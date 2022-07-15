Первый тайм

9' Догнала мяч на фланге Уолш и покатила в штрафную, но здесь никого из партнерш не оказалось.

7' Выиграла подбор у штрафной соперниц Стэнвей и пробила с лету, но мяч угодил точно в руку защитнице. Судья назначила пенальти.

6' Диагональ исполняла Мид в штрафную на Уайт, но на выходе Бёрнс вынесла мяч кулаками за пределы поля.

5' С правого фланга прострелила Бронз вдоль ворот, но мяч от ноги защитницы полетел за пределы поля.

4' Пауза в матче. В столкновении с соперницей получила повреждение Бронз, потребуется ей помощь медиков.

3' Прорвалась по флангу Уэйд, сместилась в центр и пробила с острого угла, но в падении мяч в сторону отбила Эрпс.