Стадион: Academy Stadium
0:1
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
17
Боаттен
Лиза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боаттен ЛизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бертолини Милена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шевинг АудурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халльдоурссон Торстейнн
История личных встреч
Италия (жен)
Исландия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Италия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьемонте Мартина
|1
|0.5
|Боаттен Лиза
|0
|0
Исландия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильхьяльмсдоттир Каролина Леа
|1
|0.5
|Торвальдсдоттир Берглинд Бьёрг
|1
|0.5
Карточки
Италия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гама Сара
|1
|0
|Боаттен Лиза
|1
|0
|Симонетти Фламиния
|1
|0
Исландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Италия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Италия (жен) - Литва (жен) 7:0
Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Италия (жен) - Норвегия (жен) 2:1 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Швейцария (жен) 1:2 Литва (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Хорватия (жен) 3:0 Хорватия (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Молдова (жен) 3:0 Австрия (жен) - Италия (жен) 2:3 Италия (жен) - Голландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Израиль (жен) 12:0 Дания (жен) - Италия (жен) 0:0 Италия (жен) - Дания (жен) 1:3 Босния и Герцеговина (жен) - Италия (жен) 0:5
Исландия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Польша (жен) - Исландия (жен) 1:3 Чехия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Беларусь (жен) - Исландия (жен) 0:5
Кипр (жен) - Исландия (жен) 0:4 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) - Кипр (жен) 5:0 Исландия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Исландия (жен) - Ирландия (жен) 3:2 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Венгрия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Исландия (жен) 1:3 Швеция (жен) - Исландия (жен) 2:0 Исландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Исландия (жен) - Латвия (жен) 9:0 Исландия (жен) - Украина (жен) 1:0 Исландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Латвия (жен) - Исландия (жен) 0:6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Исландия (жен)
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Франция (жен)
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Бельгия (жен)
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Италия (жен)
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Прогнозы на матч Италия (жен) 0:1 Исландия (жен)
Исход игры
Италия (жен)
89% (113)
Ничья
7.1% (9)
Исландия (жен)
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (60)
Меньше
45.95% (51)
Обе команды забьют
Да
47.75% (53)
Нет
52.25% (58)
Популярный счёт
2:1 Италия (жен)
30.7% (39)
2:0 Италия (жен)
22% (28)
1:0 Италия (жен)
14.2% (18)
3:0 Италия (жен)
6.3% (8)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:1 Италия (жен)
3.1% (4)
4:0 Италия (жен)
2.4% (3)
1:2 Исландия (жен)
1.6% (2)
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