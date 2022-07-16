Упускает Германия сейчас мяч за пределы поля во время очередной своей атаки. Сфера достается сейчас голкиперу скандинавской команды.

Штрафной удар для Финляндии. Подача в немецкую штрафную, и так играет уверенно на выходе голкипер Бундестим.

Кстати говоря, сегодня с посещаемостью также большой порядок. Фанаты в большом количестве следят за игрок. Зрелище должно быть интересным.

Хут подавала мяч в центр штрафной - спокойно сыграла на выходе голкипер Финляндии. Много у нее сегодня работы. Никто не говорил, что будет просто.

Середина первого тайма идет. Подача с левого края в центр штрафной. Оттуда идет скидка на Попп, у которой удар не получается от слова "совсем".

Германия все подбирает. Все спорные мячи. Очень быстро ориентируется Бундестим, атакую то по левому, то по правому флангу.

В параллельном матче с участием Дании и Испании счет пока не открыт. От результата того матча зависит многое. В частности, судьба второго участника плей-офф от этой группы.

17' Германия снова провела свою атаку по правой бровке. Очередной навес Бюль - мяч в руках у финского стража ворот. Уверенная играя в рамке.

16' Германия продолжает активно прессинговать оппоненток. Бюль снова идет к штрафной на полном ходу, выполняет подачу - прямо в руки голкиперу "Суоми".

14' Еще один момент был у Германии. Попп пропускала мяч между ног, чтобы сферой завладела Бюль. По итогу сфера досталась защитникам, выбившим мяч подальше от рамки.

13' Еще один угловой подали футболистки сборной Германии. Ошибается на выходе сейчас голкипер Суоми, но затягивает с ударом Латтвайн, что приводит к выносу снаряда из штрафной.

12' Бюль еще один угловой сейчас заработала для своей команды. С правого края последовал розыгрыш стандарта, который не привел ни к чему интересному.

11' Угловой удар был разыгран далеко не лучшим образом. Мяч после розыгрыша корнера прилетел к одной из футболисток финской сборной, выбившей мяч в центр поля.

9' Штрафной удар заработала сейчас немецкая команда. Бюль подхватила сферу, после чего сместилась к линии штрафной, но пробила точно в ногу защитнице финской сборной.