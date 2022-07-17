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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
1:0
Конец матча
Торонто
0'
46' Желтая карточка
Брэдли Майкл
57' Желтая карточка
Миллер Камаль
1:0
69' Гол в свои ворота
Lukas MacNaughton
81' Вторая желтая карточка
Миллер Камаль
87' Желтая карточка
Бро-Гийяр Закари
90'+5
41
Пантемис
Джеймс
22
Джонстон
Алистер
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
21
Лаппалайнен
Ласси
3
Миллер
Камаль
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самуэль
11
Matko
Miljevic
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
25
Боно
Александер
5
Lukas
MacNaughton
27
О'Нил
Шейн
44
Кришито
Доменико
47
Kosi
Thompson
4
Брэдли
Майкл
8
Кайе
Марк-Энтони
38
Luca
Petrasso
29
Deandre
Kerr
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2
Торонто
3-4-3

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Торонто

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед

31 матч

35.5%
16.1%
48.4%
11 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:1
М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 7 0.35
Киото Ромель 7 (2) 0.35
Камара Кей 3 0.15
Торрес Хоакин 3 0.15
Бро-Гийяр Закари 2 0.1
Тойе Мейсон 2 0.1
Шуэньер Матьё 2 0.1
Уотерман Джоэль 2 0.1
Миллер Камаль 1 0.05
Джонстон Алистер 1 0.05
Лаппалайнен Ласси 1 0.05
Коне Исмаэль 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 0.38
Осорио Джонатан 5 0.24
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.19
Deandre Kerr 3 0.14
Нельсон Джейден 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Акинола Айо 1 0.05
Присо-Мбонге Ральф 1 0.05
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 7 0
Ваньяма Виктор 6 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 3 1
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Matko Miljevic 3 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 5 1
Нельсон Джейден 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Осорио Джонатан 4 0
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Брэдли Майкл 3 0
Посуэло Алехандро 3 0
Lukas MacNaughton 3 0
Хименес Хесус 2 0
Deandre Kerr 2 0
Кришито Доменико 1 0
Вестберг Квентин 1 0
Акинола Айо 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Kosi Thompson 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
29%
29%
3
27%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Пропущено

15
19
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
6
32%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
33%
7
37%
46-60
7
47%
2
11%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
6
30%
1
5%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Забито

34
26
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
5
15%
5
19%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
8
24%
3
12%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
4
12%
6
23%
76-90

Пропущено

35
39
13 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
8
23%
7
18%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
1
3%
8
21%
31-45
9
26%
11
28%
46-60
9
26%
3
8%
61-75
4
11%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2
Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 21 10 9 2 33 - 15 39
2. Нью-Йорк Сити 19 10 5 4 38 - 21 35
3. Нью-Йорк Ред Буллз 20 9 6 5 30 - 21 33
4. Клёб де Фут Монреаль 20 10 2 8 34 - 35 32
5. Орландо Сити 20 8 5 7 25 - 29 29
6. Шарлотт 2:0 21 9 2 10 25 - 24 29
7. Цинциннати 20 7 6 7 32 - 35 27
8. Коламбус Кру 18 6 8 4 25 - 20 26
9. Нью-Инглэнд Революшн 20 6 7 7 32 - 34 25
10. Атланта Юнайтед 19 6 5 8 28 - 30 23
11. Чикаго Файр 21 6 5 10 21 - 27 23
12. Интер Майами 0:2 20 6 4 10 19 - 31 22
13. Торонто 21 5 4 12 26 - 39 19
14. Ди Си Юнайтед 19 5 3 11 25 - 41 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 21 12 4 5 41 - 24 40
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Миннесота Юнайтед 21 9 4 8 29 - 25 31
4. Даллас 1:0 21 8 7 6 31 - 24 31
5. Нэшвилл 20 8 6 6 26 - 25 30
6. Реал Солт-Лейк 20 8 6 6 25 - 26 30
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 20 8 3 9 28 - 26 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 20 8 2 10 26 - 24 26
10. Ванкувер Уайткэпс 20 7 4 9 22 - 33 25
11. Колорадо Рэпидс 1:0 20 6 6 8 23 - 27 24
12. Хьюстон Динамо 20 6 4 10 25 - 28 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 19 5 7 7 32 - 39 22
14. Спортинг Канзас-Сити 21 5 5 11 19 - 35 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Филадельфия Юнион 11 6 5 0 20 - 6 23
3. Шарлотт 2:0 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Клёб де Фут Монреаль 10 6 0 4 18 - 14 18
5. Атланта Юнайтед 10 5 3 2 19 - 14 18
6. Чикаго Файр 11 5 3 3 12 - 8 18
7. Интер Майами 0:2 11 5 2 4 15 - 16 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
9. Торонто 11 5 1 5 16 - 19 16
10. Орландо Сити 10 5 0 5 15 - 19 15
11. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
12. Цинциннати 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
14. Ди Си Юнайтед 10 3 2 5 15 - 17 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Колорадо Рэпидс 1:0 11 6 3 2 16 - 8 21
3. Реал Солт-Лейк 9 6 3 0 15 - 6 21
4. Даллас 1:0 11 6 2 3 17 - 10 20
5. Остин 0:1 9 5 3 1 22 - 8 18
6. Миннесота Юнайтед 11 5 3 3 16 - 10 18
7. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
8. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
9. Хьюстон Динамо 11 4 4 3 15 - 12 16
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 11 5 1 5 18 - 16 16
12. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
13. Нэшвилл 8 3 4 1 11 - 8 13
14. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Филадельфия Юнион 10 4 4 2 13 - 9 16
3. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
4. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
5. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
6. Орландо Сити 10 3 5 2 10 - 10 14
7. Нью-Йорк Сити 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 3 5 17 - 22 9
9. Шарлотт 2:0 11 2 2 7 10 - 17 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 0:2 9 1 2 6 4 - 15 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 10 0 3 7 10 - 20 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 12 7 1 4 19 - 16 22
2. Нэшвилл 12 5 2 5 15 - 17 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 2 5 3 14 - 14 11
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 9 3 2 4 10 - 10 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 10 3 1 6 9 - 12 10
9. Спортинг Канзас-Сити 12 2 3 7 11 - 26 9
10. Реал Солт-Лейк 11 2 3 6 10 - 20 9
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 1 7 9 - 22 7
12. Хьюстон Динамо 9 2 0 7 10 - 16 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 1 3 6 13 - 22 6
14. Колорадо Рэпидс 1:0 9 0 3 6 7 - 19 3
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