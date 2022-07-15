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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Северная Ирландия (жен)
0:0
Первый тайм: 5'
Англия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77
Прогнозы 121
Северная Ирландия (жен) 1.7% (2)
X 0.8% (1)
Англия (жен) 97.5% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия (жен)
Ничья
Англия (жен)
81.00
22.00
1.03
Все Коэффициенты
1
Бёрнс
Жаклин
2
МакКенна
Ребекка
5
Нельсон
Джули
4
Макфадден
Сара
3
Вэнс
Деми
17
Рафферти
Лаура
8
Каллаган
Марисса
10
Фернесс
Рэйчел
15
Холлоуэй
Ребекка
14
Уэйд
Лорен
11
МакГиннесс
Кирсти
1
Эрпс
Мэри
2
Бронз
Люси
6
Брайт
Милли
8
Уильямсон
Леа
3
Дэйли
Рейчел
10
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
7
Мид
Бет
14
Кирби
Фран
11
Хемп
Лорен
9
Уайт
Эллен
Северная Ирландия (жен)
4-4-2
Англия (жен)
4-2-3-1

История личных встреч

Северная Ирландия (жен)
Англия (жен)

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЧМКЕ
0:5
ЧМКЕ
4:0
ТМС
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джули 1 0.5
Фернесс Рэйчел 0 0
Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мид Бет 4 2
Уайт Эллен 2 1
Хемп Лорен 1 0.5
Руссо Алессия 1 0.5
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.5
Кирби Фран 0 0
Бронз Люси 0 0
Уолш Кейра 0 0

Карточки

Северная Ирландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макфадден Сара 1 0
Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия (жен)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австрия (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5
Австрия (жен) - Северная Ирландия (жен) 3:1 Румыния (жен) - Северная Ирландия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:2 Северная Ирландия (жен) - Фарерские острова (жен) 3:1 Северная Ирландия (жен) - Северная Македония (жен) 9:0 Северная Македония (жен) - Северная Ирландия (жен) 0:11 Северная Ирландия (жен) - Австрия (жен) 2:2 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:0 Северная Ирландия (жен) - Латвия (жен) 4:0 Северная Ирландия (жен) - Люксембург (жен) 4:0 Северная Ирландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Украина (жен) 2:0 Украина (жен) - Северная Ирландия (жен) 1:2 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 6:0 Северная Ирландия (жен) - Фарерские острова (жен) 5:1 Северная Ирландия (жен) - Беларусь (жен) 3:2
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1
Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Северная Македония (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Англия (жен) - Испания (жен) 0:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1 Англия (жен) - Латвия (жен) 20:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Латвия (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:0 Люксембург (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Македония (жен) 8:0 Англия (жен) - Канада (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 6:0 Чехия (жен) - Англия (жен) 2:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия (жен) 0:0 3 2 1 0 9 - 0 7
2. Австрия (жен) 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Норвегия (жен) 0:0 3 1 1 1 4 - 9 4
4. Северная Ирландия (жен) 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • 9'
    Догнала мяч на фланге Уолш и покатила в штрафную, но здесь никого из партнерш не оказалось.
  • Пенальти!
    7'
    Выиграла подбор у штрафной соперниц Стэнвей и пробила с лету, но мяч угодил точно в руку защитнице. Судья назначила пенальти.
  • 6'
    Диагональ исполняла Мид в штрафную на Уайт, но на выходе Бёрнс вынесла мяч кулаками за пределы поля.
  • 5'
    С правого фланга прострелила Бронз вдоль ворот, но мяч от ноги защитницы полетел за пределы поля.
  • 4'
    Пауза в матче. В столкновении с соперницей получила повреждение Бронз, потребуется ей помощь медиков.
  • 3'
    Прорвалась по флангу Уэйд, сместилась в центр и пробила с острого угла, но в падении мяч в сторону отбила Эрпс.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на матч группового этапа женского чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Северной Ирландии и Англии. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 121
Северная Ирландия (жен) 1.7% (2)
X 0.8% (1)
Англия (жен) 97.5% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия (жен)
Ничья
Англия (жен)
81.00
22.00
1.03
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Северная Ирландия (жен) 0:0 Англия (жен)

Исход игры
Северная Ирландия (жен)
1.7% (2)
Ничья
0.8% (1)
Англия (жен)
97.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
31.58% (36)
Нет
68.42% (78)
Популярный счёт
0:2 Англия (жен)
25.6% (31)
1:2 Англия (жен)
19% (23)
0:4 Англия (жен)
14% (17)
0:3 Англия (жен)
14% (17)
1:3 Англия (жен)
5.8% (7)
0:1 Англия (жен)
4.1% (5)
0:5 Англия (жен)
3.3% (4)
0:7 Англия (жен)
1.7% (2)
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Англия (жен)
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