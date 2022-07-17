Стадион: Сапуто
1:0
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаБрэдли Майкл
57' Желтая карточкаМиллер Камаль
1:0
69' Гол в свои воротаLukas MacNaughton
81' Вторая желтая карточкаМиллер Камаль
87' Желтая карточкаБро-Гийяр Закари
90'+5
Ход матча
46'
57'
69'
81'
87'
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
28 Коне Исмаэль
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrНападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Торонто
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 12 побед
31 матч
35.5%
16.1%
48.4%
11 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|7
|0.35
|Киото Ромель
|7 (2)
|0.35
|Камара Кей
|3
|0.15
|Торрес Хоакин
|3
|0.15
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.1
|Тойе Мейсон
|2
|0.1
|Шуэньер Матьё
|2
|0.1
|Уотерман Джоэль
|2
|0.1
|Миллер Камаль
|1
|0.05
|Джонстон Алистер
|1
|0.05
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.05
|Коне Исмаэль
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8
|0.38
|Осорио Джонатан
|5
|0.24
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.19
|Deandre Kerr
|3
|0.14
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|Kosi Thompson
|1
|0.05
|Акинола Айо
|1
|0.05
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.05
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|7
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|3
|1
|Миллер Камаль
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|5
|1
|Нельсон Джейден
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Брэдли Майкл
|3
|0
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Lukas MacNaughton
|3
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Deandre Kerr
|2
|0
|Кришито Доменико
|1
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
29%
29%
3
27%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90
Пропущено
15
19
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
6
32%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
33%
7
37%
46-60
7
47%
2
11%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
6
30%
1
5%
1-15
3
15%
5
25%
16-30
1
5%
6
30%
31-45
4
20%
4
20%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Забито
34
26
18 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
5
15%
5
19%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
8
24%
3
12%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
4
12%
6
23%
76-90
Пропущено
35
39
13 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
8
23%
7
18%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
1
3%
8
21%
31-45
9
26%
11
28%
46-60
9
26%
3
8%
61-75
4
11%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Торонто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Торонто 2:0 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто - Сиэтл Саундерс 0:2 Торонто - Коламбус Кру 1:2
Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 2:0 Торонто - Чикаго Файр 3:2 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|21
|10
|9
|2
|33 - 15
|39
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|10
|5
|4
|38 - 21
|35
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|20
|10
|2
|8
|34 - 35
|32
|5.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|25 - 29
|29
|6.
|Шарлотт
|2:0
|21
|9
|2
|10
|25 - 24
|29
|7.
|Цинциннати
|20
|7
|6
|7
|32 - 35
|27
|8.
|Коламбус Кру
|18
|6
|8
|4
|25 - 20
|26
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|7
|7
|32 - 34
|25
|10.
|Атланта Юнайтед
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|11.
|Чикаго Файр
|21
|6
|5
|10
|21 - 27
|23
|12.
|Интер Майами
|0:2
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|13.
|Торонто
|21
|5
|4
|12
|26 - 39
|19
|14.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|25 - 41
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|21
|12
|4
|5
|41 - 24
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Миннесота Юнайтед
|21
|9
|4
|8
|29 - 25
|31
|4.
|Даллас
|1:0
|21
|8
|7
|6
|31 - 24
|31
|5.
|Нэшвилл
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|6.
|Реал Солт-Лейк
|20
|8
|6
|6
|25 - 26
|30
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|20
|8
|3
|9
|28 - 26
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|20
|8
|2
|10
|26 - 24
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|20
|6
|6
|8
|23 - 27
|24
|12.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|19
|5
|7
|7
|32 - 39
|22
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|5
|5
|11
|19 - 35
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|5
|0
|20 - 6
|23
|3.
|Шарлотт
|2:0
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|5.
|Атланта Юнайтед
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|Чикаго Файр
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|7.
|Интер Майами
|0:2
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|9.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|10.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|12.
|Цинциннати
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 8
|21
|3.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|4.
|Даллас
|1:0
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Остин
|0:1
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|12.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|13.
|Нэшвилл
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Филадельфия Юнион
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|4.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|6.
|Орландо Сити
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|3
|5
|17 - 22
|9
|9.
|Шарлотт
|2:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|0:2
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|10
|0
|3
|7
|10 - 20
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|11 - 26
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|1
|7
|9 - 22
|7
|12.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию