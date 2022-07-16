Стадион: МК
0:0
Первый тайм: 27'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
11
Хероум
Нора
10
Аланен
Эмми
15
Гвинн
Джулия
23
Доорсун
Зара
13
Дебриц
Зара
19
Бюль
Клара
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Хероум НораЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аланен ЭммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рантала ЮттаНападающий
-
-
19 Эсси Сайнио
-
Главный тренер: Сигнёль Анна
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гвинн ДжулияЗащитник
-
23 Доорсун ЗараЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Дебриц ЗараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бюль КлараНападающий
- Запасные игроки
-
12 Шульт АлмутВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Магулл ЛинаПолузащитник
-
22 Бранд ЮлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Васмут ТабеаНападающий
-
Главный тренер: Фосс-Текленбург Мартина
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линда Селлстрем
|1
|0.33
|Вестерлунд Анна
|0
|0
Германия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попп Александра
|2
|0.67
|Магулл Лина
|1
|0.33
|Бюль Клара
|1
|0.33
|Латтвайн Лена
|1
|0.33
|Шюллер Леа
|1
|0.33
|Раух Фелицитас
|0
|0
|Лохман Сидней
|0
|0
|Обердорф Лена
|0
|0
Карточки
Финляндия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аланен Эмми
|1
|0
Германия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раух Фелицитас
|2
|0
|Обердорф Лена
|2
|0
|Хегеринг Марина
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Голландия (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Грузия (жен) 6:0
Словакия (жен) - Финляндия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Финляндия (жен) - Голландия (жен) 0:3 Франция (жен) - Финляндия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1 Финляндия (жен) - Ирландия (жен) 1:2 Грузия (жен) - Финляндия (жен) 0:3 Финляндия (жен) - Словакия (жен) 2:1 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Финляндия (жен) - Польша (жен) 2:2 Австрия (жен) - Финляндия (жен) 2:2 Кипр (жен) - Финляндия (жен) 0:5 Финляндия (жен) - Португалия (жен) 1:0 Шотландия (жен) - Финляндия (жен) 0:1 Финляндия (жен) - Шотландия (жен) 1:0 Словакия (жен) - Финляндия (жен) 2:4
Германия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2
Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Испания (жен) 1:1 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Германия (жен) - Турция (жен) 8:0 Германия (жен) - Израиль (жен) 7:0 Израиль (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Сербия (жен) 5:1 Германия (жен) - Болгария (жен) 7:0 Германия (жен) - Чили (жен) 0:0 Франция (жен) - Германия (жен) 1:0 Германия (жен) - Норвегия (жен) 3:1 Германия (жен) - Австралия (жен) 5:2 Голландия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Бельгия (жен) 2:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (жен)
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Испания (жен)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Дания (жен)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|Финляндия (жен)
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в 1/4 финала
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Финляндия (жен) 0:0 Германия (жен)
Исход игры
Финляндия (жен)
1.8% (2)
Ничья
0.9% (1)
Германия (жен)
97.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
35.45% (39)
Нет
64.55% (71)
Популярный счёт
0:2 Германия (жен)
29.2% (33)
0:3 Германия (жен)
23% (26)
1:2 Германия (жен)
15% (17)
1:3 Германия (жен)
12.4% (14)
0:4 Германия (жен)
5.3% (6)
0:5 Германия (жен)
2.7% (3)
1:4 Германия (жен)
2.7% (3)
2:1 Финляндия (жен)
1.8% (2)
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