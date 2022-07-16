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Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Финляндия (жен)
0:0
Первый тайм: 27'
Германия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 113
Финляндия (жен) 1.8% (2)
X 0.9% (1)
Германия (жен) 97.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия (жен)
Ничья
Германия (жен)
30.00
11.00
1.11
Все Коэффициенты
1
Таласлахти
Катрийна
11
Хероум
Нора
2
Пиккуямся
Элли
15
Куйкка
Наталия
5
Койвисто
Эмма
7
Энгман
Аделина
10
Аланен
Эмми
20
Сумманен
Эвелийна
14
Колланен
Хейди
18
Линда
Селлстрем
9
Кемппи
Юлиетте
1
Фромс
Мерле
15
Гвинн
Джулия
23
Доорсун
Зара
5
Хегеринг
Марина
2
Кляйнхерне
София
13
Дебриц
Зара
4
Латтвайн
Лена
16
Даллманн
Линда
9
Хут
Свеня
11
Попп
Александра
19
Бюль
Клара
Финляндия (жен)
4-4-2
Германия (жен)
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линда Селлстрем 1 0.33
Вестерлунд Анна 0 0
Германия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попп Александра 2 0.67
Магулл Лина 1 0.33
Бюль Клара 1 0.33
Латтвайн Лена 1 0.33
Шюллер Леа 1 0.33
Раух Фелицитас 0 0
Лохман Сидней 0 0
Обердорф Лена 0 0

Карточки

Финляндия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аланен Эмми 1 0
Германия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раух Фелицитас 2 0
Обердорф Лена 2 0
Хегеринг Марина 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Голландия (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Грузия (жен) 6:0
Словакия (жен) - Финляндия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Финляндия (жен) - Голландия (жен) 0:3 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Финляндия (жен) - Ирландия (жен) 1:2 Грузия (жен) - Финляндия (жен) 0:3 Финляндия (жен) - Словакия (жен) 2:1 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Финляндия (жен) - Польша (жен) 2:2 Австрия (жен) - Финляндия (жен) 2:2 Кипр (жен) - Финляндия (жен) 0:5 Финляндия (жен) - Португалия (жен) 1:0 Шотландия (жен) - Финляндия (жен) 0:1 Финляндия (жен) - Шотландия (жен) 1:0 Словакия (жен) - Финляндия (жен) 2:4
Германия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2
Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Испания (жен) 1:1 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Германия (жен) - Турция (жен) 8:0 Германия (жен) - Израиль (жен) 7:0 Израиль (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Сербия (жен) 5:1 Германия (жен) - Болгария (жен) 7:0 Германия (жен) - Чили (жен) 0:0 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Норвегия (жен) 3:1 Германия (жен) - Австралия (жен) 5:2 Голландия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Бельгия (жен) 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия (жен) 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Испания (жен) 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Дания (жен) 0:0 3 1 1 1 1 - 4 4
4. Финляндия (жен) 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • Анонс
    26'
    В параллельном матче с участием Дании и Испании счет пока не открыт. От результата того матча зависит многое. В частности, судьба второго участника плей-офф от этой группы.
  • 25'
    Германия все подбирает. Все спорные мячи. Очень быстро ориентируется Бундестим, атакую то по левому, то по правому флангу.
  • 24'
    Середина первого тайма идет. Подача с левого края в центр штрафной. Оттуда идет скидка на Попп, у которой удар не получается от слова "совсем".
  • 22'
    Хут подавала мяч в центр штрафной - спокойно сыграла на выходе голкипер Финляндии. Много у нее сегодня работы. Никто не говорил, что будет просто.
  • 21'
    Кстати говоря, сегодня с посещаемостью также большой порядок. Фанаты в большом количестве следят за игрок. Зрелище должно быть интересным.
  • 20'
    Штрафной удар для Финляндии. Подача в немецкую штрафную, и так играет уверенно на выходе голкипер Бундестим.
  • 19'
    Упускает Германия сейчас мяч за пределы поля во время очередной своей атаки. Сфера достается сейчас голкиперу скандинавской команды.
  • 17'
    Германия снова провела свою атаку по правой бровке. Очередной навес Бюль - мяч в руках у финского стража ворот. Уверенная играя в рамке.
  • 16'
    Германия продолжает активно прессинговать оппоненток. Бюль снова идет к штрафной на полном ходу, выполняет подачу - прямо в руки голкиперу "Суоми".
  • 14'
    Еще один момент был у Германии. Попп пропускала мяч между ног, чтобы сферой завладела Бюль. По итогу сфера досталась защитникам, выбившим мяч подальше от рамки.
  • Угловой
    13'
    Еще один угловой подали футболистки сборной Германии. Ошибается на выходе сейчас голкипер Суоми, но затягивает с ударом Латтвайн, что приводит к выносу снаряда из штрафной.
  • Угловой
    12'
    Бюль еще один угловой сейчас заработала для своей команды. С правого края последовал розыгрыш стандарта, который не привел ни к чему интересному.
  • Угловой
    11'
    Угловой удар был разыгран далеко не лучшим образом. Мяч после розыгрыша корнера прилетел к одной из футболисток финской сборной, выбившей мяч в центр поля.
  • Фол, нарушение
    9'
    Штрафной удар заработала сейчас немецкая команда. Бюль подхватила сферу, после чего сместилась к линии штрафной, но пробила точно в ногу защитнице финской сборной.
  • Опасный момент
    8'
    МОМЕНТ! Дебриц оказалась на ударной позиции сейчас. С 22-х метров она наносила выстрел по рамке соперниц, и сфера полетела рядом со стойкой!
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    • 7'
      Снова в атаке была сборная Германии. Подача с правого фланга пришла в центр штрафной - вновь уверенно действует в обороне команда Суоми.
    • 6'
      Угловой немецкая дружина разыграла не лучшим образом. Подача с правого фланга последовала прямо на голову одной из защитниц финской команды.
    • Угловой
      5'
      Пиккуямся в обороне уверенно сейчас сыграла. Прервала 2-й номер финской команды прострел в центр штрафной, выбив сферу за лицевую линию. На угловой.
    • 3'
      Прощупывают то правый, то левый фланг немки. Пока пройти массивную оборону соперниц не удалось, но все для этого продолжает делать команда гостей.
    • 2'
      Попп пробивает по воротам после подачи с левого фланга. Мяч пролетает неподалеку от финского створа! Было по-настоящему опасно!
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперницам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию судейскую коллегию:

