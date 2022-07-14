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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Италия (жен)
0:1
Перерыв
Исландия (жен)

Ход матча

3'
0:1
Вильхьяльмсдоттир Каролина Леа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 127
Италия (жен) 89% (113)
X 7.1% (9)
Исландия (жен) 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия (жен)
Ничья
Исландия (жен)
2.25
3.55
3.10
Все Коэффициенты
1
Джулиани
Лаура
16
Ди
Гульельмо
Лючия
3
Гама
Сара
5
Линари
Елена
17
Боаттен
Лиза
2
Бергамаски
Валентина
7
Симонетти
Фламиния
8
Розуччи
Мартина
18
Карузо
Арианна
20
Пьемонте
Мартина
19
Гиацинти
Валентина
1
Сигурдардоттир
Сандра
3
Видарсдоттир
Элиза
4
Виггосдоттир
Перла
Глодис
18
Арнардоттир
Гвюдрун
11
Гисладоттир
Гвюдни
Хадльбера
5
Йонсдоттир
Гуннхильдур
10
Бриньярсдоттир
Дагни
7
Гуннарсдоттир
Сара
Бьорк
23
Йонсдоттир
Свейндис
Яне
9
Торвальдсдоттир
Берглинд
Бьёрг
8
Вильхьяльмсдоттир
Каролина
Леа
Италия (жен)
4-4-2
Исландия (жен)
4-3-3

История личных встреч

Италия (жен)
Исландия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Италия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьемонте Мартина 1 0.5
Боаттен Лиза 0 0
Исландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильхьяльмсдоттир Каролина Леа 1 0.5
Торвальдсдоттир Берглинд Бьёрг 1 0.5

