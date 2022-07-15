Стадион: Сент-Мэрис
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
14
Уэйд
Лорен
7
Мид
Бет
14
Кирби
Фран
11
Хемп
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уэйд ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Маги ЭббиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уилсон ЭмилиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилс Кенни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Мид БетПолузащитник
-
14 Кирби ФранПолузащитник
-
11 Хемп ЛоренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Скотт ДжиллПолузащитник
-
20 Тун ЭллаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Arjan Veurink
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Северная Ирландия (жен)
Англия (жен)
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нельсон Джули
|1
|0.5
|Фернесс Рэйчел
|0
|0
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мид Бет
|4
|2
|Уайт Эллен
|2
|1
|Хемп Лорен
|1
|0.5
|Руссо Алессия
|1
|0.5
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|0.5
|Кирби Фран
|0
|0
|Бронз Люси
|0
|0
|Уолш Кейра
|0
|0
Карточки
Северная Ирландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макфадден Сара
|1
|0
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия (жен)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Австрия (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Бельгия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5
Австрия (жен) - Северная Ирландия (жен) 3:1 Румыния (жен) - Северная Ирландия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:2 Северная Ирландия (жен) - Фарерские острова (жен) 3:1 Северная Ирландия (жен) - Северная Македония (жен) 9:0 Северная Македония (жен) - Северная Ирландия (жен) 0:11 Северная Ирландия (жен) - Австрия (жен) 2:2 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:0 Северная Ирландия (жен) - Латвия (жен) 4:0 Северная Ирландия (жен) - Люксембург (жен) 4:0 Северная Ирландия (жен) - Шотландия (жен) 0:1 Северная Ирландия (жен) - Украина (жен) 2:0 Украина (жен) - Северная Ирландия (жен) 1:2 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 6:0 Северная Ирландия (жен) - Фарерские острова (жен) 5:1 Северная Ирландия (жен) - Беларусь (жен) 3:2
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1
Англия (жен) - Бельгия (жен) 3:0 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Северная Македония (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Англия (жен) - Испания (жен) 0:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1 Англия (жен) - Латвия (жен) 20:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Латвия (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:0 Люксембург (жен) - Англия (жен) 0:10 Англия (жен) - Северная Македония (жен) 8:0 Англия (жен) - Канада (жен) 0:2 Франция (жен) - Англия (жен) 3:1 Англия (жен) - Северная Ирландия (жен) 6:0 Чехия (жен) - Англия (жен) 2:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (жен)
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|2.
|Австрия (жен)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|3.
|Норвегия (жен)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|4.
|Северная Ирландия (жен)
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Северная Ирландия (жен) 0:0 Англия (жен)
Исход игры
Северная Ирландия (жен)
1.7% (2)
Ничья
0.8% (1)
Англия (жен)
97.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
31.58% (36)
Нет
68.42% (78)
Популярный счёт
0:2 Англия (жен)
25.6% (31)
1:2 Англия (жен)
19% (23)
0:4 Англия (жен)
14% (17)
0:3 Англия (жен)
14% (17)
1:3 Англия (жен)
5.8% (7)
0:1 Англия (жен)
4.1% (5)
0:5 Англия (жен)
3.3% (4)
0:7 Англия (жен)
1.7% (2)
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