Ещё один свисток арбитра раздался. Теперь уже исландки провинились, не по правилам отобрав мяч перед чужой штрафной.

Свидетелями девятого удара сборной Италии мы стали, но снова он не сопровождался точностью. Всего дважды страж ворот Исландии вступал в игру, но с проблемами не сталкивался.

Лаура Джулиани вынуждена была выходить из ворот, чтобы выбить мяч из своей штрафной площадки после аута соперниц.

Пьемонте выполнила классную проникающую передачу на Гиацинти, которая с мячом встретилась, но пробить не успела, так как лайнсмен "зажёг" флажок.

Джулиани снова действует надёжно, вовремя покидая ворота и выбивая мяч на чужую половину поля. Не успевали защитницы за бежавшей по центру Свейндис Йонсдоттир.

А теперь себя показывает Сигурдардоттир, забирая мяч намертво после подачи Гамы в район одиннадцатиметровой отметки.

Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму, отправив команды в раздевалки. Пока 1-0 в пользу Исландии.

Видарсдоттир потеряла мяч на своей половине поля, а потом вступила в отбор и вернула игровой снаряд, но не без помощи фола.

Гиацинти получила передачу от Пьемонте и пробила в касание из-за пределов штрафной площадки, отправив игровой снаряд мимо цели.

Итальянки прижимают соперниц к их воротам, проводя затяжную позиционную атаку. Однако опасных моментов слишком мало, а удары преимущественно неточные.

Валентина Гиацинти ворвалась в штрафную площадку, откликнувшись на передачу из глубины поля, но до круглого не добралась.

Может угловой поможет итальянкам потревожить владения Сигурдардоттир? Сейчас это и узнаем.

Нет, не поможет. В очередной раз мяч был доставлен в район ближней штанги, где располагались исключительно футболистки сборной Исландии.

Много фолов совершает Исландия. Но ей важно сохранить перевес в счёте и уйти на перерыв в роли лидера. Да и нарушения в основном далеко от ворот фиксируются.

Не идёт игра у Гиацинти. Либо не успеет к мячу, либо пробьёт неточно, а сейчас ещё и в волейбол сыграла на чужой половине поля.

29' Атакой на атаку отвечают команды. Сначала Италия провела наступление и отметилась ударом, который был заблокирован, а потом исландки появились у чужих ворот, завершив поход фолом.

28' ОПАСНО! Симонетти навесила в центр штрафной площадки с правого фланга, откуда в касание пробила Пьемонте, но в створ не попала.

27' Исландки провели ещё одно наступление, которое на сей раз могло завершиться неприятностями для Италии, но Йонсдоттир не попала в створ, выстрелив с правого края штрафной площадки.

26' Давненько не видели мы в атаке Исландию, а сейчас такая возможность представилась, но ничего опасного у ворот Джулиани не произошло.

25' Бергамаски раньше времени начала забег по правому флангу, в результате чего оказалась за спинами оппоненток в момент передачи.

23' На своей половине поля защитницы сборной Италии катают мяч, пытаясь вытянуть на себя соперниц и получить пространство на чужой части поля.

22' Карузо получает мяч на дуге штрафной площадки и стреляет вторым касанием, но получается слишком слабо. Сигурдардоттир записывает на свой счёт сэйв.

21' Гама выполнила передачу по правому флангу на Пьемонте, которой не удалось зацепиться за игровой снаряд. Гисладоттир оказалась лучше в воздухе.

19' Два корнера подряд с правого фланга выполнили итальянки, но ни один из них к точному удару по воротам не привёл.