Карточки

Италия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гама Сара 1 0
Боаттен Лиза 1 0
Симонетти Фламиния 1 0
Исландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Италия (жен) - Литва (жен) 7:0
Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Италия (жен) - Норвегия (жен) 2:1 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Швейцария (жен) 1:2 Литва (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Хорватия (жен) 3:0 Хорватия (жен) - Италия (жен) 0:5 Италия (жен) - Молдова (жен) 3:0 Австрия (жен) - Италия (жен) 2:3 Италия (жен) - Голландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Израиль (жен) 12:0 Дания (жен) - Италия (жен) 0:0 Италия (жен) - Дания (жен) 1:3 Босния и Герцеговина (жен) - Италия (жен) 0:5
Исландия (жен)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бельгия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Польша (жен) - Исландия (жен) 1:3 Чехия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Беларусь (жен) - Исландия (жен) 0:5
Кипр (жен) - Исландия (жен) 0:4 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Исландия (жен) - Кипр (жен) 5:0 Исландия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Исландия (жен) - Ирландия (жен) 3:2 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:0 Венгрия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Исландия (жен) 1:3 Швеция (жен) - Исландия (жен) 2:0 Исландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Исландия (жен) - Латвия (жен) 9:0 Исландия (жен) - Украина (жен) 1:0 Исландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Исландия (жен) 0:1 Латвия (жен) - Исландия (жен) 0:6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия (жен) 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Франция (жен) 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Бельгия (жен) 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Италия (жен) 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму, отправив команды в раздевалки. Пока 1-0 в пользу Исландии. 
  • 45'
    А теперь себя показывает Сигурдардоттир, забирая мяч намертво после подачи Гамы в район одиннадцатиметровой отметки. 
  • 44'
    Джулиани снова действует надёжно, вовремя покидая ворота и выбивая мяч на чужую половину поля. Не успевали защитницы за бежавшей по центру Свейндис Йонсдоттир. 
  • Офсайд
    43'
    Пьемонте выполнила классную проникающую передачу на Гиацинти, которая с мячом встретилась, но пробить не успела, так как лайнсмен "зажёг" флажок. 
  • 42'
    Лаура Джулиани вынуждена была выходить из ворот, чтобы выбить мяч из своей штрафной площадки после аута соперниц. 
  • 40'
    Свидетелями девятого удара сборной Италии мы стали, но снова он не сопровождался точностью. Всего дважды страж ворот Исландии вступал в игру, но с проблемами не сталкивался. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Ещё один свисток арбитра раздался. Теперь уже исландки провинились, не по правилам отобрав мяч перед чужой штрафной. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Не идёт игра у Гиацинти. Либо не успеет к мячу, либо пробьёт неточно, а сейчас ещё и в волейбол сыграла на чужой половине поля. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Много фолов совершает Исландия. Но ей важно сохранить перевес в счёте и уйти на перерыв в роли лидера. Да и нарушения в основном далеко от ворот фиксируются. 
  • 36'
    Нет, не поможет. В очередной раз мяч был доставлен в район ближней штанги, где располагались исключительно футболистки сборной Исландии. 
  • Угловой
    35'
    Может угловой поможет итальянкам потревожить владения Сигурдардоттир? Сейчас это и узнаем. 
  • 34'
    Валентина Гиацинти ворвалась в штрафную площадку, откликнувшись на передачу из глубины поля, но до круглого не добралась. 
  • 33'
    Итальянки прижимают соперниц к их воротам, проводя затяжную позиционную атаку. Однако опасных моментов слишком мало, а удары преимущественно неточные. 
  • 31'
    Гиацинти получила передачу от Пьемонте и пробила в касание из-за пределов штрафной площадки, отправив игровой снаряд мимо цели. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Видарсдоттир потеряла мяч на своей половине поля, а потом вступила в отбор и вернула игровой снаряд, но не без помощи фола. 
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    • Фол, нарушение
      29'
      Атакой на атаку отвечают команды. Сначала Италия провела наступление и отметилась ударом, который был заблокирован, а потом исландки появились у чужих ворот, завершив поход фолом. 
    • Опасный момент
      28'
      ОПАСНО! Симонетти навесила в центр штрафной площадки с правого фланга, откуда в касание пробила Пьемонте, но в створ не попала. 
    • Опасный момент
      27'
      Исландки провели ещё одно наступление, которое на сей раз могло завершиться неприятностями для Италии, но Йонсдоттир не попала в створ, выстрелив с правого края штрафной площадки. 
    • 26'
      Давненько не видели мы в атаке Исландию, а сейчас такая возможность представилась, но ничего опасного у ворот Джулиани не произошло. 
    • Офсайд
      25'
      Бергамаски раньше времени начала забег по правому флангу, в результате чего оказалась за спинами оппоненток в момент передачи. 
    • 23'
      На своей половине поля защитницы сборной Италии катают мяч, пытаясь вытянуть на себя соперниц и получить пространство на чужой части поля. 
    • Опасный момент
      22'
      Карузо получает мяч на дуге штрафной площадки и стреляет вторым касанием, но получается слишком слабо. Сигурдардоттир записывает на свой счёт сэйв. 
    • 21'
      Гама выполнила передачу по правому флангу на Пьемонте, которой не удалось зацепиться за игровой снаряд. Гисладоттир оказалась лучше в воздухе. 
    • Угловой
      19'
      Два корнера подряд с правого фланга выполнили итальянки, но ни один из них к точному удару по воротам не привёл. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Йонсдоттир приняла мяч в центральном круге, после чего поставила корпус и заставила Карузо нарушить правила. 
    • 17'
      Легко итальянки добираются до чужой штрафной площадки, а потом выполняют безадресные кроссы. 
    • 16'
      Активно действует Мартина Пьемонте, пока острее всех в своём составе. На сей раз нападающая сборной Италии нанесла неточный удар издали. 
    • 15'
      А теперь через центр Исландия попыталась провести наступление, но Сара Гама оказалась против, успешно сыграв в отборе. 
    • 14'
      Исландки провели атаку правым флангом, которая привела к подаче на линию вратарской, где уверенно сыграла Джулиани. 
    • Судья
      12'
      Гама выполнила верховую передачу в штрафную площадь на Гиацинти, которая не смогла выиграть борьбу на втором этаже, да ещё и упала, но арбитр проигнорировал. 
    • 11'
      Боаттен выполнила подачу в штрафную площадку с правого фланга, но найти своих не смогла. Пока ничего не получается в атаке у Италии. 
    • Угловой
      10'
      С правого фланга Исландия выполнила корнер, после чего нанесла удар по воротам, но неточный - выше цели пролетел круглый. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Наступление сборной Италии правым флангом было прервано свистком арбитра - нарушение правил со стороны Пьемонте зафиксировано. 
    • Офсайд
      7'
      Мартина Пьемонте открылась под передачу в штрафной площадке и нанесла удар, который был заблокирован, а перед этим ещё и в офсайд залезла. 
    • 6'
      Уже шестой гол пропускает Италия на текущем чемпионате Европы. Напомню, в первом туре итальянки проиграли 1-5 француженкам. Если и сегодня останутся без очков, то потеряют шансы на выход в плей-офф. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ВИЛЬХЬЯЛЬМСДОТТИР!!! Аут помогает Исландии открыть счёт. Удалось доставить мяч в центр штрафной площадки, откуда результативно в правый верхний угол пробила Вильхьяльмсдоттир. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Свисток арбитра поставил поединок на паузу. Бриньярсдоттир нарушила правила на Розуччи в верховой борьбе.
    • 3'
      Лиза Боаттен избавилась от опеки на левом фланге и выполнила подачу, после которой мяч оказался в руках Сандры Сигурдардоттир. 
    • 2'
      Исландия нанесла первый удар в матче, введя игровой снаряд в игру, а потом потеряла его, выполнив безадресный пас на правый фланг. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Противостояние женских сборных Италии и Исландии начинается! 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2022 среди женщин, в котором сойдутся Италия и Исландия. Комментирует Дудник Кирилл. 
    Прогнозы 127
    Италия (жен) 89% (113)
    X 7.1% (9)
    Исландия (жен) 3.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Италия (жен)
    Ничья
    Исландия (жен)
    2.25
    3.55
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Италия (жен) 0:1 Исландия (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Италия (жен) 0:1 Исландия (жен)

    Исход игры
    Италия (жен)
    89% (113)
    Ничья
    7.1% (9)
    Исландия (жен)
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (60)
    Меньше
    45.95% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    47.75% (53)
    Нет
    52.25% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Италия (жен)
    30.7% (39)
    2:0 Италия (жен)
    22% (28)
    1:0 Италия (жен)
    14.2% (18)
    3:0 Италия (жен)
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    3:1 Италия (жен)
    3.1% (4)
    4:0 Италия (жен)
    2.4% (3)
    1:2 Исландия (жен)
    1.6% (2)
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    Исландия (жен)
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