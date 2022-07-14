Француженки вновь пытаются взвинтить темп, но в концовке тайма это сделать уже непросто.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! МБОК!!! Матео исполнила подачу от углового флага, но мяч вернулся к Кларе. Подача Матео справа получилась ближе к воротам, где Мбок головой вколотила футбольный снаряд в сетку.

Уже бельгийки стараются прессинговать соперниц на чужой половине поля.

38' Каршауи слева вошла в штрафную площадь и сделала пас на Сарр, которая распорядилась мячом неудачно.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

КАЙМАН!!! Вулларт слева приняла мяч и сразу сделала пас в штрафную площадь, где Кайман сыграла на опережение и протолкнула футбольный снаряд мимо Пейро-Магнин в сетку.

35' Навес Каскарино справа к дальней штанге на Сарр перехватила Вангелуве.

34' Матео неудачно разыграла угловой удар с партнёршей, быстро потеряв мяч.

33' Француженки продолжают уверенно комбинировать на чужой половине поля. Соперницы за первые полчаса совершили лишь пару выпадов на чужую половину поля.

32' Диани слева в штрафной площади обыграла нескольких соперниц, но точного навеса на дальнюю штангу исполнить не смогла.

30' Навес Периссе справа в штрафную площадь не дошёл до партнёрш.