жен) 1:0
Уэльс (жен) - Франция (жен) 1:2 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Франция (жен) - Уэльс (жен) 2:0 Франция (жен) - Казахстан (жен) 6:0 Казахстан (жен) - Франция (жен) 0:5 Франция (жен) - Эстония (жен) 11:0 Словения (жен) - Франция (жен) 2:3 Греция (жен) - Франция (жен) 0:10 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Франция (жен) - США (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0 Франция (жен) - Швейцария (жен) 2:0 Франция (жен) - Казахстан (жен) 12:0
Бельгия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Бельгия (жен) - Люксембург (жен) 6:1 Бельгия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1
Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Косово (жен) - Бельгия (жен) 1:6 Албания (жен) - Бельгия (жен) 0:5 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Уэльс (жен) - Бельгия (жен) 0:0 Словакия (жен) - Бельгия (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Польша (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Армения (жен) 19:0 Норвегия (жен) - Бельгия (жен) 4:0 Бельгия (жен) - Косово (жен) 7:0 Бельгия (жен) - Албания (жен) 7:0 Польша (жен) - Бельгия (жен) 1:1 Люксембург (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Испания (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Бельгия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (жен) 2:1 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Исландия (жен) 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Бельгия (жен) 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Италия (жен) 2 0 1 1 2 - 6 1
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • 45'
    Уже бельгийки стараются прессинговать соперниц на чужой половине поля.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавила Фостер в первом тайме.
  • 45'
    Вулларт сделала неточный пас налево на Филтьенс.
  • 44'
    Француженки в центре поля контролируют мяч.
  • 43'
    Каршауи заблокировала навес Донт справа к воротам.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    МБОК!!! Матео исполнила подачу от углового флага, но мяч вернулся к Кларе. Подача Матео справа получилась ближе к воротам, где Мбок головой вколотила футбольный снаряд в сетку.
  • 40'
    Француженки вновь пытаются взвинтить темп, но в концовке тайма это сделать уже непросто.
  • 38'
    Каршауи слева вошла в штрафную площадь и сделала пас на Сарр, которая распорядилась мячом неудачно.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КАЙМАН!!! Вулларт слева приняла мяч и сразу сделала пас в штрафную площадь, где Кайман сыграла на опережение и протолкнула футбольный снаряд мимо Пейро-Магнин в сетку.
  • 35'
    Навес Каскарино справа к дальней штанге на Сарр перехватила Вангелуве.
  • Угловой
    34'
    Матео неудачно разыграла угловой удар с партнёршей, быстро потеряв мяч.
  • 33'
    Француженки продолжают уверенно комбинировать на чужой половине поля. Соперницы за первые полчаса совершили лишь пару выпадов на чужую половину поля.
  • 32'
    Диани слева в штрафной площади обыграла нескольких соперниц, но точного навеса на дальнюю штангу исполнить не смогла.
  • 30'
    Навес Периссе справа в штрафную площадь не дошёл до партнёрш.
  • Угловой
    29'

    Матео от углового флага навесила на Ренар, которая головой пробила немного левее ворот.

  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Навес Каскарино справа  к воротам заблокировала Филтьенс.
    • 27'
      Удар Каскарино с двадцати двух метров заблокировала Ванхавермат.
    • 26'
      Француженки на чужой половине поля часто вступают в прессинг и не позволяют соперницам легко пересекать центральную линию поля.
    • Угловой
      25'
      Матео от углового флага навесила в центр штрафной площади, откуда бельгийки мяч выбили.
    • 24'
      Ренар не смогла выиграть борьбу вверху после заброса вперёд от Периссе со штрафного.
    • Фол, нарушение
      23'
      Кес сбила Диани на подходе к штрафной площади. Тридцать два метра до ворот.
    • Офсайд
      22'
      Сарр оказалась в офсайде.
    • 20'
      Пириссе справа навесила к дальней штанге, где Фильенс не позволила вверху сыграть Каскарино.
    • 19'
      Матео от углового флага на Ренар, чей удар головой приняли на себя бельгийские защитницы.
    • Замена
      18'
      Замена в составе сборной Франции: вместо Мари-Антуанетт Катото на поле вышла Улемата Сарр.
    • Опасный момент
      17'
      Каршауи слева прострелила на Диани, удар которой в упор парировала Эврар.
    • Травма, повреждение
      16'
      Катото получила травму и отправилась с медиками за пределы поля.
    • Травма, повреждение
      14'
      У центрального круга неудачно столкнулись Донт и Бильбо. Обеим футболисткам требуется помощь медиков.
    • 13'
      Удар Каскарино с восемнадцати метров заблокировала Бисманс.
    • Опасный момент
      12'
      Каскарино слева с двадцати метров пробила рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      11'
      Вангелуве в центре поля сбила Каскарино.
    • 10'
      Француженки продолжают контролировать мяч, но темп немного снизили.
    • Видеоповтор
      8'
      Долго длилась проверка ВАР на предмет офсайда у Каршауи. Положение Сакины признано верным и гол остаётся в силе.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ДИАНИ!!! Каршауи слева совершила проход вперёд и навесила к дальней штанге, где Диани головой отправила мяч в сетку.
    • Угловой
      6'
      Навес Матео от углового флага к линии штрафной площади перехватила Кайман, но выбила мяч на соперниц.
    • 5'
      Бельгийки первые минуты встречи проводят в обороне, не помышляя об острых выпадах вперёд.
    • 5'
      Катото немного не достала мяч головой в прыжке после навеса с левого фланга.
    • Угловой
      4'
      Матео от углового флага навесила на Ренар, которая головой пробила рядом с правой штангой.
    • 3'
      Француженки сразу пытаются предложить соперницам высокий темп игры.
    • 2'
      Сборная Франции играет в синей форме, сборная Бельгии - в бежевой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Нью-Йорке"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы D чемпионата Европы среди женщин, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 122
    Франция (жен) 92.6% (113)
    X 4.1% (5)
    Бельгия (жен) 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция (жен)
    Ничья
    Бельгия (жен)
    1.18
    8.20
    17.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Франция (жен) 2:1 Бельгия (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Франция (жен) 2:1 Бельгия (жен)

    Исход игры
    Франция (жен)
    92.6% (113)
    Ничья
    4.1% (5)
    Бельгия (жен)
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (72)
    Меньше
    35.14% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    58.56% (65)
    Нет
    41.44% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (жен)
    30.3% (37)
    2:0 Франция (жен)
    23% (28)
    3:1 Франция (жен)
    12.3% (15)
    3:0 Франция (жен)
    7.4% (9)
    1:0 Франция (жен)
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Франция (жен)
    2.5% (3)
    4:1 Франция (жен)
    1.6% (2)
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    Франция (жен)
    Бельгия (жен)
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