      Главный судья: Эмикар Кальдера Баррера (Венесуэла);
      Ассистент: Мигдалия Родригес Чирино (Венесуэла);
      Ассистент: Мари Бланко Боливар (Колумбия);
      Резервный: Марта Уэрта де Аса (Испания).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приглашает всех, кто неравнодушен к женскому футболу, на один из матчей группового этап женского чемпионата Европы. В рамках поединка 3-го тура сойдутся лицом к лицу игроки сборных Финляндии и Германии. Встреча состоится в Милтон-Кинсе, на стадионе «МК».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    Прогнозы 113
    Финляндия (жен) 1.8% (2)
    X 0.9% (1)
    Германия (жен) 97.3% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия (жен)
    Ничья
    Германия (жен)
    30.00
    11.00
    1.11
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Финляндия (жен) 0:0 Германия (жен)

    Исход игры
    Финляндия (жен)
    1.8% (2)
    Ничья
    0.9% (1)
    Германия (жен)
    97.3% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (74)
    Меньше
    32.73% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    0:2 Германия (жен)
    29.2% (33)
    0:3 Германия (жен)
    23% (26)
    1:2 Германия (жен)
    15% (17)
    1:3 Германия (жен)
    12.4% (14)
    0:4 Германия (жен)
    5.3% (6)
    0:5 Германия (жен)
    2.7% (3)
    1:4 Германия (жен)
    2.7% (3)
    2:1 Финляндия (жен)
    1.8% (2)
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    Финляндия (жен)
    Германия (жен)
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